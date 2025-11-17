Il MUNICIPIO DI LIVELLO 18 è atterrato! - Aggiornamento
Ci siamo preparati all'impatto e, come ci aspettavamo, il meteorite ha lasciato davvero il segno. Un segno talmente grosso da distruggere il municipio 17 e costringere così il costruttore a trovare in fretta una soluzione per creare col suo incredibile martello qualcosa di assolutamente epico dai detriti cosmici. Proprio così: il municipio 18 è fatto di pura materia cosmica!
Quando avvierai il miglioramento del municipio al livello 18, vedrai un breve filmato che mostra il meteorite schiantarsi sul villaggio e distruggerlo, prima che il nuovo municipio faccia la sua comparsa. Questo filmato verrà riprodotto una sola volta, quindi non perdertelo e assicurati di avere il gioco aperto per vederlo, perché, se durante il miglioramento l'applicazione è chiusa, il video non apparirà più in un secondo momento. Dopo l'aggiornamento, per rivelare il municipio dovrai toccare il meteorite e rimuoverlo.
Il municipio 18 è tutto un altro livello!
Arrivano i guardiani!
Dei misteriosi guerrieri sono emersi dal meteorite caduto e difenderanno il villaggio come degli eroi. È come se un'arma del municipio avesse le gambe... e le mani... e gli occhi... e...
I guardiani sono la difesa esclusiva del municipio di livello 18.
Difendono il villaggio, ma non possono essere usati in attacco.
Il villaggio può essere difeso solo da un guardiano alla volta.
Anche i guardiani possono essere migliorati e per farlo occorre un costruttore libero.
Non è possibile usare questi difensori mentre vengono migliorati.
Se un guardiano è in fase di miglioramento, nelle difese della modalità classificata, delle guerre e della lega della guerra tra clan apparirà comunque la versione di livello inferiore del guardiano che hai selezionato, che difenderà secondo quanto previsto dal livello raggiunto più di recente.
Toccando il guardiano sulla schermata del villaggio, vedrai il suo percorso di pattuglia.
Una volta selezionato il municipio, potrai aprire il menu dei guardiani usando il nuovo pulsante apposito.
Una volta migliorato il municipio al livello 18, sbloccherai due guardiani, il demolitore e la tiratrice scelta, e potrai scegliere il tuo preferito!
Demolitore: uno specialista delle demolizioni!
È un guardiano da mischia.
Prende di mira i nemici di terra e aria, causando danni ad area.
Abilità "Ripicca": si infuria quando il municipio viene distrutto e, una volta sconfitto, rilascia della furia.
Tiratrice scelta: danni ad area dalla distanza!
Questa guardiana attacca dalla distanza.
Prende di mira i nemici di terra e aria, causando danni ad area.
Abilità "Colpo finale": quando viene sconfitta, esplode infliggendo danni ai nemici vicini.
Nuova truppa: il golem meteoritico spacca tutto!
Il golem meteoritico era arrivato come truppa temporanea per l'evento delle medaglie "Rock cosmico", ma ora è una truppa a tempo pieno!
Lancia meteormiti oltre le mura, infliggendo danni dalla distanza ravvicinata.
I meteormiti sono in grado di fondersi nuovamente e di formare un golem meteoritico.
Si sblocca al livello 17 del municipio.
Nuovo incantesimo: Incantesimo Totem
Lancia l'incantesimo Totem e distrai le difese nemiche con una roccia cosmica che assorbe i danni, permettendo alle altre tue truppe di attaccare indisturbate!
Stordisce e infligge danni agli edifici che si trovano a portata, quando atterra.
Il totem può essere preso di mira dai nemici di terra e aria per un breve periodo.
Si sblocca al livello 16 del municipio.
Nuova difesa: torre del rancore
Mentre gli altri edifici crollano, la torre del rancore diventa sempre più arrabbiata e potente.
Quando durante una difesa vengono distrutti 5, 20 e 40 edifici, la forza e i punti ferita della torre aumentano.
Si sblocca al livello 18 del municipio.
