Abbiamo apportato modifiche anche ad altri aspetti del matchmaking, ecco quali.

Gli scudi magici e quelli della lega Leggende

Gli scudi sono stati lucidati per bene... Anzi, a dirla tutta, sono stati completamente rivoluzionati! Ecco un po' di informazioni sugli scudi magici e sugli scudi della lega Leggende.

Gli scudi magici proteggono le risorse dalle incursioni nemiche durante le battaglie normali.

Ottieni uno scudo magico da otto ore dopo che il villaggio subisce un assalto.

Attaccare non altera la durata dello scudo, perciò lotta pure senza freni!

Gli scudi magici funzionano solo nelle battaglie normali.

Puoi anche acquistare gli scudi magici dal negozio.

Gli scudi lega Leggende, invece, ti permettono di evitare di attaccare e di difendere nella lega Leggende per un certo periodo di tempo.

Puoi acquistarli dal negozio per prenderti una pausa dagli attacchi e dalle difese nella lega Leggende.

Non puoi usufruire dei benefici dello scudo in un giorno di lega già iniziato, perché gli scudi lega Leggende si attivano nel giorno di lega successivo.

La Vendetta

Sì, hai capito bene! La Vendetta è tornata ed è più dolce che mai! Nelle battaglie normali, puoi vendicarti dei giocatori che ti hanno strappato via un bel po' di risorse durante un attacco. Ti basterà andare al registro delle difese e vendicarti di chi ti ha attaccato in passato per recuperare il bottino... e l'orgoglio! Hai 12 ore per vendicarti, dal momento in cui il villaggio subisce l'assalto.