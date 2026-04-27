ENTRANO IN SCENA LE LEGHE LEGGENDE

Una lega Leggende non era abbastanza rumorosa.

Infatti, abbiamo deciso di dividerla in tre, dando a ogni suddivisione una struttura, una pressione e un ritmo propri. Ognuna di esse permette di ottenere gli stessi bonus stella e bonus della lega, offrendo al contempo esperienze distinte le une dalle altre, con differenze riguardanti la struttura delle battaglie, il sistema di progressione e la difficoltà.

Nota: raggiungere la lega Leggende III sarà sufficiente per completare la soglia finale dell'obiettivo "Asso delle leghe".

APPROFONDIMENTO SULLA STRUTTURA DELLA LEGA LEGGENDE

Leggende III

Tornei settimanali

24 battaglie alla settimana

Promozione settimanale dei primi cinque giocatori di ogni gruppo

Modificatori delle battaglie della lega Leggende III (vedi tabella in basso)

Leggende II

Tornei settimanali

30 battaglie alla settimana

Promozione settimanale dei primi tre giocatori di ogni gruppo

Modificatori delle battaglie della lega Leggende II (vedi tabella in basso)

Leggende I

Tornei di quattro settimane

Otto battaglie al giorno

Retrocessione settimanale dei giocatori sotto al 10.000º posto

Modificatori delle battaglie della lega Leggende I (vedi tabella in basso)

REGOLE SPECIALI DELLA LEGA LEGGENDE I: SOLO ARTISTI PRINCIPALI

Le retrocessioni

A fine domenica, i giocatori al di sotto del 10.000º posto vengono retrocessi alla lega Leggende II il lunedì.

L'azzeramento dei trofei settimanale

I nuovi giocatori entrano con 5000 trofei .

I giocatori che ne hanno meno di 5000 tornano a 5000 .

Tutti i giocatori partono da 5000 trofei all'avvio di ogni torneo.

La classifica della lega Leggende I

Mostra i 200 giocatori migliori .

Ti indica la posizione attuale se sei fuori dai primi 200.

Ti avvisa se sei a rischio retrocessione.

Il riempimento delle difese mancanti

Le difese mancanti vengono sostituite con la media dei risultati difensivi del giorno attuale e di quello precedente, per garantire equilibrio e non compromettere l'integrità competitiva.

AGGIORNAMENTO DEI MODIFICATORI DELLE BATTAGLIE: REMIX

I modificatori delle battaglie verranno rimossi dalla lega Elettro (32) e da quella Elettro (33).

Li abbiamo rinominati affinché corrispondano alla lega rispettiva, cioè: Leggende III Leggende II Leggende I



Nelle tabelle qui in basso puoi consultare nel dettaglio le modifiche fatte.

Esports VECCHIO NUOVO Attuale NUOVO Lega Leggende attuale Leggende I Leggende II Leggende III Danni al secondo delle difese +20% +25% +15% +20% +15% +10% Danni al secondo / PF degli eroi in difesa +20% +25% +15% +20% +15% +10% Danni al secondo / PF dei guardiani 0% +20% 0% +20% +10% +5% Danni al secondo / PF degli eroi in attacco -20% -20% -5% -20% -10% -5% Equipaggiamenti -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

MODIFICA DEGLI ORARI DELLO SHOW

Il pit apre come previsto.

Nuovo orario di inizio dei tornei settimanali Lunedì alle 17:00 UTC.

Orario precedente Martedì alle 5:00 UTC.



MODIFICHE ALLE SOGLIE DELLE LEGHE: OCCHIO AL POGO

La soglia della lega del municipio di livello 16 passa dalla Golem (21) alla Golem (20).

Quella del municipio di livello 17 passa dalla Titano (25) alla P.E.K.K.A (23).

Il municipio di livello 18 ha la propria soglia alla Titano (26).

LEGHE CLASSIFICATE: PULIAMO IL SUONO

L'inattività e le retrocessioni

Per maggior chiarezza, ora apparirà un nuovo avviso di inattività con un timer che indica quanto manca alla retrocessione.

