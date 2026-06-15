Episodio di riepilogo terminato. Un episodio negli onsen? Magari in futuro.

In guardia, capo. Furia anime arriva a giugno e sul campo di battaglia si stanno per raggiungere nuovi picchi. Gli eroi hanno sbloccato i tragici eventi del loro passato, che si presenteranno loro sotto forma di flashback durante i combattimenti. L'incantesimo Rabbia s'impossessa delle menti delle truppe come la chiamata del Gigante fondatore. Le difese lanciano carte, fiamme e torte, ognuna con una mossa dal nome speciale. E da qualche parte, la strega delle macerie è ferma in posa in balia del vento.

Diamo un'occhiata a tutto quello che ci aspetta in questa stagione.

Il Viaggio degli eroi

Arriva il Viaggio degli eroi, un nuovo percorso delle ricompense che trasforma ogni livello eroe in ricompense, progressi e divertimento! Otterrai equipaggiamenti epici gratuiti, skin degli eroi esclusive, minerali, risorse, artefatti e missioni!

Il Viaggio degli eroi è disponibile nella sala degli eroi a partire dal municipio di livello 7.

Farai progressi sul percorso delle ricompense del Viaggio degli eroi, in base ai livelli eroe che sblocchi. In particolare, otterrai un punto ogni volta che fai salire di livello un eroe, a prescindere dal miglioramento o dall'eroe interessato, e anche quando sblocchi un eroe che non possiedi.

Le ricompense a disposizione sul Viaggio degli eroi

Equipaggiamenti epici Dal percorso delle ricompense è possibile ottenere una selezione di equipaggiamenti epici, analogamente a quanto avviene con i bauli. Se sblocchi una soglia con in palio un equipaggiamento, ma possiedi già tutti quelli disponibili, otterrai una ricompensa sostitutiva pari a 50 minerali stellari.

Nuove skin degli eroi esclusive Tra le ricompense ottenibili, troverai anche delle versioni migliorate delle skin base di ciascun eroe.

Risorse Progredendo sul percorso, potrai accumulare elisir ed elisir nero.

Artefatti e spuntini magici Il Viaggio degli eroi ti dà anche la possibilità di guadagnare pozioni degli eroi, libri degli eroi, pozioni dei famigli, rune d'elisir, rune d'elisir nero e spiedini rinvigorenti.

Minerali Troverai anche minerali lucenti, raffinati e stellari.



Missioni degli eroi e degli equipaggiamenti

Man mano che procedi, sbloccherai delle missioni esclusive.

Ogni missione completata ti premia con tre bauli dei minerali: uno lucente, uno raffinato e uno stellare.

La quantità di minerali presenti in ogni baule varia ed è determinata dal livello del municipio.

I giocatori che risultano particolarmente indietro per quanto riguarda equipaggiamenti e minerali (ad esempio, i nuovi arrivati e gli utenti che tornano dopo una pausa) riceveranno più minerali nei bauli, come aiuto.

Ricompense del Viaggio degli eroi per i giocatori attivi

Al momento dell'aggiornamento, i progressi accumulati con gli eroi dai giocatori attivi verranno trasferiti sul percorso del Viaggio degli eroi.

Ecco cosa succederà durante la migrazione

Equipaggiamenti epici I giocatori riceveranno nuovi equipaggiamenti epici già potenziati, nel caso in cui non abbiano sbloccato il numero minimo di equipaggiamenti che dovrebbero risultare "completati" nel percorso al momento della migrazione. Se possiedi già degli equipaggiamenti epici, ma questi sono di livello inferiore rispetto a quello previsto dal nuovo percorso, alcuni di essi verranno potenziati automaticamente per allineare i progressi.

Le nuove skin degli eroi Al momento della migrazione, riceverai tutte le skin degli eroi presenti nelle soglie già sbloccate del percorso.

