Due anni fa, Clash of Anime è arrivato nel villaggio e da quel momento gli eroi non si sono più fermati: hanno superato i propri limiti, affinato le loro abilità, toccato livelli di potenza inimmaginabili... Insomma, hanno puntato alle stelle e ci sono arrivati.

Finalmente, il sequel è arrivato: la stagione 2 di ''Furia anime'' porta con sé sei eroi, sei sentieri, un protettore caduto e un arco narrativo che si svilupperà lungo tutto il mese di giugno. Scatena la tua furia, manifesta la versione migliore di te e lascia che il destino guidi le tue frecce. Probabilmente contro un muro...

Dal 1° al 30 giugno: Pass d'oro: Furia anime - Sblocca ricompense, accelera i progressi e ricevi la skin degli eroi Duca della furia anime. Questo drago condanna col caos e la distruzione chiunque sia così stupido da volerlo affrontare e incenerisce chiunque altro si imbatta in lui. La corruzione sta per impossessarsi di te e noi non abbiamo alcuna intenzione di fermarti.

Dal 1° al 30 giugno saranno disponibili le skin degli eroi di Furia anime. Dal look fuoco e fiamme del re della furia anime a quello da imperatrice delle farfalle della regina della furia anime, ogni eroe assume una forma che finora sembrava impossibile. Sei skin. Sei sentieri. Un imminente dibattito infuocato.

Dal 1° al 10 giugno potrai leggere il manga di Clash of Clans. Dieci capitoli, dieci mangaka giapponesi, una storia shonen sulla corruzione del duca della furia anime e gli eroi che si ribellano. Per dieci giorni verrà pubblicato un nuovo capitolo a cadenza quotidiana, ognuno dei quali avrà il proprio stile e potrà essere letto all'interno del gioco. Non perdertene neanche uno!

Dal 1º al 10 giugno tornano le leghe della guerra tra clan, in cui potrai sfidare altri sette clan in scontri 15v15 o 30v30 per scalare le leghe e ottenere bottino bonus, XP del clan e medaglie delle leghe! I capi e i co-capi possono completare le iscrizioni entro due giorni dall'inizio dell'evento! ma ti avvisiamo che questo mese ci sarà anche una seconda LGC, perciò allenati a dovere!

Il 2 giugno arriva lo scenario XL di Furia anime, in cui il clangore delle spade interrompe la tranquillità di un tempio sacro e guerrieri leggendari si scontrano all'ombra di un'imponente statua, per scoprire se trionferanno o verranno sconfitti.

Il 2 giugno, tornano le truppe anime per i municipi dal livello 10 in su: M.E.C.H.A e streghette si uniranno in massa al tuo esercito, per un giorno. Entrambe sono pronte a seminare il panico e nessuna delle due ha tempo per dare spiegazioni.

Dal 3 al 9 giugno, arriva la sfida ''Anarchia anime'', in cui potrai vincere ricompense a tre stelle in battaglia col nuovo equipaggiamento, la freccia monolitica, ma ricorda che più aumentano gli spazi occupati dalle unità schierate, meno danni causeranno le frecce. Il mondo è crudele, ma anche meraviglioso.

Dal 4 al 13 giugno, si svolgerà l'evento delle medaglie di Furia anime. Affronta incarichi a tema anime, per accumulare medaglie miao da spendere nel negozio del mercante e acquistare ricompense incredibili, tra cui la Freccia monolitica, il nuovo equipaggiamento epico, e l'action figure anime, una superdecorazione fantastica, che mostra gli eroi di Furia anime assumere pose incredibili nel bel mezzo del villaggio. Tieni presente che, una volta terminato l'evento, il negozio resterà aperto per altri due giorni, perciò approfittane per ritirare le ricompense!

Il 9 giugno si svolgerà un evento incentrato sugli incantesimi Richiamo e Rinascita, con i quali potrai richiamare e resuscitare le truppe schierate e schierarle di nuovo. Insomma, anche se ti sembra di avere un piede nella fossa, puoi sempre riavvolgere il nastro e tentare di vincere tre stelle. Buona fortuna.

Dal 13 al 15 giugno, per i municipi dal livello 8 in su, si svolgerà la prima Festa delle risorse, in cui potrai approfittare di estrattori potenziati e del ritorno in contemporanea del costruttore goblin e del ricercatore goblin. Che vuoi di più dalla vita?

