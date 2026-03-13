チーフ、上空にご注意ください！クランラッシュイベントの復活です！デュークに仕えるドラゴン軍団が、村のゴールドを溶かし尽くします！

村の戦闘、クラン対戦、シングルプレイ、資源生産施設、資源カートでゴールドを回収して保管庫に溜め込み、クラン全体で溶岩ゴールドを集めましょう！ドラゴンデュークを使用すると、さらに多くの溶岩ゴールドを獲得できます。報酬グレードを完了して3x3マスのデコレーション「ライトニングドラゴンの像」を手に入れましょう！

参加条件

クランラッシュイベントへの参加には、タウンホール6以上が必要です。

開催期間

イベント開始：

3月13日 午前8時（UTC）

イベント終了：

3月20日 午前8時（UTC）

イベント終了日の** 3月20日 **以降も、 3月21日午前8時（UTC）まで はイベント施設にアクセスして報酬を受け取ることができます。

ゴールド ザクザク**！**

キラキラ輝くゴールドの山！金庫はパンク寸前です。ドラゴンラッシュでは攻撃でできるだけ多くのゴールドを奪い、クラン全体で溶岩ゴールドを集めましょう。戦闘やシングルプレイの攻撃だけでなく、資源生産施設や資源カートから入手したゴールドもカウントされます。ゴールドあふれる熱狂のイベントを生き抜く方法はただ1つ。もっとゴールドをかき集めることです！

イベント資源「溶岩ゴールド」

クランで集めたゴールドはただ眺めて楽しむだけではなく、溶かして「溶岩ゴールド」にしましょう。赤々と燃え上がる溶岩ゴールドを集めるとクランラッシュが進行し、輝かしいデコレーションの獲得に近づきます。

ドラゴンデュークを解き放て！

溶岩ゴールドをさらに多くゲットしたいときは、ドラゴンデュークと共に戦いましょう。攻撃でドラゴンデュークを使用すれば、獲得したゴールドに応じて追加の溶岩ゴールドを入手できます。つまりイベントが早く進行し、クランに報酬が流れ込むということです！急いでゴールドを集めたいチーフは、ぜひドラゴンの力を借りてみてください。

イベントブースト！

3月19日は、戦利品のゴールドから得られる溶岩ゴールドの量がクラン全体でブーストされます！

「ライトニングドラゴンの像」他、報酬盛りだくさん！

クラン全体で溶岩ゴールドを集め、宝箱やクランの城のケーキを手に入れましょう。イベントをコンプリートすると、3x3マスのデコレーション「ライトニングドラゴンの像」がアンロックされます。

報酬の回収

報酬を回収するには、以下の条件を満たす必要があります。

クランに所属している

現在のクランで1回以上イベントに貢献する

イベント終了後、1日以内に報酬を回収する

クランの移籍

現在のクランでクランラッシュイベントに貢献している場合でも、イベント中にクランを移籍することは可能ですが、参加を続けたい場合は、貢献メンバーが100人未満のクランに移籍する必要があります。

イベント終了時に獲得できる報酬は、移籍後のクランのもののみでであり、移籍後に1回以上貢献を行っている必要があります。