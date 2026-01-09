Indossa l'elmetto e partecipa a ''Vita in miniera'', un evento a dir poco esplosivo, in cui potrai guadagnare minerali e ottenere gli equipaggiamenti degli eroi che ti mancano! Per farlo, accumula i dinamiti in battaglia e aiuta il prospettore con la sua miniera per portare alla luce ricompense, minerali e medaglie fossili da spendere per gli equipaggiamenti.

Voglio partecipare!

L'evento è disponibile per tutti i giocatori con un municipio di livello 8 o superiore.

Inizio dell'evento ''Vita in miniera''

Data: venerdì, 9 gennaio 2026.

Orario: 8:00 UTC.

Fine dell'evento ''Vita in miniera''

Data: venerdì, 23 gennaio 2026.

Orario: 8:00 UTC.

Cosa succede dopo l'evento

Dopo il 23 gennaio, potrai comunque accedere per altri due giorni alla scheda dell'evento nel menu del mercante e al suo edificio, ovvero il detonatore del prospettore, e avere così la possibilità di scambiare le medaglie fossili con le ricompense fino alle 8:00 UTC del 25 gennaio.

Come partecipare

Partecipa alle battaglie normali e alle partite classificate e raccogli i dinamiti, che ti faranno avanzare lungo il percorso dell'evento e sbloccheranno ricompense. Man mano che fai progressi sul percorso, otterrai dalla miniera del prospettore le medaglie fossili, che potrai spendere nel negozio del mercante per ottenere vari articoli e gli equipaggiamenti più vecchi!