Elisir ed elisir nero Verranno sbloccate tutte le soglie già raggiunte contenenti delle risorse, fino a un limite massimo basato sul livello del municipio. Solo durante la migrazione, sarà possibile superare i limiti di deposito, qualora la quantità di risorse sbloccate dal percorso ecceda la capacità attuale.

Artefatti e spuntini magici Riceverai tutte le ricompense di questo tipo relative alle soglie raggiunte, ma ci sarà un limite di quattro per le pozioni degli eroi e uno di sei per gli spiedini rinvigorenti. Le risorse che eccedono la capacità massima dei depositi saranno trasferite in un deposito temporaneo.

Minerali lucenti, raffinati e stellari Riceverai tutte le ricompense di questo tipo relative alle soglie raggiunte. Solo durante la migrazione, sarà possibile superare i limiti di deposito, qualora la quantità di risorse sbloccate dal percorso ecceda la capacità attuale.

Missioni degli eroi e degli equipaggiamenti Le missioni completate non verranno trasferite.



Un appunto sul prezzo dei minerali

Sappiamo bene che, da un po' di tempo, l'economia dei minerali non è come dovrebbe essere e il Viaggio degli eroi punta a risolvere in parte questo problema, dando ai giocatori più possibilità di ottenere minerali e di sfruttare gli equipaggiamenti, ma siamo consapevoli del fatto che anche i prezzi dei minerali vadano rivisti.

Siccome vogliamo risolvere tutto ciò e vogliamo trovare un giusto equilibrio che funzioni sul lungo termine, nei prossimi due mesi cercheremo di modificare i prezzi dei minerali e di bilanciare meglio i valori, perciò, durante questo periodo, alcuni giocatori potrebbero vedere dei prezzi dei minerali diversi rispetto ad altri, ma non vogliamo certo che questa disparità di prezzi duri a lungo. Una volta che avremo deciso quale direzione prendere, faremo in modo che tutti si godano le modifiche pensate per modificare l'economia dei minerali e sfruttino meglio i miglioramenti degli equipaggiamenti, il tutto senza alterare negativamente l'avanzamento a lungo termine nel gioco.

Continueremo ad analizzare i dati che riceveremo e le opinioni dei nostri giocatori e sveleremo di più non appena potremo.

Nuova truppa: la strega delle macerie

La strega delle macerie è una truppa eccezionale che utilizza i resti degli edifici distrutti per evocare i cavalieri delle macerie.

Funzionamento della strega delle macerie

Questa truppa sfrutta le macerie più vicine dopo la distruzione di un edificio. Nota: vengono ignorate le macerie dei muri distrutti.

La strega lavora sulle macerie per quattro secondi.

Una volta elaborate le macerie, inizia a generare i cavalieri.

Dopo due secondi, appare un cavaliere delle macerie di fronte a lei. Nota: anche se la strega viene sconfitta mentre è in corso l'evocazione, il cavaliere delle macerie viene generato comunque.

La sua animazione va avanti per altri due secondi prima che lei ricominci a muoversi

A questo punto, la strega delle macerie cerca dei detriti nei paraggi e ripete il procedimento.

Questa truppa evoca un totale di otto cavalieri delle macerie, dopo di che sparirà.

Visto che la strega delle macerie non sferra alcun attacco, non sono presenti statistiche sui danni nella schermata delle informazioni e vengono indicate le macerie come suoi bersagli.

Casi limite della strega delle macerie

La strega delle macerie non è in grado di saltare o attaccare, quindi non prende di mira le macerie bloccate dai muri.

Se non ci sono macerie disponibili, la truppa NON attacca gli edifici nei paraggi e resta inattiva, anche quando è sotto attacco.

La strega delle macerie ignora i resti invisibili.

Quando gli edifici e i muri circostanti vengono distrutti, la strega delle macerie rivaluta i potenziali bersagli e ne seleziona uno più vicino, se presente.

