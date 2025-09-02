Su Clash arrivano due modalità: le battaglie e gli scontri classificati!
Il prossimo aggiornamento di Clash ha in serbo grandi novità, delle quali vogliamo darti un'anteprima per permetterti di prepararti al meglio!
Prima, però, vogliamo spiegarti brevemente **PERCHÉ**abbiamo effettuato queste modifiche...
Lavoriamo sodo per fare in modo che Clash sia il più divertente possibile e che rimanga tale per i prossimi anni e per il maggior numero di giocatori possibile, perciò apprezziamo molto le opinioni di giocatori come te e le prendiamo sempre in considerazione! Quest'anno, abbiamo puntato a risolvere qualsiasi problema causi frustrazione nei nostri giocatori e impedisca loro di godersi appieno Clash e a dare loro un maggior numero di scelte interessanti. Abbiamo cercato di raggiungere questi obiettivi in vari modi, ad esempio:
rimuovendo i tempi d'addestramento dell'esercito e dei tempi che servono agli eroi per riprendersi dalle battaglie;
dando la possibilità di creare delle formazioni preferite che facilitino la sperimentazione di nuove strategie d'attacco;
creando una maggiore flessibilità nell'uso delle proprie risorse grazie all'introduzione dell'alchimista e alla possibilità di sferrare un numero illimitato di attacchi;
riducendo il costo in gemme delle risorse e di molti artefatti che le richiedono;
permettendo ai giocatori di rimuovere gli ostacoli senza aver bisogno di un costruttore libero;
modificando il modo con cui si migliorano le mura.
Il prossimo aggiornamento introdurrà la più grande modifica al matchmaking della storia di Clash e, a essere onesti, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti, ma, piuttosto che fare aspettare te e gli altri giocatori, preferiamo introdurre subito queste modifiche e migliorarle via via in base ai vostri commenti, per cui fateci sapere cosa ne pensate!
Più modi per giocare a Clash e ottenere ricompense!
I giocatori possono già combattere senza limiti, ma ora potranno farlo nel modo in cui vorranno, grazie alla divisione delle battaglie multigiocatore in due tipologie distinte: le battaglie e le partite classificate.
Quali problemi stiamo cercando di risolvere suddividendo le battaglie multigiocatore in due modalità distinte?
Gli obiettivi e gli stili di gioco non sono gli stessi per tutti i giocatori, perciò è difficile accontentare tutti con un sistema di matchmaking semplificato, ma in questa nuova era di Clash vogliamo dare a te e agli altri la possibilità di godervi le battaglie in più modi!
Attualmente, il matchmaking può risultare altalenante e alcuni giocatori fanno fatica a mantenere alto l'interesse per questa modalità, visto che più battaglie si disputano, più si viene promossi nelle leghe superiori, il che rende la vita difficile ai giocatori più occasionali. Per questi motivi, alcuni ritengono necessario perdere dei trofei per divertirsi negli scontri ed evitare di accedere alla lega Leggende.
D'altro canto, per i giocatori più competitivi è difficile accumulare abbastanza bottino e partecipare ad alcuni eventi, perché la lega Leggende non prevede la possibilità di accumulare risorse in modo permanente.
Inoltre, i requisiti richiesti per accedere a questa lega sono troppo alti, cioè serve troppo tempo per calcare la scena competitiva di Clash.
Quali saranno questi nuovi tipi di battaglie multigiocatore?
Prima tipologia: le battaglie* Il matchmaking prenderà in considerazione il livello del municipio raggiunto in quel momento, ma ci sono altri dettagli al riguardo, che riveleremo più in avanti.* Le battaglie illimitate saranno disponibili per tutti i giocatori, comprese quelle della lega Leggende.* Il funzionamento degli scudi è più semplice (ne parleremo dopo).
Seconda tipologia: le partite classificate
Il matchmaking prenderà in considerazione i progressi ottenuti nelle leghe.
Il numero di battaglie (e di difese) a disposizione sarà limitato, perciò ognuna di esse avrà un peso importante!
Solo i migliori giocatori riusciranno ad accedere alle ultime leghe, che saranno ancora più impegnative per via della presenza di modificatori delle battaglie.
Le leghe verranno rielaborate e vedranno l'aggiunta di nuove divisioni.
Come funziona il nuovo formato delle leghe?
Le partite classificate si sbloccano per tutti i giocatori al livello 7 del municipio.
