チームを選んで戦い抜け。

「アメジストチーム」か「ヒスイチーム」を選択し、世界中のプレイヤーと共にスケルトン軍を撃退しましょう。

通常バトルまたはランクバトルの両方で、プレイするたびに星を獲得できます。集めた星をタイルに投入して領土を拡大し、マップ中央のスケルトンの拠点に向かって突き進みましょう。

でも油断は禁物です。

スケルトンは、倒されるのをただ待っているわけではありません。ヤツらはチーフへの恨みを骨身を惜しまず溜め続けているため、戦果を台無しにされないように気を付けてください！

前線を守り抜いて進攻を続けましょう。一歩も退いてはなりません。

プレイ方法

通常バルトまたはランクバトルをプレイして星を獲得

星を投入してマップ上のタイルを制圧

自陣と隣接するタイルのみ攻撃可能

ニュートラルタイルは簡単に制圧可能な一方で、スケルトンタイルにはより多くの星が必要

注意：

スケルトンは12時間に出現します

敵は制圧済みのタイルを奪還することが可能です

要所を先に押さえてスケルトンの進軍を防ぎましょう

目標

領土を広げながら中央へ進撃

スケルトンの拠点を包囲して破壊

道中で豪華な報酬を入手

報酬

チームを選択

チーム参加で限定デコレーションを獲得

スケルトンの拠点を破壊して期間限定背景をアンロック（6月まで入手可能）

マップ上の報酬

一部のタイルにはチーム全体の報酬も用意されています

制圧することで、メンバー全員が報酬を受け取れます

タイルを放置しすぎると、スケルトンに奪い返されてしまいます

隠し報酬

一部の報酬はマップの奥深くに埋もれています

スケルトンよりも先に報酬を見つけましょう

イベントの進行

一つひとつの星が重要な戦力になります。

星を投入して領地拡大に貢献しましょう。

進行に応じて個人報酬をアンロックできます。

力を合わせればチーム報酬も獲得可能です。

これは個人単位の戦いでもなければ、クラン単位の戦いでもありません。

そう、「クラッシュ vs スケルトン」の総力戦なのです！

グッド・クラッシュ！