Nuova difesa fusa: torre del superstregone
Al livello 18 del municipio, potrai fondere due torri dello stregone per creare una torre del superstregone, trasformando così lo stregone che si trova in cima in un superstregone, i cui colpi concatenati possono colpire fino a 15 nemici nelle vicinanze!
Il superstregone colpisce fino a 15 nemici con i suoi attacchi.
Si sblocca al livello 18 del municipio.
Nuovi livelli
Sono arrivati dei nuovi livelli per alcuni eroi, edifici, truppe, incantesimi, macchine d'assedio e famigli!
Le difese personalizzabili: la seconda fase di personalizzazione
I miglioramenti alle difese personalizzabili in corso dalla fase precedente verranno rimborsati automaticamente.
Al termine della fase, tutte le difese personalizzabili precedenti vengono sostituite dall'assembladifese, ma potrebbero ancora apparire nelle copie delle basi create per le guerre e le partite classificate prima che la fase finisse, mentre le copie generate dopo quel momento mostreranno solo l'assembladifese. Ricorda che le copie sono versioni del villaggio base che possono essere attaccate dagli altri giocatori.
Se hai ancora il municipio al livello 17, all'arrivo di una nuova difesa personalizzabile l'assembladifese verrà rimosso.
Con il lancio della seconda fase di personalizzazione, sarà possibile selezionare e migliorare tre nuove difese personalizzabili.
Riflettore
Una difesa che attacca da lontano con un raggio che perde potenza con l'aumentare della distanza.
Campana degli eroi
Potenzia la salute e i danni degli eroi in difesa finché è in piedi!
Nido di bombe
Le bombe di questa difesa prendono il volo e infliggono danni alle unità di terra e di aria che colpiscono.
La fase di personalizzazione durerà quattro mesi e inizierà pochi giorni dopo l'aggiornamento.
Ecco a voi il negozio di lusso!
C'è una nuova sezione del negozio pronta ad aprire i battenti: il negozio di lusso! I giocatori col municipio ai livelli più alti potranno spendere le pietre radiose per ottenere ricompense uniche in questo negozio, disponibile nella penultima scheda del menu del negozio solo per chi può guadagnare e spendere le pietre radiose.
Cosa sono le pietre radiose e come posso ottenerle?
Guadagna pietre radiose potenziando le difese personalizzabili e sovraccaricando gli edifici, poi spendile nel negozio di lusso per acquistare ricompense incredibili, tra cui una nuova decorazione, una skin del costruttore e le cariche avvolgenti per le decorazioni.
Ogni sovraccarico ti premia con 10 pietre radiose.
Ogni miglioramento alle difese personalizzabili ti fa guadagnare otto pietre radiose.
Tutti i sovraccarichi e i miglioramenti alle difese personalizzabili fatti in precedenza e che sono stati rimossi verranno convertiti in pietre radiose dopo la pubblicazione dell'aggiornamento.
Ecco cosa metterà a disposizione al momento del lancio il negozio di lusso.
La skin del costruttore meteoritico, acquistabile una volta sola. Dopo aver acquistato la skin del costruttore, potrai selezionare una qualsiasi delle capanne del costruttore e scegliere se usare la skin originale o quella del costruttore meteoritico. A prescindere dalla decisione, per il momento la skin scelta verrà applicata a tutti i costruttori.
Una decorazione unica del villaggio base, acquistabile una volta sola.
L'effetto della carica avvolgente, che può essere acquistato più volte e applicato alle decorazioni che preferisci, così da farle brillare in maniera simile agli edifici sovraccaricati!
Per esaltare al meglio la nuova skin, ora tutti i costruttori sono in 3D, proprio come i guardiani e gli eroi.
Miglioramenti alla giocabilità
Ora viene mostrata una schermata con le informazioni relative agli scheletri generati dalla trappola scheletri.
Adesso nella schermata di selezione delle skin per gli eroi nella base del costruttore viene mostrata come sfondo questa base.
Ora le vendette hanno una schermata di fine partita dedicata.
