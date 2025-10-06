L'arrivo delle partite classificate e altri aggiornamenti
La distinzione tra partite classificate e battaglie normali è finalmente arrivata!
Il matchmaking multigiocatore ora è diviso in due modalità, così potrai combattere come più ti piace e scegliere se mettere alla prova le tue abilità e guadagnare trofei nelle partite classificate oppure divertirti in maniera più casual con le battaglie normali.
Potrai partecipare alle battaglie standard a partire dal municipio di livello 2.
Attacca senza limiti, accumula risorse, gioca gli eventi e fai pratica con nuove strategie senza il rischio di perdere trofei.
Dal municipio 7 in poi, potrai prendere parte alle partite classificate.
Combatti nei tornei settimanali, sali o scendi nelle leghe in base alle tue prestazioni, affronta avversari con un municipio di livello simile al tuo sferrando un numero limitato di attacchi e metticela tutta per scalare leghe e arrivare a quella Leggende!
Il ritorno della Vendetta, le modifiche sostanziali agli scudi e al matchmaking
Abbiamo apportato modifiche anche ad altri aspetti del matchmaking, ecco quali.
Gli scudi magici e quelli della lega Leggende
Gli scudi sono stati lucidati per bene... Anzi, a dirla tutta, sono stati completamente rivoluzionati! Ecco un po' di informazioni sugli scudi magici e sugli scudi della lega Leggende.
Gli scudi magici proteggono le risorse dalle incursioni nemiche durante le battaglie normali.
Ottieni uno scudo magico da otto ore dopo che il villaggio subisce un assalto.
Attaccare non altera la durata dello scudo, perciò lotta pure senza freni!
Gli scudi magici funzionano solo nelle battaglie normali.
Puoi anche acquistare gli scudi magici dal negozio.
Gli scudi lega Leggende, invece, ti permettono di evitare di attaccare e di difendere nella lega Leggende per un certo periodo di tempo.
Puoi acquistarli dal negozio per prenderti una pausa dagli attacchi e dalle difese nella lega Leggende.
Non puoi usufruire dei benefici dello scudo in un giorno di lega già iniziato, perché gli scudi lega Leggende si attivano nel giorno di lega successivo.
La Vendetta
Sì, hai capito bene! La Vendetta è tornata ed è più dolce che mai! Nelle battaglie normali, puoi vendicarti dei giocatori che ti hanno strappato via un bel po' di risorse durante un attacco. Ti basterà andare al registro delle difese e vendicarti di chi ti ha attaccato in passato per recuperare il bottino... e l'orgoglio! Hai 12 ore per vendicarti, dal momento in cui il villaggio subisce l'assalto.
Il villaggio che attacchi avrà almeno la stessa quantità di risorse che ti è stata sottratta.
Puoi vendicarti persino dei villaggi protetti da uno scudo magico!
In realtà, quello che affronti non è il villaggio avversario vero e proprio, ma una sua copia, perciò il giocatore di cui ti vendichi non si accorgerà nemmeno dell'attacco, ma tu potrai rimettere le mani sul bottino.
Le modifiche al gameplay
Livelli dell'arma del municipio rimossi (dal municipio 12 al 15)
Abbiamo rimosso i miglioramenti dell'arma del municipio per i municipi dal 12º al 15º livello, perché rallentavano troppo la progressione in gioco.
Ora le armi del municipio saranno al massimo fin da subito, senza bisogno di miglioramenti.
Eventuali miglioramenti dell'arma in corso verranno annullati e le risorse usate non verranno restituite.
Modifiche sostanziali alla trappola a scatto
Le trappole a scatto sono pronte e... scattanti!
Il ritardo nell'attivazione di queste trappole è stato eliminato.
Ora la trappola a scatto prenderà di mira solo la truppa che richiede più spazio nel suo raggio di azione.
Se le truppe sono più piccole o uguali alla capacità della molla, vengono lanciate in aria.
Le truppe più grandi vengono respinte e danneggiate.
Eroi e famigli subiscono la metà dei danni.
Se la truppa in questione viene sconfitta, verrà scagliata via, altrimenti sarà solo spinta indietro.