Il formato delle nuove leghe è stato pensato per rispecchiare una versione in scala ridotta della lega Leggende, un sistema con il quale i nostri giocatori più competitivi si sono divertiti per anni e che ora potrà essere apprezzato da tutti.
Il Bonus della lega e il Bonus stella di ciascun giocatore sono basati sui livelli raggiunti dai giocatori nella lega e nel municipio e varranno per entrambe le tipologie di battaglie multigiocatore, cioè le battaglie e le partite classificate, le quali contribuiranno all'accumulo del Bonus stella.
Più in avanti, condivideremo informazioni ben più dettagliate sul funzionamento di questo sistema, ma ci teniamo a precisare che abbiamo passato molto tempo a escogitare un formato davvero competitivo che accogliesse un'ampia fetta di giocatori e non solo quelli che gareggiano nella lega Leggende.
Cosa serve sapere per prepararsi a queste modifiche?
In futuro, i trofei potranno essere ottenuti o persi solo nelle partite classificate e verranno ripristinati al termine di ogni torneo delle leghe (in modo analogo a quanto accade attualmente per la lega Leggende), ma il numero di trofei in possesso continuerà a essere MOLTO importante.* Tutti i giocatori attivi verranno trasferiti dal sistema attuale delle leghe a quello nuovo, in base al loro livello di municipio e al numero di trofei in possesso al momento del trasferimento.* Per ciascun giocatore, il numero di trofei più alto ottenuto nel sistema attuale rimarrà nel proprio profilo anche dopo l'aggiornamento, per ti conviene dare il massimo, finché sei in tempo!* I giocatori che non sono in nessuna lega, compresi quelli che non hanno mai preso parte a un torneo di lega, prenderanno parte della lega che più rispecchia il loro livello di municipio.
Chiunque partecipi alla modalità battaglia può accumulare risorse, ma anche vedersele rubare!* Quando pubblicheremo l'aggiornamento, i giocatori della lega Leggende vorranno senz'altro avere una buona disposizione attiva per proteggere il proprio bottino, per cui avere basi appariscenti potrebbe non essere più una buona idea. Vogliamo dedicare loro uno spazio all'interno del gioco in futuro, perciò in seguito condivideremo altre novità al riguardo.* Vista la nuova possibilità di accumulatori risorse à gogo, compenseremo aumentando il bottino ottenibile dalle battaglie della lega Leggende.
La stagione FINALE della lega Leggende (anche se in realtà non lo è)* Questa stagione della lega Leggende, quella che è iniziata il 25 agosto, sarà l'ultima a essere basata sul vecchio sistema delle leghe.* Dato che il numero di trofei accumulabili durante la stagione di settembre determinerà la posizione di ogni giocatore nel nuovo sistema, abbiamo deciso di prolungare la durata di questa stagione fino al 6 ottobre.* Prima di passare al nuovo sistema, effettueremo dei controlli in materia di correttezza del gioco.* Quando il nuovo sistema entrerà in vigore, la lega assegnata ai giocatori dipenderà dal numero di trofei che hanno ottenuto, perciò l'andamento di ciascun giocatore durante questa stagione sarà molto importante!* Solo i migliori prenderanno parte alla nuova lega Leggende, ma non sorprenderti se la tua posizione nella lega cambierà dopo la transizione al nuovo sistema.* La nuova lega Leggende avrà dei modificatori delle battaglie!
I modificatori* Le leghe più competitive della modalità Classificata avranno dei modificatori di difficoltà.* Presto annunceremo il loro numero esatto.
Le modifiche agli obiettivi
Col nuovo sistema introdurremo anche nuovi obiettivi, perciò, se non hai ancora completato obiettivi come quello ''Lega All-Star'' (cioè se non hai raggiunto le leghe Cristallo, Master o Campioni), ti consigliamo di farlo finché sei in tempo, per ottenere un sacco di gemme gratuite!
Dopo tutte le informazioni che ti abbiamo dato, probabilmente avrai diversi dubbi o domande da porci, perciò non esitare a scriverle nei commenti o su qualsiasi altro nostro canale (ci riferiamo a te, Reddit)!
Prima di pubblicare il prossimo aggiornamento, condivideremo un video di approfondimento in cui mostreremo tutte le modifiche e risponderemo alle tue domande e a quelle degli altri giocatori.
Come sempre, CONTINUA A COMBATTERE!