Tuffati nel divertimento in questo Clashiversario!
Informazioni su ''Splash of Clans'', il nuovo evento delle medaglie
Delle strane voragini hanno trasformato il Clashiversario di quest'anno in una grande festa in piscina, ma la regina di Clash-A-Rama avrà bisogno del tuo aiuto per trovare i salvagenti della fenice e tenere tutti a galla in questa stagione!
Ehi, io adoro andare in piscina! Come partecipo?
L'evento delle medaglie ''Splash of Clans'' è disponibile per i giocatori che hanno costruito un municipio almeno di livello 6.
Le date dell'evento
Inizio
L'8 agosto, alle 8:00 UTC.
Fine
Il 29 agosto, alle 8:00 UTC.
Una volta che l'evento sarà terminato, potrai accedere alla scheda del mercante e all'edificio dedicati a esso per altri due giorni, ovvero fino alle 8:00 UTC del 31 agosto.
Le truppe temporanee
Alcune vecchie conoscenze sono venute a rovinare la festa a te e ai tuoi avversari! Durante l'evento, ci saranno delle truppe temporanee che puoi schierare nell'esercito, quindi tieni d'occhio la schermata di addestramento e il portale dell'evento per scoprire quando arriveranno!
Febbre da pignatte
Questo sì che spacca! Durante alcuni momenti dell'evento, gli accampamenti diventeranno delle pignatte, che potranno essere di due tipi: quelle chiare libereranno truppe temporanee alleate quando saranno distrutte, mentre quelle scure ne rilasceranno di ostili. Piazza le pignatte strategicamente durante le difese per fare una bella sorpresa ai nemici!
Le risorse dell'evento
I salvagenti della fenice
Al villaggio hanno deciso di riadattare i Volanò e di usarli per gonfiare questi carinissimi salvagenti, che hanno la forma di uno dei fedeli famigli degli eroi. Fa' scorta di questa valuta attaccando le basi avversarie per tenere a galla le truppe durante il Clashiversario!
Le medaglie splash
Non farti fregare dalle apparenze: queste medaglie sono più dure e pesanti di un muro al massimo livello! Sebbene non servano assolutamente a nulla in una piscina, le puoi scambiare al negozio del mercante per ricevere delle magnifiche ricompense!
Il nuovo equipaggiamento epico degli eroi, la torcia eroica
Beh, ci servirà pur qualcosa per accendere le candeline della torta del Clashiversario, no? Porta le medaglie splash al mercante e sblocca la torcia eroica, il nuovo equipaggiamento epico del gran sorvegliante.
La torcia eroica dà alle truppe all'interno della sua area d'effetto un desiderio bruciante di attraversare le mura, muoversi più velocemente ed essere più resistenti ai danni.
Le decorazioni
Gli articoli del mercante non si fermano qui! Fagli visita per scoprire quali decorazioni speciali di Clash-A-Rama puoi sbloccare durante l'evento!