La retrocessione ora scatta dopo quattro settimane di inattività invece che una. I giocatori possono rimanere inattivi nel sistema classificato (senza iscriversi) per quattro settimane senza venire retrocessi. Dopo la retrocessione iniziale, si scende di una lega ogni volta che si è inattivi per quattro settimane, fino a raggiungere la soglia minima del proprio municipio. Dopo quattro settimane di inattività a questa soglia, si diventa ''non classificati''.



MODIFICHE AL NUMERO DI BATTAGLIE: NIENTE BIS

Lega Numero attuale di battaglie richieste Nuovo numero di battaglie richieste Titano (25) 14 12 Titano (26) 14 12 Titano (27) 14 12 Drago (28) 18 14 Drago (29) 18 14 Drago (30) 18 14 Elettro (31) 24 18 Elettro (32) 24 18 Elettro (33) 24 18 Leggende III N.D. 24 Leggende II N.D. 30

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DIFENSIVE: QUALCUNO HA VISTO LA MAPPA DEL FESTIVAL?

Le disposizioni possono essere modificate direttamente tramite l'IU del torneo.

Ora dovrebbe risultare molto più chiaro che le disposizioni possono essere modificate fino all'inizio delle battaglie di un nuovo torneo (o giorno di lega in Leggende I).

Tutte le modifiche apportate dopo l'inizio dei combattimenti saranno valide solo a partire dal torneo successivo (o giorno di lega in Leggende I).

I cambi apportati a una disposizione predefinita impostata come attiva nella modalità Classificata verranno automaticamente trasferiti alla disposizione del torneo successivo (o giorno di lega in Leggende I).

AGGIORNAMENTI A REGISTRO E CLASSIFICA: PALCO PRINCIPALE

Il registro delle battaglie

Abbiamo rifatto il look al registro delle battaglie del torneo, in modo che risulti più facile da leggere (e anche da immortalare in uno screenshot da condividere).

Abbiamo inserito una nuova codifica dei colori in base alle prestazioni.

È disponibile una nuova visuale riepilogativa del profilo da battaglia, così fare uno screenshot e mostrarlo con orgoglio agli amici sarà ancora più semplice!

Le classifiche

L'IU è stata consolidata in tutto il sistema classificato.

È stata implementata una struttura più chiara tra visuale globale e personale.

Novità: la classifica del municipio

Ora puoi dare un'occhiata ai migliori giocatori di qualsiasi livello del municipio nella nuova classifica dedicata.

MIGLIORAMENTO DEI FLUSSI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE: SCALATA ALLA HIT PARADE

La comunicazione sui cambiamenti di posizione in classifica è più chiara.

Abbiamo migliorato la visibilità di prestazioni e progressi.

Potrai controllare il nuovo flusso delle promozioni e delle retrocessioni nella cronologia del giocatore una volta terminato il periodo di transizione.

AGGIORNAMENTI PROFILO GIOCATORE E SOCIAL: PASS PER IL BACKSTAGE

Il profilo leggenda: conserva la miglior posizione in classifica; mantiene il numero di trofei; mostra i trofei leggenda totali;

si aggiorna a ogni nuovo record.

I trofei sono ora nuovamente visibili: nel profilo del giocatore (lega attuale) nella lista degli amici nella scheda Social



CAMBIAMENTI ALL'ECONOMIA DI LEGA: STAND DEL MERCHANDISING

Il bonus stella

Questo bonus: è stato leggermente aumentato in termini di oro, elisir, elisir nero e tutti i tipi di minerali;

aumenta più velocemente quando raggiungi un nuovo municipio.

Il bonus della lega

Aumenta più velocemente quando raggiungi una nuova lega.

Il bottino delle partite classificate

Lo abbiamo ridotto leggermente per compensare gli incrementi indicati sopra.

I NUOVI MEMBRI DELLA BAND

Gli amplificatori ronzano, il pubblico non sta più nella pelle e i gruppi sono pronti a dare spettacolo.

In questa stagione, abbiamo deciso di implementare nuove unità e miglioramenti che colpiscono duro e introducono nuovi modi di dominare il campo di battaglia. Ti presentiamo i nuovi membri della band!

IL NUOVO GUARDIANO DEL MUNICIPIO: LO STRONCATORE

Ogni show ha bisogno di un artista principale e il nostro sa davvero come farsi notare!

Lo stroncatore è un potente difensore a distanza che sa controllare il campo di battaglia e distruggere qualsiasi cosa osi entrare nel suo raggio d'azione.

