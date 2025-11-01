Skip to content
1 nov 2025
Blog – Clash of Clans

''QUI SI BATTE CHIODO!'' dà il via alla stagione di novembre!

''Qui si batte chiodo!'' lascia il segno!

Il costruttore rende i miglioramenti più rapidi e convenienti che mai, grazie al misterioso martello meteorico di cui è entrato in possesso, perciò, a partire da ORA, è ora di battere chiodo!

  • TUTTI i livelli del municipio faranno parte di questo evento!

  • Approfitta del dimezzamento dei tempi e dei costi dei miglioramenti, esclusi quelli per i sovraccarichi e le difese personalizzabili.

  • Goditi il doppio della capienza e della produzione degli estrattori di risorse.

  • ''Qui si batte chiodo!'' termina il 17 novembre, perciò avvia subito i tuoi miglioramenti!

Ti diamo il benvenuto nella stagione delle Terre Desolate!

Un gigantesco meteorite si avvicina a tutta velocità e nel regno di Clash si scatena il panico!

  • Dal 1º all'11 novembre, ci saranno le leghe della guerra tra clan!

  • Dal 1º al 17 novembre, delle meteore cadranno sul tuo villaggio e, rimuovendole, avrai la chance di ottenere dei minerali!

  • Dal 1º al 30 novembre, il costruttore goblin e il ricercatore goblin faranno il loro ritorno nel villaggio.

  • Dal 1º al 30 novembre, lo scenario di guerra in rovina arriverà al negozio.

  • Dal 3 al 30 novembre, lo scenario delle Terre desolate prende il volo... e arriva anche al negozio.

  • Dal 6 al 30 novembre, le skin degli eroi delle Terre desolate iniziano a comparire nel negozio.

  • Dall'8 al 17 novembre, ai margini del villaggio apparirà un osservatorio, con cui potrai interagire per saperne di più sull'arrivo di quella enorme minaccia rocciosa!

  • Dal 10 al 14 novembre, potrai sfruttare l'evento Bonus stella x4!

  • Dal 15 al 30 novembre, nel negozio apparirà una superdecorazione in grado di predire il futuro!

  • Dal 20 al 27 novembre, arrivano l'evento "alla ribalta" e il Pass dell'evento, dedicati ai superspaccamuro!

  • Dal 22 al 28 novembre, tornano i giochi del clan!

  • Il 28 novembre, ritorna la Caccia al tesoro, che durerà cinque giorni!