Clash-A-Rama: The Awesome Quest

Scopri un mondo dove dominano le carte e il caos e festeggia il Clashiversario come mai prima d'ora con pacchetti di potenziamenti e attacchi a turni! Goditi una nuova ondata di eventi stagionali, esplora un regno magico mai visto prima e prepara il mazzo per una stagione che ti lascerà a bocca aperta per diversi turni. The Awesome Quest è iniziato! Dimostra tutta la tua grandiosità!

Dal 1º al 31 agosto si svolgerà l'evento di Clash of Cards, pensato per tutti i giocatori dal livello 3 del municipio in su. Sblocca carte delle truppe nelle battaglie e negli eventi, scambia i doppioni in chat con gli altri membri del clan e arricchisci la collezione per vincere dei premi, come la decorazione di Clash of Cards, un oggetto più unico che raro! Ti manca una carta? Rivolgiti al negozio del mercante e consegna i doppioni per aprire dei pacchetti di potenziamenti. Avrai tempo di ritirare le ricompense fino alle 8:00 UTC del 2 settembre! Dimenticati del mana e delle rotazioni standard: qua ci sono solo barbari e l'occasione per darsi un bel po' di arie. Inoltre, farà il suo ritorno un caro e vecchio ostacolo, la torta del Clashiversario, perciò libera un po' di spazio per conservarne almeno una!

Dal 1º al 31 agosto torna il Pass d'oro. Sblocca ricompense, accelera i progressi e ricevi la skin degli eroi esclusiva di questa stagione, la Campionessa delle tempeste. È già una campionessa, ma questa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie intende scalare il Picco grandioso e far vedere a tutti di cosa è capace nell'arena delle battle royale!

Il 1º agosto l'assembladifese apre i battenti con le nuove difese personalizzabili! Migliora i moduli e scegli una delle tre novità: la tortapulta, l'annientaeroi e la candela incandescente! E, siccome vogliamo festeggiare il Clashiversario di quest'anno come si deve, renderemo le difese personalizzabili di questa stagione disponibili a partire dal municipio 11!

Dal 1º all'11 agosto saranno attive le leghe della guerra tra clan, in cui potrai sfidare altri sette clan in scontri 15v15 o 30v30, ricoprirti di gloria e portarti a casa un bel po' di bottino!

Dal 3 al 5 agosto si svolgerà il primo evento ''in massa'', dedicato agli incantesimi Totem e Regalo esplosivo. Pare che qualcuno abbia tenuto accesa la fabbrica degli incantesimi per tutta la notte... Accedi per ricevere 100 incantesimi Totem e 15 Regali esplosivi e poi usali per prendere delle decisioni estremamente discutibili.

Dal 3 al 31 agosto sarà disponibile lo scenario di The Awesome Quest. Gli abitanti di numerosi villaggi del regno scaleranno il Picco grandioso per ammirare i campioni più forti mentre, turno dopo turno, rosicchiano i punti vita dei loro avversari.

Dal 5 al 31 agosto sarà possibile ottenere la skin ''sovrano barbaro'' per il re barbaro, una minaccia sbarbata che non ha abbastanza pazienza di aspettare il proprio turno mentre combatte. Potrebbe essere il barbaro più barbarico che si sia mai visto... Vabbè, non ti diciamo altro.

Dal 7 al 31 agosto ci sarà la skin ''arciere elfico'', una versione della regina degli arcieri nobile e rapida che vive ai margini della foresta e che farà tremare sia te sia le mura non appena te la troverai contro in battaglia.

Dall'6 al 31 agosto potrai vedere l'anno del capo, il primo riepilogo annuale di Clash of Clans, grazie al quale ripercorrerai la tua storia all'interno del gioco e ritirerai una statua che onora al meglio le tue abilità di capo.

Il 9 e il 10 agosto la bellezza di 50 domatori di elefanti e di 20 supervalchirie si aggiungeranno di prepotenza all'esercito per 24 ore. Portali a fare un giro e scopri quanto rotta può essere davvero una truppa!

Dal 9 al 31 agosto potrai trasformare il duca drago nel forgiatore della Spada infernale con la skin ''duca drakan'', una bestia diabolica delle distese aride che sa come scaldare gli animi delle truppe e rovinare la festa ai nemici con la sua presenza.

Dall'11 al 31 agosto puoi aggiungere il principe lich alla tua collezione di skin. Con questo nuovo aspetto, il principe degli sgherri diventa un signore immortale della magia, che priverà dell'esistenza chiunque osi ridere delle dimensioni esageratamente enormi della sua arma, la Mazza della minaccia!

Dal 12 al 31 agosto dovrai aiutare lo stregone grandioso nell'evento delle medaglie grandioso, dove accumulerai gettoni-carta negli assalti ai villaggi base e guadagnerai medaglie delle missioni da spendere nel negozio del mercante. Come se non bastasse, durante l'evento il domatore di elefanti irromperà come truppa temporanea e avrai pure la possibilità di collezionare dei pacchetti di carte!

Dal 13 al 31 agosto troverai la skin ''grande incantatore'' per il gran sorvegliante. Equipaggiandola, questo eroe vestirà i panni di un esperto di magia proveniente dalla costa, che con la sua grandiosità lascerà sbalordite tutte le truppe nel raggio di 70 caselle.

Dal 15 al 17 agosto si svolgeranno la prima Festa delle risorse e il primo evento del lavoro su commissione, in cui puoi farti dare una mano dal costruttore goblin e goderti il quadruplo della produzione e della capienza degli estrattori.

Il 15 agosto tornano nel negozio le personalizzazioni di Clash-A-Rama, che ti permetteranno di rivivere dei momenti ricchi di nostalgia!

Il 17 e il 18 agosto ci sarà il secondo evento ''in massa'' dedicato agli incantesimi, che ti permetterà di usufruire di 30 incantesimi Guarigione e 30 incantesimi Rapidità. L'eccessiva rapidità può farti commettere degli errori, vero, ma avrai salute a volontà per sopravvivere.

Dal 22 al 28 agosto si terranno i giochi del clan, l'evento ricco di sfide che ti premierà con dei punti con cui sbloccare un sacco di ricompense assieme al clan. Il Forzuto è tornato!

Dal 26 al 31 agosto potenzieremo l'equipaggiamento epico ''Mazzo della vendetta'', che verrà portato al livello massimo consentito dalla sala degli eroi. A volte, portare rancore ha i suoi vantaggi.

Dal 29 al 31 agosto potrai approfittare di una seconda Festa delle risorse e di un secondo evento del lavoro su commissione. Goditi ancora una volta il quadruplo della produzione e della capienza degli estrattori di risorse e fatti dare nuovamente una mano dal costruttore goblin prima del termine della stagione.

Quattordici anni di battaglie, capo. È il momento di mischiare il mazzo e di giocarsi al meglio le proprie carte in questo Clashiversario. Seminare il caos è la cosa che ci riesce meglio.

Continua a combattere!