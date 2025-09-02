クラクラにバトルとランクバトルが登場！
次回のアップデートで、クラクラに大きな変化が訪れます。今から準備を始められるよう、速報をお知らせします！
まずは、今回の変更を行う理由からお話しましょう。
私たちは誰もが末永く楽しめる最高のゲームを目指し、常に皆さんの声に耳を傾けています！今年の目標は、フラストレーションの原因となる「引っ掛かり」を大小問わず取り除き、プレイの幅を広げることです。以下に例を挙げましょう。
部隊の訓練時間とヒーローの回復時間を廃止。
新たな攻撃戦略を試しやすくなるよう、お気に入り編成機能を導入。
錬金術師と攻撃の無制限化により、資源運用の自由度をアップ。
資源および資源系魔法アイテムにかかるエメラルドのコストを減少。
大工なしで障害物を除去可能に。
壁のアップグレード方法を改善。
次回アップデートでは、マッチメイキングに過去最大の変更を加えます。ですが正直なところ、初回の実装では至らない点も出てくるでしょう。それでも皆さんをお待たせするよりは早いタイミングで体験していただき、フィードバックに基づいて改善を続けていきたいというのが私たちの考えです。そのため、ぜひ今後ともご意見をお寄せください。
クラクラの楽しみ方と報酬の入手方法がさらに多様化！
ゲームをこれまで通りいつでも遊べるうえに、今度は遊び方の幅が広がります。マルチプレイ戦がバトルとランクバトルに二分化されるのです！
マルチプレイモードを二分化する狙いと課題
プレイヤーのモチベーションはさまざまで、シンプルなマッチメイキングシステムによって全員を楽しませることは不可能です。そのため、来たるクラクラの新時代では幅広いバトルスタイルを提供します！
現在はマッチングにばらつきがあり、理不尽に感じられるマッチもあることでしょう。バトルをプレイするほど必然的にリーグが昇格し、気軽に楽しみたいプレイヤーも難易度の上昇に直面することになります。楽しさや報酬を得やすいバトルを求めたり、レジェンドリーグ入りを回避したりするには、時にトロフィーを下げることも必要になっています。
レジェンドリーグには常時稼げるモードが存在しないため、競技プレイヤーは資源の確保が難しく、一部のイベントへの参加が難しくなっています。
レジェンドリーグの参入ハードルが高すぎて、競技シーンに到達するまで長い時間を要します。
新しく追加されるマルチプレイ戦の種類
種別1：バトル* マッチメイキングは基本的に、各プレイヤーのタウンホールレベルに基づいて行われます。若干のばらつきも発生しますが、これについては後日ご紹介します。* レジェンドリーグも含め、すべてのプレイヤーが無限に戦えます。* シールドのルールが簡略化されます（詳細は後日）。
種別2：ランクバトル
マッチメイキングは、各プレイヤーのリーグシステムの進捗に基づいて行われます。
バトルと防衛の回数に制限があり、1戦1戦が重要になります！
トップ層のみが最上位リーグに到達できます。このリーグでは難易度補正が導入され、一層競技性の高いバトルを楽しめます。
リーグが刷新され、新たなグレードが追加されます。
新しいリーグシステムの仕組み
ランクバトルは、タウンホールレベル7に到達した全プレイヤーが参加できます。
新しいリーグシステムは、レジェンドリーグの縮小版をイメージして設計されました。これまで競技勢が楽しんできた体験を、すべてのプレイヤーにお届けします。
リーグボーナスと星ボーナスは、所属リーグとタウンホールレベルに基づいて決まり、すべてのマルチプレイ戦（バトルおよびランクバトル）に適用されます。どちらで戦っても星ボーナスが進行します。
詳しい仕組みは後日お伝えしますが、私たちは競技的かつ間口の広いシステムをレジェンドリーグの下に構築するために、熟考を重ねてきました。
変更に備えて知っておくべきこと
将来的に、トロフィーはランクバトルでのみ増減し、リーグトーナメントごとにリセットされるようになります（現在のレジェンドリーグと同じような仕組みです）。ですが現時点においては、ゲーム内のトロフィー数は引き続き非常に重要です。* アクティブなプレイヤーは、システム変更時点のタウンホールレベルとトロフィーに基づき、新リーグへと移行します。* 現行リーグでの最高トロフィー数は、アップデート後にプレイヤープロフィールに永久に記録されるので、今のうちに自己ベストを更新しましょう！* これまでリーグに参加したことのない方は、タウンホールレベルに適したリーグに振り分けられます。
バトルモード：誰もが戦利品稼ぎを行えるものの、誰もが戦利品を奪われる可能性があります！* レジェンドリーグのプレイヤーはアップデート前に、資源防衛向きのレイアウトに切り替えておきましょう。見た目重視のレイアウトは避けた方が無難です。見た目重視のレイアウトに関しては、将来的に別の受け皿を用意する予定です。続報は改めてお知らせします。* 戦利品が稼ぎやすくなる環境を踏まえ、レジェンドリーグの戦闘で獲得できる資源を増やします。
（ひとまずは）**最後の**レジェンドリーグ* 8月25日にスタートしたレジェンドリーグの現行シーズンが、旧リーグシステムで行われる最後のレジェンドリーグシーズンとなります。* 新たなリーグシステムでのランクは9月シーズンのトロフィー数に基づいて決まるため、9月シーズンを10月6日まで延長することになりました。* システム移行前に、フェアプレイチェックを行います。* 新システムが導入されると、プレイヤーはランクトロフィー数に基づいて新リーグに振り分けられます。つまり今シーズンの成績が重要です！* 新たなレジェンドリーグに参加できるのは真の実力者のみです。移行時にランクが変動する可能性があるのでご注意ください。* 新レジェンドリーグには難易度補正が実装されます！
難易度補正* ランクモードの上位リーグには、難易度補正が導入されます。* 具体的な数値は近日発表します。
達成項目の変更
新システムでは新たな達成項目が登場します。現行の「リーグオールスター」の達成項目（クリスタル、マスター、チャンピオンの各リーグへの到達）を完了していない方は、今のうちに達成して無料エメラルドを手に入れましょう！
さまざまな情報が飛び出し、気になることもたくさんあるでしょう。質問は、コメント欄やその他のチャンネルでお気軽にどうぞ！※Redditもチェックしてますよ！※
また次回のアップデート前に、変更点の詳細と質問への回答をまとめた動画を公開する予定です。
それでは、グッド・クラッシュ！