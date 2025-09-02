次回のアップデートで、クラクラに大きな変化が訪れます。今から準備を始められるよう、速報をお知らせします！

まずは、今回の変更を行う理由からお話しましょう。

私たちは誰もが末永く楽しめる最高のゲームを目指し、常に皆さんの声に耳を傾けています！今年の目標は、フラストレーションの原因となる「引っ掛かり」を大小問わず取り除き、プレイの幅を広げることです。以下に例を挙げましょう。

部隊の訓練時間とヒーローの回復時間を廃止。

新たな攻撃戦略を試しやすくなるよう、お気に入り編成機能を導入。

錬金術師と攻撃の無制限化により、資源運用の自由度をアップ。

資源および資源系魔法アイテムにかかるエメラルドのコストを減少。

大工なしで障害物を除去可能に。

壁のアップグレード方法を改善。

次回アップデートでは、マッチメイキングに過去最大の変更を加えます。ですが正直なところ、初回の実装では至らない点も出てくるでしょう。それでも皆さんをお待たせするよりは早いタイミングで体験していただき、フィードバックに基づいて改善を続けていきたいというのが私たちの考えです。そのため、ぜひ今後ともご意見をお寄せください。

クラクラの楽しみ方と報酬の入手方法がさらに多様化！

ゲームをこれまで通りいつでも遊べるうえに、今度は遊び方の幅が広がります。マルチプレイ戦がバトルとランクバトルに二分化されるのです！