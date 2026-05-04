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2026年5月4日
Blog – Clash of Clans

クラッシュ vs スケルトン

チームを選んで戦い抜け。

「アメジストチーム」か「ヒスイチーム」を選択し、世界中のプレイヤーと共にスケルトン軍を撃退しましょう。

通常バトルまたはランクバトルの両方で、プレイするたびに星を獲得できます。集めた星をタイルに投入して領土を拡大し、マップ中央のスケルトンの拠点に向かって突き進みましょう。

でも油断は禁物です。

スケルトンは、倒されるのをただ待っているわけではありません。ヤツらはチーフへの恨みを骨身を惜しまず溜め続けているため、戦果を台無しにされないように気を付けてください！

前線を守り抜いて進攻を続けましょう。一歩も退いてはなりません。

プレイ方法

  • 通常バルトまたはランクバトルをプレイして星を獲得

  • 星を投入してマップ上のタイルを制圧

  • 自陣と隣接するタイルのみ攻撃可能

  • ニュートラルタイルは簡単に制圧可能な一方で、スケルトンタイルにはより多くの星が必要

注意：

  • スケルトンは12時間に出現します

  • 敵は制圧済みのタイルを奪還することが可能です

  • 要所を先に押さえてスケルトンの進軍を防ぎましょう

目標

  • 領土を広げながら中央へ進撃

  • スケルトンの拠点を包囲して破壊

  • 道中で豪華な報酬を入手

報酬

チームを選択

  • チーム参加で限定デコレーションを獲得

  • スケルトンの拠点を破壊して期間限定背景をアンロック（6月まで入手可能）

マップ上の報酬

  • 一部のタイルにはチーム全体の報酬も用意されています

  • 制圧することで、メンバー全員が報酬を受け取れます

  • タイルを放置しすぎると、スケルトンに奪い返されてしまいます

隠し報酬

  • 一部の報酬はマップの奥深くに埋もれています

  • スケルトンよりも先に報酬を見つけましょう

イベントの進行

一つひとつの星が重要な戦力になります。

  • 星を投入して領地拡大に貢献しましょう。

  • 進行に応じて個人報酬をアンロックできます。

  • 力を合わせればチーム報酬も獲得可能です。

これは個人単位の戦いでもなければ、クラン単位の戦いでもありません。

そう、「クラッシュ vs スケルトン」の総力戦なのです！

グッド・クラッシュ！