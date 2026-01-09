Scatenati nell'evento ''Vita in miniera''!
Indossa l'elmetto e partecipa a ''Vita in miniera'', un evento a dir poco esplosivo, in cui potrai guadagnare minerali e ottenere gli equipaggiamenti degli eroi che ti mancano! Per farlo, accumula i dinamiti in battaglia e aiuta il prospettore con la sua miniera per portare alla luce ricompense, minerali e medaglie fossili da spendere per gli equipaggiamenti.
Voglio partecipare!
L'evento è disponibile per tutti i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore.
Inizio dell'evento ''Vita in miniera''
Data: venerdì, 9 gennaio 2026.
Orario: 8:00 UTC.
Fine dell'evento ''Vita in miniera''
Data: venerdì, 23 gennaio 2026.
Orario: 8:00 UTC.
Cosa succede dopo l'evento
Dopo il 23 gennaio, potrai comunque accedere per altri due giorni alla scheda dell'evento nel menu del mercante e al suo edificio, ovvero il detonatore del prospettore, e avere così la possibilità di scambiare le medaglie fossili con le ricompense fino alle 8:00 UTC del 25 gennaio.
Come partecipare
Partecipa alle battaglie normali e alle partite classificate e raccogli i dinamiti, che ti faranno avanzare lungo il percorso dell'evento e sbloccheranno ricompense. Man mano che fai progressi sul percorso, otterrai dalla miniera del prospettore le medaglie fossili, che potrai spendere nel negozio del mercante per ottenere vari articoli e gli equipaggiamenti più vecchi!
Le risorse dell'evento
I dinamiti
Trova queste creaturine esplosive in battaglia e raccogline più che puoi per avanzare lungo il percorso dell'evento, mentre questo è in corso. Ricordati di maneggiarli con cura!
Le medaglie fossili
Durante l'evento, da' una bella spolverata a queste medaglie e usale nel negozio del mercante per ottenere ricompense e recuperare gli equipaggiamenti che ti mancano! È un'occasione troppo ghiotta da farsi sfuggire, non trovi?
Ottieni di più con il Pass dell'evento!
Non rimanere... impassibile! Acquista il Pass dell'evento per ricevere più ricompense sul percorso e guadagnare medaglie fossili aggiuntive da spendere nel negozio del mercante!