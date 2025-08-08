奇妙な陥没穴の出現で、今年の周年記念が巨大なプールパーティーに変身します！今シーズンは「フェニックスフロート」を集めるClash-A-Rama クイーンに協力し、パーティーを盛り上げましょう。

参加条件

スプラッシュメダルイベントは、タウンホール6以上のプレイヤーが参加可能です。

開催期間

イベント開始：

8月8日 午前8時（UTC）

イベント終了：

8月29日 午前8時（UTC）

イベント終了日の** 8月29日 **以降も、8月31日 午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。

期間限定ユニット

懐かしい顔ぶれがパーティーに帰ってきます！イベント中、期間限定ユニットを部隊に追加できるようになります。部隊訓練画面とイベントハブを確認し、追加可能になったユニットをチェックしましょう！

ピニャータパニック

イベント中、特定のタイミングでアーミーキャンプがピニャータに置き換わります。明るい色のピニャータを破壊すると味方の期間限定ユニットが、暗い色のピニャータを破壊すると敵の期間限定ユニットが出現します。防衛ではピニャータを上手く配置しましょう！