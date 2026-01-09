2026年1月9日
イベント「装備ブラスト」で燃えあがれ！
ヘルメットをしっかりかぶって... ドカン！新イベントの登場です！「装備ブラスト」イベントで、鉱石やヒーローの装備をゲットしましょう。戦闘で「ダイナマイト」を集めて探鉱者の洞窟爆破を手助けすると、報酬や鉱石、オラクルメダルが手に入ります。メダルはヒーローの装備と交換可能です！
参加条件
「装備ブラスト」イベントへの参加には、タウンホール8以上が必要です。
「装備ブラスト」イベント開始：
日付：2026年1月9日（金）
時間：午前8時（UTC）
「装備ブラスト」イベント終了：
日付：2026年1月23日（金）
時間：午前8時（UTC）
イベント終了後
1月23日のイベント終了後も、2日間（1月25日午前8時まで）は旅商人タブやイベント施設「探鉱者の起爆スイッチ」でオラクルメダルを報酬と交換することができます。
参加方法
戦闘（バトルまたはランクバトル）でダイナマイトを集めましょう。ダイナマイトを集めると「装備ブラスト」イベントの報酬グレードが進み、さまざまな報酬がアンロックされていきます。どんどん進めて、探鉱者の洞窟からオラクルメダルを手に入れましょう。集めたオラクルメダルは、旅商人の店でアイテムや過去のヒーロー装備と交換できます。
イベント資源
ダイナマイト
爆発する小さなマイトです。イベント期間中の戦闘で手に入ることがあります。集めて「装備ブラスト」イベントの報酬グレードを進めましょう。ただし、短い怒りの導火線にはご注意を！
オラクルメダル
洞窟から手に入れたメダルは、旅商人の店で報酬やヒーローの装備と交換できます。まだ持っていないヒーロー装備を獲得するチャンスです！
イベントパスで報酬をさらにゲット！
パスで進捗を加速！イベントパスを購入すると、報酬グレードの報酬が増加し、追加のオラクルメダルを獲得できるようになります。手に入れたメダルは旅商人の店で使用しましょう！