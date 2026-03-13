Punta gli occhi al cielo, capo, è tornato l'evento ''Fame di vittorie'' e questa volta i protagonisti saranno i draghi del duca, pronti a fondere le riserve d'oro dei villaggi!

Raccogli quante più monete possibili con il clan dalle battaglie del villaggio base, dagli attacchi nelle guerre tra clan e da quelli in giocatore singolo, dagli estrattori e dal carretto delle risorse per riempire i depositi e contribuire con l'oro fuso. Schierando il duca drago, l'oro fuso guadagnato sarà molto di più e, se completi il percorso, sbloccherai la statua 3x3 del drago elettrico!

Voglio partecipare!

L'evento ''Fame di vittorie'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio

13 marzo alle 8:00 UTC.

Fine

20 marzo alle 08:00 UTC.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere al suo edificio e ritirare i premi ancora per un altro giorno, ovvero fino alle 8:00 UTC del 21 marzo.

Una montagna d'oro luccicante!

Ah, l'oro... Tante belle monetine scintillanti da conservare fino a far scoppiare i depositi! Nell'evento ''Dragoni ladroni'' conta solo razziare i villaggi nemici e fregare tutto l'oro che riesci a trasportare: infatti, ogni moneta presa nelle battaglie, negli attacchi in singolo, dagli estrattori e pure dal carretto delle risorse verrà trasformata in oro fuso per il clan. Si tratta di una vera febbre dell'oro e l'unica cura è trovarne il più possibile!

La risorsa dell'evento, l'oro fuso

Tutte quelle monete che il clan si porta a casa non rimarranno lì a fare la muffa, anzi! Saranno convertite in oro fuso, la nuova risorsa incandescente dell'evento che ne farà avanzare i progressi, e più ne guadagnerai, più vicino sarà il clan a forgiare una decorazione degna dei veri campioni di Clash!

Scatena il duca drago

Vuoi mettere le tue avide manine su ancora più oro? Allora metti tutto a ferro e fuoco con il duca drago! Schierandolo negli attacchi, aumenterai la quantità di oro fuso rubato, il che significa più valuta, più progressi e più tesori versati direttamente nella fucina del clan. D'altronde, se il tuo obiettivo è sgraffignare tutto l'oro del mondo, tanto vale farlo con un drago nell'esercito, no?

Il potenziamento dell'evento

Il 19 marzo, la quantità di oro fuso ottenuta per ogni moneta saccheggiata sarà maggiore e questo vale ovviamente per tutto il clan!

Le ricompense: la statua del drago elettrico e tanto altro ancora!

Contribuisci versando l'oro fuso nelle scorte del clan per sbloccare bauli e la torta del castello del clan sul percorso delle ricompense e completa l'evento per vincere una decorazione 3x3, la statua del drago elettrico!

Come ritirare le ricompense

Per ricevere le ricompense che ti spettano, devi:

appartenere a un clan;

contribuire almeno una volta nel clan attuale durante l'evento;

riscuotere i premi entro il giorno dopo la fine dell'evento.

E se cambio clan?

Anche se hai già dato una mano a un altro clan durante ''Fame di vittorie'', puoi sempre andare in un altro, a patto che questo abbia meno di 100 contributori.

Ricorda che potrai guadagnare solo le ricompense del clan di cui fai parte al termine dell'evento, a condizione che tu abbia contribuito almeno una volta.