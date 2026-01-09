ヘルメットをしっかりかぶって... ドカン！新イベントの登場です！「装備ブラスト」イベントで、鉱石やヒーローの装備をゲットしましょう。戦闘で「ダイナマイト」を集めて探鉱者の洞窟爆破を手助けすると、報酬や鉱石、オラクルメダルが手に入ります。メダルはヒーローの装備と交換可能です！

参加条件

「装備ブラスト」イベントへの参加には、タウンホール8以上が必要です。

「装備ブラスト」イベント開始：

日付：2026年1月9日（金）

時間：午前8時（UTC）

「装備ブラスト」イベント終了：

日付：2026年1月23日（金）

時間：午前8時（UTC）

イベント終了後

1月23日のイベント終了後も、2日間（1月25日午前8時まで）は旅商人タブやイベント施設「探鉱者の起爆スイッチ」でオラクルメダルを報酬と交換することができます。

参加方法

戦闘（バトルまたはランクバトル）でダイナマイトを集めましょう。ダイナマイトを集めると「装備ブラスト」イベントの報酬グレードが進み、さまざまな報酬がアンロックされていきます。どんどん進めて、探鉱者の洞窟からオラクルメダルを手に入れましょう。集めたオラクルメダルは、旅商人の店でアイテムや過去のヒーロー装備と交換できます。