Il prossimo aggiornamento di Clash ha in serbo grandi novità, delle quali vogliamo darti un'anteprima per permetterti di prepararti al meglio!

Prima, però, vogliamo spiegarti brevemente **PERCHÉ**abbiamo effettuato queste modifiche...

Lavoriamo sodo per fare in modo che Clash sia il più divertente possibile e che rimanga tale per i prossimi anni e per il maggior numero di giocatori possibile, perciò apprezziamo molto le opinioni di giocatori come te e le prendiamo sempre in considerazione! Quest'anno, abbiamo puntato a risolvere qualsiasi problema causi frustrazione nei nostri giocatori e impedisca loro di godersi appieno Clash e a dare loro un maggior numero di scelte interessanti. Abbiamo cercato di raggiungere questi obiettivi in vari modi, ad esempio:

rimuovendo i tempi d'addestramento dell'esercito e dei tempi che servono agli eroi per riprendersi dalle battaglie;

dando la possibilità di creare delle formazioni preferite che facilitino la sperimentazione di nuove strategie d'attacco;

creando una maggiore flessibilità nell'uso delle proprie risorse grazie all'introduzione dell'alchimista e alla possibilità di sferrare un numero illimitato di attacchi;

riducendo il costo in gemme delle risorse e di molti artefatti che le richiedono;

permettendo ai giocatori di rimuovere gli ostacoli senza aver bisogno di un costruttore libero;

modificando il modo con cui si migliorano le mura.

Il prossimo aggiornamento introdurrà la più grande modifica al matchmaking della storia di Clash e, a essere onesti, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti, ma, piuttosto che fare aspettare te e gli altri giocatori, preferiamo introdurre subito queste modifiche e migliorarle via via in base ai vostri commenti, per cui fateci sapere cosa ne pensate!

Più modi per giocare a Clash e ottenere ricompense!

I giocatori possono già combattere senza limiti, ma ora potranno farlo nel modo in cui vorranno, grazie alla divisione delle battaglie multigiocatore in due tipologie distinte: le battaglie e le partite classificate.