Attacca con colpi lenti e perforanti che annientano tutto ciò che incontrano sul loro tragitto.

Prende di mira sia le truppe di terra che quelle d'aria.

Infligge 350 punti danno al secondo.

Respinge di una casella i nemici colpiti.

Portata dell'attacco

Livelli 1-4: sette caselle.

Livello 5: otto caselle.

LA NUOVA MACCHINA D'ASSEDIO: L'INCURSORE VOLANTE

Alcuni cantanti si affidano ai coristi. Tu affidati ai rinforzi che piovono dal cielo!

L'incursore volante è una macchina d'assedio aerea progettata per assistere l'esercito durante la battaglia.

Può agire autonomamente, ma dà il meglio di sé quando è schierato dietro alle truppe aeree.

Può lanciare fino a sei barili, ognuno contenente un mix delle truppe del castello del clan, oltre a degli sgherri, una mongolfiera e un cucciolo di drago. Più è alto il livello, più potenti sono i rinforzi.

Al livello massimo, ogni schieramento offre i seguenti rinforzi:

cinque sgherri (livello 14)

una mongolfiera (livello 13)

un cucciolo di drago (livello 12)

PRONTI A SPACCARE

IL NUOVO EQUIPAGGIAMENTO COMUNE DEL DUCA DRAGO: LE ZANNE ELETTRICHE

Il duca drago è pronto a rubare la scena con questo nuovo equipaggiamento comune, che si sblocca al livello 17 del municipio e trasforma ogni attacco in una tempesta di fulmini.

Le Zanne elettriche

Abilità passiva

L'attacco si propaga fino a quattro bersagli.

Ogni bersaglio subisce il 20% di danni in meno rispetto al precedente.

Causa fino a 400 punti danno per attacco.

NUOVI LIVELLI: ALZA IL VOLUME

L'esercito diventa sempre più forte coi nuovi livelli raggiunti da varie unità.

Truppe

Barbaro: livello 13.

Goblin: livello 10.

Valchiria: livello 12.

Golem: livello 15.

Drago: livello 13.

Mongolfiera: livello 13.

Yeti: livello 8.

Cacciatrice di eroi: livello 4.

Guardiana delle selve: livello 4.

Druido: livello 6.

Macchine d'assedio

Trivella da battaglia: livello 6.

Caserma volante: livello 6.

Sputatronchi: livello 6.

Dirigibile: livello 6.

Incantesimi

Furia: livello 7.

Congelamento: livello 8.

Clonazione: livello 9.

Richiamo: livello 7.

Morsa radicale: livello 5.

Freddocane: livello 6.

ALLESTISCI IL PALCO

Per rimanere al passo con le caotiche evoluzioni del festival, anche agli edifici principali sono stati aggiunti nuovi livelli.

Edifici

Officina: livello 9.

Accampamento: livello 14.

Fabbro: livello 10.

Difese

Arco-X: livello 13.

Scagliapietre: livello 7.

Trappole

Bomba gigante: livello 12.

Una bomba aerea aggiuntiva.

MURA: ALZA LE BARRIERE

Mura più forti = base più forte. È matematico.

Altre 75 parti possono essere migliorate al livello 19.

Ciò equivale al 25% di mura in più.

SOVRACCARICO: SUPERA OGNI LIMITE

Alcune difese non si fermano ai miglioramenti, vanno oltre: infatti, per essere ancora più efficaci, ci vuole un sovraccarico.

I nuovi livelli di sovraccarico

Mortaio: livelli 1-2.

Torre infernale: livelli 1-2.

Tesla occulta: livelli 1-2.

Sputafuoco: livelli 1-2.

Torre del rancore: livelli 1-2.

ECONOMIA: COSTRUZIONI PIÙ RAPIDE, PROGRESSI DA URLO

La buona riuscita di uno show si basa sul suo ritmo incalzante.

Ora, numerosi miglioramenti a diversi livelli di municipio hanno tempi e costi in risorse ridotti.

LEGHE DELLE GUERRE TRA CLAN: INIZIA IL TOUR MONDIALE

Abbiamo aggiunto quattro nuove leghe:

Titani III

Titani II

Titani I

Leggende

I modificatori delle battaglie sono attivi nelle leghe Titani II, Titani I e in quelle Leggende.