Se le macerie più vicine sono dall'altro lato della mappa, lei la attraverserà per raggiungerle.

Funzionamento dei cavalieri delle macerie

I cavalieri delle macerie sono potenti truppe da mischia con una velocità di movimento intermedia e una struttura robusta e sono in grado di causare danni al secondo elevati e danni extra alle mura. Non appena appaiono in campo, attaccano l'edificio più vicino.

Ulteriori dettagli

La strega delle macerie si sblocca al livello 16 del municipio.

Il primo e il secondo livello della truppa saranno disponibili col municipio 16, il terzo col municipio 17 e il quarto col municipio 18.

Ogni livello aumenta i PF della strega delle macerie e il livello del cavaliere delle macerie evocato.

Il nuovo equipaggiamento epico della regina degli arcieri: la Freccia monolitica

Un attacco di precisione ispirato al monolito, progettato per eliminare i bersagli più importanti con una forza devastante.

Abilità

Scaglia una potente freccia a bersaglio singolo che infligge danni all'obiettivo sulla base dei sui PF massimi.

Ridimensionamento

0–180 spazi richiesti schierati = danni pari al 14% della salute massima.

181–250 spazi richiesti schierati = danni pari al 10% della salute massima.

251 o più spazi richiesti schierati = danni pari al 5% della salute massima.

Effetti aggiuntivi

La riduzione dei danni non può superare il 10%.

Le truppe generate o i rinforzi non influiscono su questi valori.

Regole sugli spazi richiesti

La regina degli arcieri viene conteggiata nel totale degli spazi richiesti schierati.

Ogni eroe aggiunge 25 spazi richiesti.

Le macchine d'assedio aggiungono uno spazio richiesto.

Non vengono conteggiati: famigli, truppe del castello del clan, unità generate (ad esempio dalla caserma volante o dagli equipaggiamenti) e incantesimi.

Effetti visivi e personalizzazione

Il proiettile cambia colore in base ai danni che andrà a causare, in modo da riflettere il livello di efficacia contro il bersaglio.

I giocatori possono scegliere se preferiscono vedere gli effetti grafici della Freccia monolitica o quelli dei proiettili della skin in uso.

Nuovo incantesimo: Rabbia

Si tratta di un incantesimo dell'elisir nero che scatena l'ira delle truppe alleate, spingendole a ignorare il loro comportamento standard per scagliarsi contro la difesa più vicina.

Funzionamento dell'incantesimo Rabbia

L'incantesimo copre un raggio di sei caselle sul campo di battaglia.

Tutte le truppe all'interno del raggio d'azione, sia di terra che aeree, si inferociranno per un massimo di 17 secondi.

Mentre l'effetto è attivo, le truppe interrompono qualsiasi cosa stiano facendo per attaccare la difesa più vicina, ignorando le loro normali priorità.

Le macchine d'assedio sono immuni a quest'effetto e procedono secondo il loro comportamento abituale.

Terminato l'effetto dell'incantesimo, le truppe riprendono il loro normale comportamento e tornano a prendere di mira i consueti bersagli.

L'effetto si attiva una sola volta per ciascuna truppa coinvolta durante lo stesso lancio dell'incantesimo. Per cinque secondi dopo il lancio, l'incantesimo viene riapplicato continuamente all'interno del raggio d'azione, quindi ha effetto anche sulle truppe che vi entrano dopo che è già stato lanciato.

Questo incantesimo non infligge alcun danno diretto, influisce solamente sulle priorità relative ai bersagli.

All'aumentare del livello, aumenta solamente la durata dell'incantesimo e non i danni causati dalle truppe sotto il suo effetto.

Nuovi livelli

L'aggiornamento introduce anche un nuovo livello per alcuni edifici ed eroi, come riportato di seguito.

Il livello 5 per il monolito.

Il livello 8 per la capanna del costruttore.

Il livello 8 per la fabbrica di incantesimi oscuri.

