Delle strane voragini hanno trasformato il Clashiversario di quest'anno in una grande festa in piscina, ma la regina di Clash-A-Rama avrà bisogno del tuo aiuto per trovare i salvagenti della fenice e tenere tutti a galla in questa stagione!

Ehi, io adoro andare in piscina! Come partecipo?

L'evento delle medaglie ''Splash of Clans'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.

Le date dell'evento

Inizio

L'8 agosto, alle 8:00 UTC.

Fine

Il 29 agosto, alle 8:00 UTC.

Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 31 agosto.

Le truppe temporanee

Alcune vecchie conoscenze sono venute a rovinare la festa a te e ai tuoi avversari! Durante l'evento, ci saranno delle truppe temporanee che puoi schierare nell'esercito, quindi tieni d'occhio la schermata di addestramento e il portale dell'evento per scoprire quando arriveranno!

Febbre da pignatte

Questo sì che spacca! Durante alcuni momenti dell'evento, gli accampamenti diventeranno delle pignatte, che potranno essere di due tipi: quelle chiare libereranno truppe temporanee alleate quando saranno distrutte, mentre quelle scure ne rilasceranno di ostili. Piazza le pignatte strategicamente durante le difese per fare una bella sorpresa ai nemici!