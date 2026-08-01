14年もの間、バーバリアンは勇ましい雄叫びを上げて戦場に突撃してきました。14年もの間、ゴブリンは欲深い緑の手で村々から略奪を続けてきました。そして14年もの間、旅商人はとっておきのコレクションを秘密にしてきました… 今日までは。クラッシュ・オブ・カードイベントへようこそ！

クラクラ14周年を記念して、ユニットたちが一風変わったゲーム内トレーディングカードになりました！1カ月にわたって開催されるこのカードイベントは、これまでにない特別なイベントです。さあ、デッキの準備をしてください！これまでとはひと味違う周年記念祭が始まります！

ブースターパックを開封するようなものだと考えてください。ただし、カードに描かれているのはクラクラのユニット、トレードする場所はクランチャット、そしてレアカードをスリーブに入れる必要はありません。

クラッシュ・オブ・カードイベントとは？

8月中は、バトルやイベント、コミュニティでのプレゼント企画など、さまざまな方法でカードパックを集められます。各パックには、クラクラのユニットが描かれたカードが1枚入っています。カードを集め、セットを完成させて報酬を獲得しましょう。足りないカードがある場合は、重複したカードをクランメンバーとトレードして、コレクションの穴を埋めることができます。

カードには複数のレア度があり、中には他より手に入りにくいカードもあります。重複したカードもハズレではありません。トレードに使える貴重なカードです。

カードの入手方法

期間中はたくさんのカードを入手できます。カードの入手方法は以下の通りです。

カードハント （8月1日～31日）- 今回のメインイベントです。バトルで1日2個のカードパックを獲得できるほか、イベント開始時にも合計10個受け取れます。バトルだけでも、最大68枚のカードを入手できます。攻撃中に正しい建物を破壊すれば、カードパックを獲得できます。おとりも、罠も、ターン終了間際に飛んでくるインスタントもありません。

チュートリアル - 初回ログイン時にカード収集チュートリアルを完了すると、最初のカードパックを獲得できます。

Supercell Store （8月3日～30日）- Supercell Store限定タスクをクリアして、無料のカードパックを獲得しましょう。無料のカードオファーも登場するので、お見逃しなく。

旅商人 （8月4日、11日、18日）- 各日、旅商人から無料のカードパックを1個受け取れます。該当日に旅商人をチェックするだけで、カードを3枚獲得できます！

メダルイベント （8月12日～31日）- 無料の報酬グレードでボーナスのカードパックを獲得できます。パスは必要ありません。

ソーシャルメディア - 公式SNSでも限定カードを配布するので、お楽しみに。

パックの開封

パックの開封には、クラッシュらしい専用演出が用意されています。新品のパックを開ける時の香りと、レアカードが出るかもしれないという期待感も楽しみの半分ですから、急いで終わらせるつもりはありません。宝箱を開ける時と少し似ています。3回タップすれば完了です。タップしてめくり、もう一度タップして確認し、さらにタップして次に進みます。カードが新規か重複かは、ゲーム内ですぐに確認できます。注意深い方なら、完全に開封する前にカードのレア度をこっそり確認する方法にも気づくかもしれません…

コレクション画面

イベント期間中は、HUDのイベントボタンをタップすると、いつでもコレクションを開けます。村にあるクラッシュ・オブ・カードのデコレーションを直接タップしても開けます。セットに含まれるすべてのカードがレア度別に表示され、収集済みのカードと未発見のカードも確認できます。

グレー表示のカードはまだ所持していませんが、クランメンバーにリクエストできます。

収集済み（1枚） - このカードを1枚所持しています。最後の1枚はトレードに出せないので、ご注意ください。

収集済み（2枚以上） - 重複しているカードです。他のプレイヤーとトレードしたり、旅商人の店で交換したりできます。

同じレア度のカードをすべて集めると追加報酬を獲得できます。最後の1枚まで逃さず探し出しましょう！

画面上部のレア度カウンターは、進捗状況の表示とショートカットを兼ねています。タップすると、コレクション内の該当セクションに直接移動できます。

ヒント：他のプレイヤーの村にあるクラッシュ・オブ・カードのデコレーションをタップすると、そのプレイヤーのコレクションを閲覧できます。トレードをリクエストする前に、必要なカードを重複して持っているプレイヤーを探すのに便利です。これぞデッキ構築の基本です。

クランメンバーとのトレード

アーチャーが重複していて、ゴブリンが欲しい？そんな時こそチャットの出番です。

コレクション画面から、足りないカードを直接リクエストしましょう。リクエストはクランチャットに表示され、重複したカードを持っているクランメンバーが応じることができます。相手がリクエストされたカードを重複して所持していない場合や、重複カードを使いたくない場合は、代わりにエメラルドを使ってトレードを成立させることもできます。

公平に楽しむため、いくつかのルールもあります。

リクエストを送信すると、次に送信できるようになるまでクールダウンが発生します。クランの城のユニットリクエストと同様の仕組みで、チャットを見やすく保ち、適切なペースでトレードできるようにするためのものです。

トレードできるのは重複カードだけです。1枚しかないカードはコレクションに残ります。

待ちきれない場合は、エメラルドを使ってクールダウンをスキップできます。

旅商人の店

トレードできずに、重複したカードがどんどん溜まっていませんか？旅商人の店に持ち込み、さらに多くのパックと交換しましょう。特定のレア度のカードが確定で出るパックもあります。

交換レート：

同じカードの重複2枚で、ランダムなカード1枚

同じカードの重複2枚で、ランダムなエリクサーカード1枚

同じカードの重複2枚で、ランダムなダークエリクサーカード1枚

同じカードの重複2枚で、ランダムな大工の拠点カード1枚

同じカードの重複3枚で、ランダムなスーパーユニットカード1枚

なお、旅商人は最後の1枚を交換させてくれないため、これらの交換を利用するには、同じカードを少なくとも3枚所持している必要があります。最後の1枚は、バインダーに大切にしまっておきましょう。

報酬

セットを完成させ、進捗バーの目標に到達して、イベント期間中に報酬を獲得しましょう。

イベント開始時から入手可能：

クラッシュ・オブ・カードのデコレーション イベント終了後も、ここからコレクション画面を開けます。 完成したコレクションはここに残ります。みんなに自慢しましょう！



カードセットを完成させる：

すべての エリクサーカード を集める：エリクサーのルーン

すべての ダークエリクサーカード を集める：ダークエリクサーのルーン

すべての 大工の拠点カード を集める：ゴールドのルーン

すべてのスーパーユニットカードを集める：ウルトラレア宝箱

異なる種類のカードを集める：

10種類のカード を集める：強化の指南書のデコレーション

20種類のカード を集める：ブルー鉱石5000個

30種類のカード を集める：パープル鉱石500個

40種類のカード を集める：スター鉱石50個

50種類のカード を集める：大工ポーション2個

60種類のカードを集める：スキン「憤激のマンガ プリンス」（NEW!）

イベント終了後

9月2日午前8時（UTC）でトレード期間は終了しますが、村にあるクラッシュ・オブ・カードのデコレーションから引き続きコレクションを確認できます。いわば、あなた専用の永久保存版です。交換も再入手もできないので、10年後にはお宝になっているかもしれませんよ！

グッド・クラッシュ！