Nel registro delle battaglie, le unità compaiono nel seguente ordine da sinistra a destra: truppe, macchine d'assedio, eroi, incantesimi, stendardo del clan e truppe, macchine d'assedio e incantesimi del castello del clan.
Modifiche di bilanciamento
Abbiamo fatto delle modifiche di bilanciamento per il principe degli sgherri in difesa, in particolare ne abbiamo ridotto i punti ferita di 1000 e ne abbiamo aggiunti 500 a tutti i suoi equipaggiamenti.
Ora, i clan a partire dal livello 7 possono donare un incantesimo aggiuntivo, permettendo ai clan con tutti i vantaggi di donare fino a quattro incantesimi.
Correzioni degli errori
Il golem meteoritico non si blocca più quando attacca gli scheletri.
Ora il pop-up con i dettagli sulle battaglie resta aperto.
Il gran sorvegliante segue il golem meteoritico in modo più fluido.
Quando l'esercito è al completo, la scheda dell'esercito della capitale non ha più il pulsante disabilitato.
Ora puoi attivare istantaneamente il cannone a rotelle o lo stregone piroelettrico della base del costruttore.
Una volta schierato, il cannone a rotelle della base del costruttore mostra la sua portata.
Le modifiche al negozio delle leghe delle guerre tra clan
Nel negozio delle leghe delle guerre tra clan, il costo della pozione di risorse aumenterà da cinque a dieci medaglie delle leghe delle guerre tra clan.
Vogliamo che il negozio delle leghe diventi più gratificante con il passare del tempo e che spinga i giocatori a usare regolarmente le proprie medaglie per migliorare il villaggio, invece che utilizzarle tutte in una volta.
Miglioramenti alla modalità classificata
Non è più possibile usare le truppe temporanee e gli incantesimi temporanei nelle partite classificate, nelle guerre tra clan e nelle leghe delle guerre tra clan.
Ora il matchmaking all'interno dei gruppi dei tornei settimanali sarà meno prevedibile.
Modifiche all'inattività nelle leghe classificate
Prima dell'aggiornamento, se si restava inattivi nella classificata (per "inattivi" si intende il fatto di non iscriversi o di iscriversi e non partecipare ad alcuna battaglia) si mantenevano sia la lega che i relativi bonus per quella settimana di inattività. Tuttavia, se non ci si iscriveva al torneo successivo entro la fine del torneo di quella settimana (lunedì alle 5:00 UTC), si veniva retrocessi di una lega per ogni settimana di inattività.
Dopo l'aggiornamento, se si resta inattivi (per "inattivi" si intende il fatto di non iscriversi o di iscriversi e non partecipare ad alcuna battaglia) per un torneo, si manterranno sia la lega che i relativi bonus per quella settimana di inattività. Per mantenere la stessa posizione nella lega per la settimana successiva, devi iscriverti al torneo della settimana successiva prima che inizi, ovvero prima di martedì alle 5:00 UTC.* Se non t'iscrivi al torneo della settimana in corso entro venerdì alle 5:00 UTC, sulla schermata della battaglia apparirà un avviso che ti avvertirà del fatto che rischi la retrocessione nel caso in cui non ti iscrivessi entro l'inizio del torneo successivo.
Qui sotto trovi le modifiche alle percentuali di promozione e retrocessione e il numero di battaglie in determinate leghe.
| | Modifiche alla percentuale di promozione | Modifiche alla percentuale di retrocessione | Modifiche al numero massimo di battaglie a settimana | |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --- |
| Lega 7 | +5% | | |
| Lega 16 | +5% | | |
| Lega 17 | +5% | | |
| Lega 18 | +5% | | |
| Lega 19 | +5% | | |
| Lega 20 | +5% | | |
| Lega 21 | +5% | | |
| Lega 22 | +5% | | -2 |
| Lega 23 | +5% | | -2 |
| Lega 24 | +5% | | |
| Lega 25 | +5% | | -4 |
| Lega 26 | +5% | | |
| Lega 27 | +5% | | |
| Lega 28 | +10% | +5% | |
| Lega 29 | +5% | +5% | |
| Lega 30 | +5% | +5% | |
| Lega 31 | +5% | +5% | |