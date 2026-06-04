村がプルスウルトラに！M.E.C.H.Aが帰ってきました（赤くはないので、通常の3倍のスピードは出ません。今話しはこの辺にしておきましょう）。風になびく髪、肩には猫、視線の先にはタウンホール。魔女っ子ネクロが再登場します。アーチャークイーンは、専用オープニングが作られそうなほどの巨大な矢を手に入れました。そして画面外では、招き猫が登場まで6話は引っ張りそうな勢いで力をためています。

憤激のアニメ メダルイベントへようこそ！戦い、集め、必殺技名を叫びながら、強力な報酬やクールな外見変更アイテムの獲得を目指しましょう。だってばよ！

お前はもう参加している…

なにィ～！？「憤激のアニメ」イベントへの参加には、タウンホール6以上が必要です。

開催期間

**イベント開始：**6月4日 午前8時（UTC）

**イベント終了：**6月15日 午前8時（UTC）

イベント終了日以降も、**6月17日 午前8時（UTC）**までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。修行編を台なしにしないように。

イベント資源：

幸運のコイン

イベント中、敵の村のあちこちで見つかります。指定された施設を破壊して集め、イベントの報酬グレードを進めましょう。バトルすればするほど、ネコメダルがアンロックされます。

「計画通り」すぎて、思わずニヤリと笑ってしまいますね。

ネコメダル

イベントの報酬グレードを進めると、ネコメダルを獲得できます。旅商人の店で使えば、新登場のスーパーレア装備や、タウンホールに幸運をもたらすスーパーデコレーション「憤激のフィギュア」などの強力な報酬と交換できます。

期間限定ユニットが再登場！

見覚えのある2つのシルエットが帰ってきました。続編は設定上、前作を超えるものです。

M.E.C.H.A - 白い装甲、青いライン、黄色いVフィン。防衛施設を最優先で狙い、壁には20倍のダメージを与えます。どこかでは「白い悪魔」と呼ばれているようです。

魔女っ子ネクロ - ウィザードの塔に個人的すぎる恨みを抱いています。高速飛行が可能で、ダメージを受けた瞬間に本人の4倍の火力を誇るネクロスピリットを召喚します。特定の配送サービスとは一切関係ありません。

両者とも、憤激のアニメ メダルイベントの注目ユニットとして再登場します。

イベント施設：招き猫

まるまるとした猫が村によちよち歩いてきて、自らを幸運の神だと名乗りました。バーバリアンいわく、妖怪らしいです。ちなみに、バーバリアンは石も食べます。ともあれ、その猫はお供えとして幸運のコインを求め、見返りに幸運を約束しました。そのあと、まんじゅうはあるかと聞いてきました。まんじゅうはありません。幸運のコインならあります。どうやらそれで十分なようです。

旅商人の店

ほう… 向かってくるか…。逃げずにこのカウンターに近づいてくるとはな…。

イベントの報酬グレードを進めて報酬を獲得し、旅商人の店でネコメダルを使って以下のアイテムと交換しましょう。

スーパーレア装備「モノリスアロー」

スーパーデコレーション「憤激のフィギュア」

アニメテーマの背景パーツ（屋根、壁、地面、住居）

魔法アイテム：ルーン、魔法の本、障害物のシャベル

ポーション：大工、パワー、研究、ペット、資源、時計塔、訓練

鉱石：スター、パープル、ブルー

大量のエリクサーとゴールド

イベントパス

イベントパスをアンロックして追加報酬を手に入れ、イベントの報酬グレードをより早く進めましょう。パスが身勝手の極意に目覚めるので、あなたが目覚める必要はありません。

アーチャークイーンの新スーパーレア装備：モノリスアロー

アーチャークイーンの新たなスーパーレア装備が旅商人の店に登場。天上天下唯我独尊。イベント期間中にネコメダルで強力なモノリスアローをアンロックしましょう。かごめから電話です。あの矢に何を食べさせたらあんなに大きくなるのか知りたいそうです。

**イベントブースト：**イベント終了の数日前に、モノリスアローがパワーアップ。早めに手に入れたプレイヤーは、エンディング前に真の力の片鱗を味わえます。

メダルがあなたを呼んでいます。M.E.C.H.Aはさらに騒がしく、魔女っ子ネクロはさらに速くなり、あの矢は笑えるほど巨大です。

さあ、導入シーンを流しましょう。シーズン2のOVAが始まります！

グッド・クラッシュ！