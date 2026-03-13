クランラッシュイベントでドラゴンパワー全開！
チーフ、上空にご注意ください！クランラッシュイベントの復活です！デュークに仕えるドラゴン軍団が、村のゴールドを溶かし尽くします！
村の戦闘、クラン対戦、シングルプレイ、資源生産施設、資源カートでゴールドを回収して保管庫に溜め込み、クラン全体で溶岩ゴールドを集めましょう！ドラゴンデュークを使用すると、さらに多くの溶岩ゴールドを獲得できます。報酬グレードを完了して3x3マスのデコレーション「ライトニングドラゴンの像」を手に入れましょう！
参加条件
クランラッシュイベントへの参加には、タウンホール6以上が必要です。
開催期間
イベント開始：
3月13日 午前8時（UTC）
イベント終了：
3月20日 午前8時（UTC）
イベント終了日の**3月20日**以降も、3月21日午前8時（UTC）まではイベント施設にアクセスして報酬を受け取ることができます。
ゴールドザクザク**！**
キラキラ輝くゴールドの山！金庫はパンク寸前です。ドラゴンラッシュでは攻撃でできるだけ多くのゴールドを奪い、クラン全体で溶岩ゴールドを集めましょう。戦闘やシングルプレイの攻撃だけでなく、資源生産施設や資源カートから入手したゴールドもカウントされます。ゴールドあふれる熱狂のイベントを生き抜く方法はただ1つ。もっとゴールドをかき集めることです！
イベント資源「溶岩ゴールド」
クランで集めたゴールドはただ眺めて楽しむだけではなく、溶かして「溶岩ゴールド」にしましょう。赤々と燃え上がる溶岩ゴールドを集めるとクランラッシュが進行し、輝かしいデコレーションの獲得に近づきます。
ドラゴンデュークを解き放て！
溶岩ゴールドをさらに多くゲットしたいときは、ドラゴンデュークと共に戦いましょう。攻撃でドラゴンデュークを使用すれば、獲得したゴールドに応じて追加の溶岩ゴールドを入手できます。つまりイベントが早く進行し、クランに報酬が流れ込むということです！急いでゴールドを集めたいチーフは、ぜひドラゴンの力を借りてみてください。
イベントブースト！
3月19日は、戦利品のゴールドから得られる溶岩ゴールドの量がクラン全体でブーストされます！
「ライトニングドラゴンの像」他、報酬盛りだくさん！
クラン全体で溶岩ゴールドを集め、宝箱やクランの城のケーキを手に入れましょう。イベントをコンプリートすると、3x3マスのデコレーション「ライトニングドラゴンの像」がアンロックされます。
報酬の回収
報酬を回収するには、以下の条件を満たす必要があります。
クランに所属している
現在のクランで1回以上イベントに貢献する
イベント終了後、1日以内に報酬を回収する
クランの移籍
現在のクランでクランラッシュイベントに貢献している場合でも、イベント中にクランを移籍することは可能ですが、参加を続けたい場合は、貢献メンバーが100人未満のクランに移籍する必要があります。
イベント終了時に獲得できる報酬は、移籍後のクランのもののみでであり、移籍後に1回以上貢献を行っている必要があります。
|進行条件：
|報酬：
|1500万
|宝箱3個
|5000万
|宝箱3個
|1億
|クランの城のケーキ1個
|1億7500万
|宝箱3個
|3億
|宝箱3個
|5億
|宝箱3個
|12億
|3x3デコレーション1個