A volte, i guaritori si confondevano e iniziavano a guarire un altro bersaglio in modo casuale, ma hanno corretto questo errore, dopo aver riletto per bene il manuale del terapeuta.

Risolto l'errore che causava l'arresto anomalo del gioco dopo aver selezionato il pulsante per il miglioramento delle sfide per principianti.

Risolti gli errori per cui le icone e i livelli delle truppe del castello del clan non venivano mostrati correttamente nelle sfide amichevoli.

Risolto l'errore per cui i superyeti ricevuti con l'evento ''Superyeti alla ribalta'' venivano rimossi dagli eserciti dopo aver avviato nuovamente il gioco, nei casi in cui le versioni standard degli yeti erano di livello 2 o inferiore.

Risolto l'errore per cui i giocatori non ricevevano gli scenari acquistati nel negozio del mercante.

Risolto l'errore che causava l'arresto anomalo del gioco dopo aver toccato il pulsante ''Scatena la guerra!'' nella schermata dei risultati delle leghe della guerra tra clan nel villaggio base.

Risolti gli errori per cui non apparivano i livelli corretti delle truppe del castello del clan nelle sfide amichevoli.

Risolto l'errore per cui il druido generava un orso in più, se veniva sconfitto nell'esatto momento in cui si trasformava in orso. Se è successo a te, no, non ci vedevi doppio!

Risolto l'errore per cui la trappola a scatto della base del costruttore era in grado di far rimbalzare i nemici all'infinito.

Risolto un problema nelle sfide amichevoli, nelle guerre tra clan e nelle leghe della guerra che impediva lo scorrimento delle icone delle truppe nella schermata di gestione dell'esercito, se si accedeva a essa dalla schermata di ricognizione.

Risolto l'errore per cui il pulsante ''Potenzia esercito'' negli attacchi della capitale del clan appariva in grigio.

Risolto l'errore per cui le truppe del castello del clan nelle sfide amichevoli rimanevano a livelli inferiori nonostante il miglioramento del castello del clan.

Risolto l'errore grafico per cui il superyeti attraversava i muri.

Risolto l'errore per cui la regina degli arcieri non attivava l'abilità che non era ancora stata utilizzata, non appena veniva sconfitta.

Risolto l'errore che consentiva ai giocatori del municipio di livello 2 di accedere alla lega Leggende utilizzando un exploit.

Risolto l'errore per cui l'utilizzo dell'incantesimo Richiamo sulle truppe posizionate nel raggio d'azione del gran sorvegliante faceva tentennare quest'eroe.

Risolto l'errore per cui le truppe del castello del clan mostrate nell'anteprima delle sfide amichevoli non combaciavano con quelle che apparivano in battaglia.

Risolto l'errore per cui l'anteprima dell'esercito delle guerre amichevoli mostrava l'esercito del villaggio base.

Risolto l'errore per cui il menu del costruttore mostrava la barca della base del costruttore come opzione di miglioramento per i giocatori al municipio di livello 4 e 5.

Risolto l'errore per cui le macchine d'assedio donate mostravano livelli errati nei casi in cui il destinatario aveva potenziato le macchine d'assedio già in suo possesso.

Risolto l'errore per cui la schermata di conferma degli attacchi delle guerre tra clan mostrava la capienza del castello del clan del difensore, anziché quella dell'attaccante.

Risolto l'errore per cui gli eroi con un miglioramento in corso non comparivano in grigio nella schermata di conferma degli attacchi delle guerre tra clan.

Risolto un errore grafico che faceva comparire un quadrato bianco sul principe degli sgherri, se si spostava il suo stendardo mentre era in corso un miglioramento per l'eroe..

Risolto l'errore che causava la chiusura del menu delle donazioni delle truppe del castello del clan durante una guerra, quando si selezionava la freccia per andare avanti.

Risolto l'errore per cui il costruttore goblin non poteva essere utilizzato quando si visualizzava le opzioni di modifica delle mura.

Risolto l'errore per cui nelle sfide amichevoli comparivano le truppe del castello del clan errate.

Risolto un problema di sovrapposizione che si verificava durante la condivisione di un link di una disposizione con un villaggio al cui interno erano presenti edifici danneggiati (il castello del clan, la miniera di gemme, la torre dell'orologio).

Risolto l'errore per cui le truppe del castello del clan tornavano di default al livello 1 nelle sfide amichevoli, nei casi in cui si utilizzava una formazione preferita condivisa nella chat del clan.

Risolto un problema di sovrapposizione tra alcuni titoli e descrizioni degli obiettivi.

Risolto l'errore che causava la ricomparsa delle notifiche del negozio dopo aver chiuso e riavviato il gioco.

Risolto l'errore per le truppe non mostravano correttamente i propri livelli nelle relative schermate informative, se venivano migliorate in cambio di gemme.