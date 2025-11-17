Ci siamo preparati all'impatto e, come ci aspettavamo, il meteorite ha lasciato davvero il segno. Un segno talmente grosso da distruggere il municipio 17 e costringere così il costruttore a trovare in fretta una soluzione per creare col suo incredibile martello qualcosa di assolutamente epico dai detriti cosmici. Proprio così: il municipio 18 è fatto di pura materia cosmica!

Quando avvierai il miglioramento del municipio al livello 18, vedrai un breve filmato che mostra il meteorite schiantarsi sul villaggio e distruggerlo, prima che il nuovo municipio faccia la sua comparsa. Questo filmato verrà riprodotto una sola volta, quindi non perdertelo e assicurati di avere il gioco aperto per vederlo, perché, se durante il miglioramento l'applicazione è chiusa, il video non apparirà più in un secondo momento. Dopo l'aggiornamento, per rivelare il municipio dovrai toccare il meteorite e rimuoverlo.