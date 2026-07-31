Clash-A-Rama：オーサムクエスト

カードとカオスに満ちた世界を開封しましょう。ブースターパックとターン制の攻撃で、これまでにないクラクラ記念日を楽しみましょう！カードづくしのシーズンイベントを楽しみ、新たな魔法の王国を冒険しましょう！何ターンも放心するほど驚きに満ちたシーズンが待っています！オーサムクエストが開幕！チーフのスゴさを見せつけましょう！

**8月1日～31日：**クラッシュ・オブ・カードイベント - タウンホール3以上なら誰でも参加できる、まったく新しいタイプのイベントです。バトルやイベントでユニットカードをアンロックし、重複したカードをクランチャットでクランメンバーと交換して、コレクションを完成させましょう。ここでしか手に入らないクラッシュ・オブ・カードのデコレーションを含む、豪華報酬を獲得できます。足りないカードがありますか？重複カードを旅商人の店でブースターパックと交換しましょう。報酬は9月2日午前8時（UTC）まで受け取れます！コスト配分もカードの入れ替わりも気にする必要なし。あるのはバーバリアンと自慢する権利だけです。周年記念ケーキの障害物も再登場します！少なくとも1つは必ず残しておきましょう！

**8月1日～31日：**ゴールドパス - 報酬をアンロックして進行を加速させ、今シーズン限定のヒーロースキン「テンペスト チャンピオン」を手に入れましょう！すでにチャンピオンの称号を持つ歴戦の戦士ですが、オーサム山を登り、バトルロイヤルの闘技場で最強の猛者たちを相手に己の実力を証明しようとしています！

**8月1日：**新しいクラフト防衛設備 - クラフトステーションがオープンします！モジュールをアップグレードし、新たな3種類のクラフト防衛設備「カタタルト」、「ヒーローハンター」、「ホットキャンドル」から選びましょう！クラクラ14周年を祝して、今シーズンのクラフト防衛設備はタウンホール11から利用可能になります！

**8月1日～11日：**クラン対戦リーグ - 15対15または30対30で、他の7つのクランと戦いましょう。栄光と豪華な戦利品が待っています！

**8月3日～5日：**呪文大集合イベント#1：トーテムの呪文＆14周年特別呪文 - 誰かが呪文工場を一晩中稼働させたままにしたようです。ログインすると、部隊にトーテムの呪文100個と14周年特別呪文15個が追加されます。あとは、常識では考えられないような作戦を立てましょう。

**8月3日～31日：**オーサムクエストの背景 - 王国中の村人たちがオーサム山に登り、この地で最強のチャンピオンたちがターンごとに互いのライフポイントを削り合う姿を見守ります。

**8月5日～31日：**ヒーロースキン：キング バーバリアン（バーバリアンキング）- ターン制バトルを待っていられない、口ヒゲなしの暴れん坊です。バーバリアン史上、最も野蛮な存在でしょう。

**8月7日～31日：**ヒーロースキン：エルフ アーチャー（アーチャークイーン）- 森のほとりに暮らす、高貴で俊足な住人です。彼女が戦場に立つと、壁はいつも厳戒態勢。あなたも油断は禁物です。

**8月6日～31日：**チーフの軌跡 - クラクラ史上初となる、1年間の振り返り機能です。チーフとして歩んできた歴史の回廊を巡り、今のあなたを映し出して称える像を手に入れましょう。

**8月9日～10日：**ゾウライダー＆スーパーバルキリー大集合生 - ゾウライダー50体とスーパーバルキリー20体の大群が、24時間にわたって通常の部隊に押し寄せます。安定感は三本脚の椅子並みで、乗り心地もだいたい同じです。

**8月9日～31日：**ヒーロースキン：ドラカン デューク（ドラゴンデューク）- インフェルノソードの鍛造者にして、乾ききった荒野に住む灼熱の魔獣です。その存在だけで気温は急上昇。敵にとっては、尻に火がつくほど厄介な相手です。

**8月11日～31日：**ヒーロースキン：リッチ プリンス（ガーゴイルプリンス）- おかしいほど巨大なメイスを操る、不死身の魔術師です。笑ったが最後、破滅の呪文をかけられますよ！

**8月12日～31日：**オーサムメダルイベント - オーサムウィザードがあなたの助けを必要としています。村の戦闘でカードトークンを集めてクエストメダルを獲得し、旅商人の店で使いましょう。期間限定ユニットのゾウライダーが、このイベントに地響きを立てながら華々しく登場します！このイベントではカードパックも集められます！

**8月13日～31日：**ヒーロースキン：メイジ ウォーデン（グランドウォーデン）- 海辺からやってきた魔術師。そのあまりのスゴさに、半径70マス以内のユニットはみんな口をあんぐり開けてしまいます。

**8月15日～17日：**資源フェス＆アルバイトの雇用#1 - 資源生産施設の生産速度と収容量が4倍にブーストされ、ゴブリン大工も力を貸してくれます。

**8月15日：**Clash-A-Ramaの外見変更アイテムが再登場 - おなじみのClash-A-Rama外見変更アイテムがショップに帰ってきます。名場面を巻き戻して、純度100％の懐かしさをたっぷり味わいましょう！

**8月17日～18日：**呪文大集合イベント#2 - 部隊にヒールの呪文30個とヘイストの呪文30個が追加されます。失敗を招くスピードと、失敗を帳消しにする回復力をご堪能ください。

**8月22日～28日：**クランゲーム - チャレンジを完了してポイントを獲得し、クランメンバーと一緒に報酬を受け取りましょう。大男が帰ってきます。

**8月26日～31日：**リベンジデッキブースト - 新登場のスーパーレア装備「リベンジデッキ」が、ヒーローホールで使用可能な最大レベルまで強化されます。復讐の機会を待つのも、悪いことばかりではありません。

**8月29日～31日：**資源フェス＆アルバイトの雇用#2 - シーズン終了前にもう一度、資源生産施設が4倍にブーストされ、ゴブリン大工も力を貸してくれます。

14年間、戦い続けてきましたね、チーフ。さあ、デッキをシャッフルして、いつもとはひと味違う周年記念祭を楽しみましょう！カオスこそ、クラッシュの真骨頂です。

グッド・クラッシュ！