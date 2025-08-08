クラクラ周年記念をド派手にお祝い！
スプラッシュフェスメダルイベントの情報
奇妙な陥没穴の出現で、今年の周年記念が巨大なプールパーティーに変身します！今シーズンは「フェニックスフロート」を集めるClash-A-Rama クイーンに協力し、パーティーを盛り上げましょう。
参加条件
スプラッシュメダルイベントは、タウンホール6以上のプレイヤーが参加可能です。
開催期間
イベント開始：
8月8日 午前8時（UTC）
イベント終了：
8月29日 午前8時（UTC）
イベント終了日の**8月29日**以降も、8月31日 午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。
期間限定ユニット
懐かしい顔ぶれがパーティーに帰ってきます！イベント中、期間限定ユニットを部隊に追加できるようになります。部隊訓練画面とイベントハブを確認し、追加可能になったユニットをチェックしましょう！
ピニャータパニック
イベント中、特定のタイミングでアーミーキャンプがピニャータに置き換わります。明るい色のピニャータを破壊すると味方の期間限定ユニットが、暗い色のピニャータを破壊すると敵の期間限定ユニットが出現します。防衛ではピニャータを上手く配置しましょう！
イベント資源！
フェニックスフロート
エアスイーパーによって吹き飛ばされた「フェニックスフロート」は、クラクラ界で最も“カワイイ”通貨です！忠実なペットを模したフェニックスフロートを攻撃で集め、今年の周年記念を盛り上げましょう！
スプラッシュメダル
見た目に反してスプラッシュメダルはカナヅチの克服には役に立ちませんが、旅商人の店で豪華な報酬と交換することができます。
新スーパーレアヒーロー装備：英雄のトーチ
周年記念のケーキのロウソクに火を灯しましょう！スプラッシュメダルを旅商人の店で使用すると、グランドウォーデンのスーパーレア装備「英雄のトーチ」をアンロックできます。
この装備は付近のユニットの闘志に火をつけます。ユニットは壁の通り抜けが可能となり、移動速度が上昇して被ダメージが低下します。
デコレーション
旅商人の店を訪れ、イベント中にアンロック可能なClash-A-Ramaの特別デコレーションを手に入れましょう！