Il numero di promozioni e retrocessioni per alcune leghe esistenti è stato modificato per rendere le promozioni più fluide per tutti.

I premi sono stati ribilanciati in tutte le leghe per riflettere l'introduzione di quelle nuove.

Più giocatori possono ottenere ricompense bonus nelle leghe più alte.

La classifica è stata modificata in modo da mostrare i risultati della lega Leggende invece di quelli della lega Campioni I.

Abbiamo aggiunto nuovi emblemi della lega per quella Titani e quella Leggende.

Abbiamo migliorato la grafica della mappa di guerra per le leghe più alte.

Abbiamo riposizionato i bersagli per ridurre i clic errati sulla mappa di guerra.

MODIFICHE AL GAMEPLAY: CAMBI IN SCALETTA

Gli eroi e l'esercito

Abbiamo aggiunto la possibilità di scegliere l'effetto visivo dei proiettili della regina degli arcieri se possiedi equipaggiamenti che lo alterano. Questa impostazione è disponibile nella schermata di modifica delle skin.

Ora puoi usare eroi e famigli in fase di miglioramento nelle sfide e nelle guerre amichevoli.

Le modifiche di bilanciamento

I guardiani subiscono nuovamente danni da veleno, ma solo il 30%.

Abbiamo regolato il tempismo del mortaio perfezionato, in modo che la prima raffica ora abbia un ritardo di 0,5 secondi invece di attivarsi istantaneamente.

L'incantesimo Richiamo ora dà la priorità agli eroi.

Macchine d'assedio

Ora subiscono danni dalle fiamme dei carbonelli.

Ora sono immuni: al veleno dei municipi 14, 15 e 16 agli effetti della gemma vitale all'aura dell'apprendista sorvegliante



Le altre modifiche

I totem sono diventati immuni agli effetti della Torcia eroica.

Il tempo di attesa della condivisione dei replay è stato ridotto da cinque minuti a due.

Le truppe generate, come gli scheletri e i miniyeti, mostrano il proprio spazio richiesto.

Il testo dei modificatori delle battaglie è stato cambiato e reso più chiaro.

Abbiamo aggiornato il bottino contenuto nei bauli.

I guardiani non si attivano più mentre sono congelati.

Il limite di messaggi in evidenza nella chat del clan è stato aumentato da 10 a 20.

CORREZIONI DI ERRORI: CI PENSANO I ROADIE

Ora, se una supertruppa è già stata attivata prima di essere riscattata da un evento delle medaglie, questa non sparisce più dal primo attacco.

Le unità del castello del clan non verranno più rimosse da un esercito attivo se in una guerra amichevole si attacca un castello del clan.

Abbiamo corretto un errore per cui i nuovi clan avevano il registro delle guerre privato e le guerre amichevoli disattivate automaticamente, nonostante le opzioni risultassero attive durante la creazione del clan.

Per evitare di scendere in campo senza unità da schierare, il gioco ora verificherà che l'esercito non sia vuoto prima di partecipare a una guerra, a un attacco della lega Leggende o uno della Classificata.

Abbiamo risolto un errore relativo all'IA dello yak che di tanto in tanto lo faceva esitare prima di attaccare le mura.

Aprire la schermata di richiesta di rinforzi non provoca più la chiusura della mappa di guerra o della mappa delle LGC.

Nella sala degli eroi verrà ora mostrata un'icona di caricamento se le skin equipaggiate non sono ancora state scaricate.

L'immagine della truppa o dell'incantesimo in fase di miglioramento nel laboratorio ora si aggiornerà correttamente quando l'oggetto precedente è stato completato istantaneamente con le gemme.

Abbiamo eliminato vari errori nelle schermate di informazioni.

Controllare giorni diversi da quello della guerra attuale nella lega della guerra tra clan non cancellerà più la notifica degli attacchi rimanenti.

Il martello della costruzione ora funziona sulle trappole della base del costruttore.

Abbiamo risolto degli errori relativi allo Zaino a razzo del duca drago.

DACCI DENTRO, CAPO

Il palcoscenico è pronto e il pubblico non sta più nella pelle. Fama e gloria ti attendono!

Alza il volume al massimo, prendi l'ascia e fatti strada fino alla vetta.

Continua a combattere! 🤘