Dal 15 al 30 giugno, Furia anime passa la palla a Furia calcistica: il pallone è nella tua metà campo, il pubblico sugli spalti è in delirio e da qualche parte un barbaro urla: ''IL CAMPO SONO IO!''. Questo evento porterà con sé delle skin degli eroi e vedrà il ritorno di alcune truppe dedicate al calcio, che saranno protagoniste di eventi, in cui verranno aggiunte in massa al tuo esercito.

Dal 15 al 25 giugno, tornano le leghe della guerra tra clan, questa volta in 11v11 e in un formato speciale dedicato a Furia calcistica, con grafiche e ricompense a tema. Questa sarà la prima LGC in 11v11 di sempre, perciò non perdertela! Ventidue ego si sfideranno, ma un solo clan trionferà.

Tieni presente che saranno disponibili anche i consueti formati 15v15 e 30v30.

Dal 15 al 30 giugno, arrivano le truppe temporanee di Furia calcistica, ovvero il barbaro centravanti, il gigante delle rimesse e l'incantesimo Cartellino giallo. Non farti sfuggire l'opportunità di schierare queste truppe ispirate al calcio, tutte pronte a fare un interminabile monologo subito prima di calciare il pallone.

Dal 15 al 30 giugno, sarà disponibile la skin del sorvegliante idolo dei fan, un'esclusiva del negozio delle LGC, che potrai ottenere combattendo e indossare quando più ti va. Il sorvegliante idolo dei fan è disponibile solo nel negozio delle LGC, perciò assicurati di ottenerlo prima del fischio finale.

Dal 15 giugno, nella scheda delle personalizzazioni, troverai lo scenario della stagione noir ''Tempi bui'' di giugno 2025 e le skin a tema mafia, cioè il macellaio barbarico, la regina fatale, il sorvegliante boss, la campionessa diva noir e il principe degli sbirri. Non sappiamo a te, ma a noi questa sembra un'offerta che non puoi rifiutare...

Dal 16 al 30 giugno, arriva lo stadio dei campioni, uno scenario XL, che rappresenta un vero monumento allo sport e al gioco più bello e brutale di tutti, dove viene scritta la storia in mezzo al caos di cori e trombette.

Dal 16 al 20 giugno, si svolgerà ''Fame di vittorie'', un evento dove mettere in mostra tutto il tuo spirito battagliero e in cui dovrai raccogliere quanto più elisir di furia possibile col clan nelle battaglie, dagli attacchi in singolo, dagli estrattori e dal carretto delle risorse, per completare il percorso e sbloccare la decorazione del barbaro anime. Inoltre, utilizzando le truppe anime riceverai dell'elisir di furia bonus.

Dal 19 al 30 giugno, scendono in campo le skin dell'half time: con la regina cheerleader e la campionessa dell'hip hop lo spettacolo è assicurato!

Il 20 giugno, solo per un giorno, nessuno rimarrà in panchina, specialmente non il barbaro centravanti e il gigante delle rimesse, che saranno pronti a scendere in campo in massa per seminare il panico e farti vincere stelle! La palla è tua amica.

Dal 22 al 28 giugno, si svolgeranno i giochi del clan, ma questa volta alcuni incarichi saranno potenziati e ti permetteranno di guadagnare più punti del solito. Partecipa insieme al tuo clan, fa' incetta di punti e aggiudicati tutte le ricompense del percorso. È l'episodio del festival della cultura, perciò tutti devono mettersi in gioco. Non puoi mancare!

Dal 27 al 30 giugno, si svolgerà la Caccia al tesoro, un'avventura in cui dovrai trovare i bauli nascosti nei villaggi nemici e che aiuterà i giocatori intermedi ad avanzare, grazie a un potenziamento dei progressi. L'evento è disponibile dal municipio 3 al 16. Gira voce che qualcuno sia andato alla ricerca di uno dei tesori. Non si sa perché voglia proprio quello lì, ma a ognuno il suo...

Dal 27 al 29 giugno, ci sarà la seconda Festa delle risorse (dal livello 8 del municipio in su), che vedrà il ritorno del costruttore goblin, del ricercatore goblin e dei potenziamenti per gli estrattori. È l'episodio riepilogativo del capitolo finale della seconda parte dell'ultima stagione, perciò fa' un po' di scorte prima del gran finale, del vero gran finale, perché stavolta lo sarà per davvero.

Il 30 giugno potrai aggiungere all'esercito una caterva di incantesimi Cartellino giallo, con cui mettere fuori gioco temporaneamente le difese e gli eroi dell'avversario. Ultimo giorno di giugno, ultimo giorno di Furia calcistica, ultimo grande evento della stagione: i nemici si stanno chiedendo se hanno qualche possibilità, ma noi siamo sicuri che vincerai tu.