Il livello 13 per la caserma nera.

I sovraccarichi per l'arco-X e lo scagliapietre.

I miglioramenti restanti per le mura.

Cinque nuovi livelli per il re barbaro (dal 106 al 110), per la regina degli arcieri (dal 106 al 110) e per il gran sorvegliante (dall'81 all'85).

Nuova chat globale!

Capo, abbiamo ascoltato le tue richieste. E così... La chat globale è tornata! Sono passati quasi sette anni da quando, nel 2019, l'abbiamo salutata e ora è di nuovo qui: completamente ristrutturata, ottimizzata e più sicura che mai, con tre nuove forme di interazione.

Tre tipi di chat

Gruppi: per rimanere in contatto con la tua squadra

Creati dai giocatori

Pubblici, su invito o privati

Numero massimo di membri: 800*

I gruppi con 600 membri o più possono trasformarsi in community

Community: per ritrovi più grandi

Create dai giocatori

Sempre pubbliche

Cronologia dei messaggi conservata per 12 ore

Numero massimo di membri: 50.000*

Piazza centrale: il cuore social di Clash

La Piazza centrale è il luogo in cui potrai scoprire tutte le novità di Clash in tempo reale, come lanci importanti, eventi live, appuntamenti con la community e premi a sorpresa: il centro di tutto è qui. Immaginala come la prima pagina del villaggio: costantemente aggiornata, piena di energia e con un sacco di novità interessanti.

Sempre pubblica, sempre visibile, ogni giocatore viene aggiunto automaticamente.

In questo spazio, solo gli ambasciatori, ovvero creatori, manager della community e ospiti speciali, possono pubblicare messaggi, ma il resto del villaggio può sprigionare tutto il suo entusiasmo attraverso le reazioni.

Un'implementazione graduale

Questa volta, procederemo con calma.

Per i primi due giorni, solamente i creatori potranno creare nuovi gruppi.

Dopodiché, questa funzionalità sarà accessibile a tutti.

*I limiti relativi al numero di membri potrebbero aumentare una volta che ci saremo assicurati che tutto funziona correttamente.

Sicurezza dei giocatori

Da grandi chat derivano grandi responsabilità... Perciò abbiamo implementato le seguenti misure per la sicurezza online.

I giocatori possono segnalare qualsiasi messaggio ricevuto in chat.

Non è possibile condividere link a siti web.

Sarà attivo un sistema di controllo della frequenza dei messaggi per prevenire lo spam.

Nelle community sarà sempre attivo il filtro "adatto a tutti".

Promemoria sulla sicurezza degli account

Supercell non ti chiederà mai di condividere il tuo codice di accesso, la tua password o i tuoi dati personali. Diffida di chiunque ti offra account e gemme gratis o ti chieda di spostare la conversazione al di fuori del gioco. Se qualcosa ti sembra strano o troppo bello per essere vero, segnalalo e contatta l'assistenza direttamente dall'interno del gioco. Per maggiori informazioni, consulta questo articolo: https://support.supercell.com/clash-of-clans/it/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html.

L'accelerazione degli attacchi in tempo reale

Una volta trascorsi 120 secondi dall'inizio del tuo attacco, comparirà un pulsante per l'accelerazione: toccalo per fare sì che la battaglia avanzi 4 volte più rapidamente. o premilo di nuovo per ripristinare la velocità normale.

Questa funzionalità è simile a quella che trovi nei replay, ma ha solamente le opzioni della velocità normale e x4, ed è disponibile in alcuni tipi di battaglia selezionati nel villaggio base, nella base del costruttore e nella capitale del clan.

