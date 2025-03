Clash of Clans è un gioco unico e, quando c'è molto attività, può capitare che non ci siano abbastanza basi da attaccare e che i giocatori si ritrovino bloccati su una schermata piena di nuvole.

Con questo aggiornamento, proveremo una nuova funzionalità per i server, chiamata "Match Anytime" (letteralmente, "combatti quando vuoi"), che permetterà ai giocatori di attaccare la copia di una base reale, se in quel momento non ce n'è una vera e propria a disposizione. In questo caso, quella che attaccherai sarà una base sotto la protezione di uno scudo, ma tu potrai comunque guadagnare bottino e trofei come al solito, mentre lo scudo rimarrà valido per quella base e al suo proprietario non verranno sottratti trofei o risorse. Questo meccanismo si attiva solo nel caso in cui non siano disponibili basi reali da attaccare, così non rimarrai mai a corto di avversari!

La funzionalità appena descritta viene già utilizzata nelle guerre tra clan e nella lega Leggende, ma abbiamo deciso di implementarla anche nelle battaglie multigiocatore, per garantire a tutti degli abbinamenti più veloci. Questo aggiornamento non metterà a disposizione i replay degli attacchi subiti dalla copia della tua base, ma li aggiungeremo in futuro, in modo che tu possa imparare anche da quegli assalti.