2026年1月9日
Blog – Clash of Clans

イベント「装備ブラスト」で燃えあがれ！

ヘルメットをしっかりかぶって... ドカン！新イベントの登場です！「装備ブラスト」イベントで、鉱石やヒーローの装備をゲットしましょう。戦闘で「ダイナマイト」を集めて探鉱者の洞窟爆破を手助けすると、報酬や鉱石、オラクルメダルが手に入ります。メダルはヒーローの装備と交換可能です！

参加条件

「装備ブラスト」イベントへの参加には、タウンホール8以上が必要です。

「装備ブラスト」イベント開始：

  • 日付：2026年1月9日（金）

  • 時間：午前8時（UTC）

「装備ブラスト」イベント終了：

  • 日付：2026年1月23日（金）

  • 時間：午前8時（UTC）

イベント終了後

1月23日のイベント終了後も、2日間（1月25日午前8時まで）は旅商人タブやイベント施設「探鉱者の起爆スイッチ」でオラクルメダルを報酬と交換することができます。

参加方法

戦闘（バトルまたはランクバトル）でダイナマイトを集めましょう。ダイナマイトを集めると「装備ブラスト」イベントの報酬グレードが進み、さまざまな報酬がアンロックされていきます。どんどん進めて、探鉱者の洞窟からオラクルメダルを手に入れましょう。集めたオラクルメダルは、旅商人の店でアイテムや過去のヒーロー装備と交換できます。

イベント資源

ダイナマイト

爆発する小さなマイトです。イベント期間中の戦闘で手に入ることがあります。集めて「装備ブラスト」イベントの報酬グレードを進めましょう。ただし、短い怒りの導火線にはご注意を！

オラクルメダル

洞窟から手に入れたメダルは、旅商人の店で報酬やヒーローの装備と交換できます。まだ持っていないヒーロー装備を獲得するチャンスです！

イベントパスで報酬をさらにゲット！

パスで進捗を加速！イベントパスを購入すると、報酬グレードの報酬が増加し、追加のオラクルメダルを獲得できるようになります。手に入れたメダルは旅商人の店で使用しましょう！