L'accelerazione degli attacchi è pensata per i momenti in cui l'esito della battaglia è già chiaro, ma manca ancora del tempo alla sua conclusione. Magari il tuo intero esercito è stato spazzato via e ti è rimasto un solo arciere che si fa strada lentamente da un edificio all'altro, mentre un arco-X se ne sta lì, appena fuori portata, aspettando di fare il suo. In questi casi, sai già come andrà a finire, ma quegli edifici extra hanno comunque importanza, perché possono aumentare la percentuale di distruzione o i trofei ottenuti e portare a un risultato migliore, il che però non vuol dire che tu voglia stare lì ad aspettare.

Altre modifiche

Miglioramenti alla capitale del clan

Abbiamo deciso di mettere un freno agli incursori occasionali, infatti, d'ora in poi, non sarà più possibile partecipare agli assalti alle capitali quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

il giocatore non ha ancora effettuato attacchi nel clan;

il giocatore non è un anziano, un co-capo o un capo;

il giocatore si è unito al clan dopo l'inizio del week-end degli assalti;

il clan non è accessibile solo su invito o chiuso.

La tesoreria della capitale

Mettiamo che hai migliorato al massimo la capitale del clan, ovvero ogni edificio, trappola, muro, distretto e così via, e ora hai un problema del tutto inaspettato: hai un sacco di oro della capitale, ma non è rimasto più niente da acquistare.

La tesoreria della capitale è la soluzione che fa al caso tuo.

Quando ogni elemento della tua capitale è al massimo, il pulsante dei miglioramenti sul municipio della capitale, sarà sostituito da quello della tesoreria, che potrai toccare per poi scegliere di contribuire con l'oro della capitale in tuo possesso al totale dell'oro del clan. In questo mondo, analogamente a quanto avviene con qualsiasi altra donazione, ne guadagnerai in reputazione. Quando arrivano nuovi contenuti per la capitale del clan, la tesoreria si svuota e il ciclo ricomincia.

Ci auguriamo di poter espandere ulteriormente questa funzionalità in futuro, ma non possiamo prometterti niente, per il momento.

Le serie di offerte

La serie di offerte è un nuovo formato di offerte, che prevede un sistema di gradini disponibili per un tempo limitato, ciascuno sbloccabile solo dopo aver ottenuto il precedente. Questi gradini possono essere ottenuti gratuitamente oppure tramite gemme o acquisti in-app ed è possibile avere più serie attive contemporaneamente.

Trovi le serie attualmente attive nel negozio, in una scheda dedicata, che potrai toccare per aprire la finestra delle serie di offerte e vedere i gradini disponibili. La finestra mostra un singolo conto alla rovescia per l'intera serie e quando questo scade, la serie non sarà più disponibile.

Tieni in considerazione che se chiedi il rimborso per un gradino acquistato, verranno rimossi solo i contenuti di quel gradino, mentre i progressi nel resto della serie rimarranno inalterati.

Le ricompense per gli obiettivi delle leghe classificate

Abbiamo bilanciato le ricompense in gemme per il raggiungimento degli obiettivi delle leghe classificate affinché rispecchino in maniera più chiara i progressi nella modalità.

Vari miglioramenti alla giocabilità

La schermata informativa del prospettore ora mostra i minerali attualmente in tuo possesso, così da facilitare la pianificazione dei miglioramenti.

L'ordine di attivazione degli equipaggiamenti è ora determinato dagli equipaggiamenti stessi, non dallo slot in cui si trovano. Ad esempio, se hai lo Zaino a razzo nello slot A e il Mantice sputafuoco nello slot B, questi si attiveranno come se avessi il Mantice sputafuoco nello slot A e lo Zaino a razzo nello slot B.

Abbiamo anche implementato dei miglioramenti alle notifiche push, ottimizzandone le modalità di tracciamento e consegna dietro le quinte, così dovresti iniziare a ricevere notifiche più pertinenti e con un tempismo migliore.

Vai con la sigla finale, capo.

Gli eroi assumono nuove forme, le difese hanno nuovi trucchetti e la strega delle macerie è ancora ferma in posa. Continua a seguirci, perché la prossima stagione arriverà prestissimo.

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