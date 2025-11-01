''QUI SI BATTE CHIODO!'' dà il via alla stagione di novembre!
''Qui si batte chiodo!'' lascia il segno!
Il costruttore rende i miglioramenti più rapidi e convenienti che mai, grazie al misterioso martello meteorico di cui è entrato in possesso, perciò, a partire da ORA, è ora di battere chiodo!
TUTTI i livelli del municipio faranno parte di questo evento!
Approfitta del dimezzamento dei tempi e dei costi dei miglioramenti, esclusi quelli per i sovraccarichi e le difese personalizzabili.
Goditi il doppio della capienza e della produzione degli estrattori di risorse.
''Qui si batte chiodo!'' termina il 17 novembre, perciò avvia subito i tuoi miglioramenti!
Ti diamo il benvenuto nella stagione delle Terre Desolate!
Un gigantesco meteorite si avvicina a tutta velocità e nel regno di Clash si scatena il panico!
Dal 1º all'11 novembre, ci saranno le leghe della guerra tra clan!
Dal 1º al 17 novembre, ritorna ''Qui si batte chiodo!''. Approfitta del dimezzamento dei tempi e dei costi dei miglioramenti e goditi il doppio della capienza e della produzione degli estrattori di risorse, ma ricorda che questi vantaggi non interesseranno i sovraccarichi e le difese personalizzabili.
Dal 1º al 17 novembre, delle meteore cadranno sul tuo villaggio e, rimuovendole, avrai la chance di ottenere dei minerali!
Dal 1º al 30 novembre, il costruttore goblin e il ricercatore goblin faranno il loro ritorno nel villaggio.
Dal 1º al 30 novembre, lo scenario di guerra in rovina arriverà al negozio.
Dal 3 al 30 novembre, lo scenario delle Terre desolate prende il volo... e arriva anche al negozio.
Dal 6 al 30 novembre, le skin degli eroi delle Terre desolate iniziano a comparire nel negozio.
Dall'8 al 17 novembre, ai margini del villaggio apparirà un osservatorio, con cui potrai interagire per saperne di più sull'arrivo di quella enorme minaccia rocciosa!
Dal 10 al 14 novembre, potrai sfruttare l'evento Bonus stella x4!
Dal 15 al 30 novembre, nel negozio apparirà una superdecorazione in grado di predire il futuro!
Dal 20 al 27 novembre, arrivano l'evento "alla ribalta" e il Pass dell'evento, dedicati ai superspaccamuro!
Dal 22 al 28 novembre, tornano i giochi del clan!
Il 28 novembre, ritorna la Caccia al tesoro, che durerà cinque giorni!