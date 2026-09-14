【キャンペーン名】

クラクラキャッチコピー選手権



【キャンペーン期間】

2026年9月14日(月)18:00 ～ 2026年9月30日(水)23:59



※お題①：ドラゴン 2026年9月14日(月)18:00 投稿

※お題②：大工 2026年9月18日(金)18:00 投稿

※お題③：エアスイーパー 2026年9月21日(月)18:00 投稿

※お題④：ロイヤルチャンピオン 2026年9月25日(金)18:00 投稿



【応募方法】

①クラクラ公式Xアカウント（@ClashofClansJP）をフォロー

②クラクラ公式Xから投稿される「お題」を確認

③お題にちなんだキャッチコピーを考える

④お題を引用ポストし、キャッチコピーを投稿



※すべてのお題にキャッチコピーを投稿いただくと、当選確率がUPします

※プレイヤー名やクラン名など、公開したくない情報は隠して投稿してください



【当選人数】

・各お題につき抽選で3名様に「ゴールドパス」をプレゼント！（全4お題・合計12名様）



※当選はお一人様1回までとなります。複数のお題で重複して当選することはございません

※賞品の抽選・発送は2026年10月中旬以降を予定しております



【当選発表】

応募条件を満たした方の中から当選された方に、Xのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。

※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。

※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■投稿内容の取り扱いについて■

・ご投稿いただいたキャッチコピーは、応募者ご本人が制作したオリジナルの内容に限ります。

・第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する内容は投稿しないでください。第三者の権利を含む場合は、事前に当該第三者の許諾を得た上でご投稿ください。

・ご投稿いただいたキャッチコピーは、本キャンペーンの運営・告知、ならびにクラクラ公式SNSアカウント等での紹介・引用に、期間・地域・回数の制限なく無償で利用させていただく場合がございます。この場合、個別のご許諾やお問い合わせは行わず、対価も発生いたしません。

・公序良俗に反する内容、誹謗中傷、差別的表現、その他不適切と判断される投稿は、選考の対象外とさせていただきます。



■キャンペーン注意事項■

投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。

ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。

・当選は、お一人様一回までとなります。

・非公開設定（鍵アカウント）のアカウントからのご応募、および抽選・当選連絡の時点でフォロー解除・投稿削除・アカウント削除等が確認された場合は、応募・当選が無効となります。

・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

・投稿者は、X Japan社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。

・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。

・賞品の発送は株式会社NAVICUSに委託します。

・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは、X Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにX Japan株式会社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X Japan株式会社は何らの責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。



■Supercellのプライバシーポリシー■

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