Le trappole a scatto impediscono l'accumulo di danni doppi sulla stessa truppa.
Nuovi livelli delle trappole a scatto (dal 6º al 12º)
A partire dal municipio 11, ogni nuovo livello del municipio sbloccherà un livello della trappola in più.
Nuove grafiche per i livelli 7, 9 e 11.
Anche la trappola a scatto della base del costruttore è stata rivista, aggiungendo il 5º livello e rendendo la capacità fissa a 4.
La modalità difficile diventa la modalità torneo!
Abbiamo trasformato la modalità difficile nella modalità torneo e abbiamo anche fatto dei ritocchi al bilanciamento.
Gli edifici di difesa causano il 20% di danni al secondo in più.
Gli eroi in difesa causano il 20% di danni al secondo in più.
Gli eroi in difesa hanno il 20% di punti ferita in più.
Gli eroi in attacco causano il 10% di danni al secondo in meno.
Gli eroi in attacco hanno il 10% di punti ferita in meno.
Il livello degli equipaggiamenti comuni verrà ridotto di tre (per cui quello massimo potrà essere il 15), mentre quello degli equipaggiamenti epici verrà ridotto di sei (per cui il livello massimo sarà il 21).
Le modifiche di bilanciamento
Adesso, Dillo stordisce tutti i bersagli, inclusi gli eroi e le truppe del castello del clan.
Il potenziamento alla velocità della Torcia eroica ora si applica anche al gran sorvegliante.
Il gran sorvegliante non seguirà più così spesso i moccioli di Starnì.
La fornace in assetto difensivo causa un po' meno danni rispetto a prima, per impedire a un singolo carbonello al massimo livello di eliminare un guaritore al massimo livello.
Modifiche all'economia e alle modalità di progressione in gioco
Riduzione dei costi e dei tempi di miglioramento
Abbiamo ridotto i costi e i tempi richiesti per i miglioramenti a diversi livelli del municipio.
Abbiamo spostato 15 livelli degli eroi dal municipio 15 al 14 per rendere tutto più fluido. In particolare, questa modifica ha interessato cinque livelli della regina degli arcieri, cinque del re barbaro e cinque del gran sorvegliante.
Sistema del bottino rivisto
La penalità al bottino resta se attacchi municipi di livello inferiore.
Ora, però, riceverai del bottino bonus quando attacchi municipi di livello più alto.
Modifiche al carretto delle risorse
Ora il carretto delle risorse ti dà il 10% delle risorse saccheggiate, mentre prima era il 20%.
Miglioramenti alla giocabilità
Le descrizioni dei municipi sono state aggiornate in modo da essere più chiare.
Ora vengono mostrati gli indicatori delle abilità degli eroi nella base del costruttore.
La cacciatrice di eroi ora mostra i danni da veleno.
Gli equipaggiamenti degli eroi ora sono ordinati per tipo e data d'uscita.
Gli alberi di Clashtale ora riportano l'anno di rilascio.
Adesso, il costo dell'anello da mura si aggiorna dinamicamente, a seconda dei cambi di prezzo.
Nei giochi del clan compariranno sempre:
otto incarichi per il villaggio base
quattro incarichi per la base del costruttore
È stata aggiunta un'opzione in "Altre impostazioni" per nascondere ostacoli e decorazioni nei villaggi difensori quando attacchi, che li farà sparire dopo pochi secondi dall'inizio della battaglia.
Correzioni degli errori
I miniyeti ora appaiono sul campo distanziati, invece che uno vicino all'altro.
Ora le skin con texture ad alta risoluzione sono disponibili su Google Play Games per PC.
Errori risolti
Il gran sorvegliante non verrà più sconfitto durante l'attivazione automatica del Tomo eterno.
Le unità non rimarranno più bloccate nelle mura, quando si esaurisce l'effetto della Torcia eroica.
L'incantesimo Freddocane avrà ora effetto sulle unità con pochi PF e su quelle sotterranee.
Non ci saranno più errori grafici durante la ricognizione nelle guerre.
Risolto l'errore per cui la fucina indicava che non si avevano risorse a sufficienza per usarla, quando invece si poteva, e viceversa.