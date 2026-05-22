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2026年5月22日
Blog – Clash of Clans

ゲームプレイの現状 - パート2

こんにちは、チーフ！

「ゲームプレイの現状」シリーズ第2弾では、クラン対戦リーグの難易度補正に関する調整や予定されているバランス調整の詳細のほか、開発中のゲームプレイ変更に関する事前情報を一部ご紹介します…

まずはクラン対戦リーグのアップデートから

前回の投稿でお伝えしたクラン対戦リーグの難易度補正の拡張が導入されてから1カ月が経過しましたが、各ランクにおける難易度補正の長期的な方向性を引き続き検討していくうえで、一時的な調整が必要と判断しました。

今シーズンから、タイタンIIIおよびタイタンIIでは「レジェンドII」の難易度補正が、タイタンIおよびレジェンドリーグでは「レジェンドI」の難易度補正が適用されます。

この変更は、リーグ全体で健全な競技環境を築くと同時に、各難易度補正がゲームプレイや命中率に与える影響を明確に把握することを目的としています。

5月のバランス調整

アップデートの配信に先立ち、新たなバランス調整が実装されます。詳細は記事末尾のスプレッドシートよりご確認ください。

今回は、新たな切り口からバランス調整の内容をお伝えしたいと思います。前回はヒット率やパフォーマンスデータに関する詳細を深く掘り下げましたが、今回焦点を当てるのは、変更の背景にある意図です。

ジャイアントアローを大幅に調整するとともに、ロケットバックパックにも小規模な変更を行います。目的は、繰り返し発生していた問題に対処することです。その問題とは、対空防衛設備のレベルが上がるたびにジャイアントアローの強化が必要となり、最高レベルでは役割を果たせるものの、低タウンホールレベル帯では強くなりすぎるというものでした。この変更により、ジャイアントアローは対空防衛設備に対するダメージが2倍になる一方で、その他の目標に対する効果は低下します。汎用性の高い選択肢というより、重要防衛設備を破壊する特化型ツールとしての性格が強まるでしょう。

ドラゴンデュークが若干下方修正されます。とても楽しいユニットですが、環境に与える影響があまりにも大きすぎました。さらに、次回6月のアップデートではロケットバックパックの挙動にも変更が入り、フレイムブロワーの発射方向がバックパックではなくデュークの向いていた方向と同じになります。さらに5月のバランス調整に加えて、ファイアハートとトラップダメージ軽減効果を弱体化します。今後はその戦績を注視しつつ、必要に応じて（見た目はとてもクールな）鎖を締め上げます。

空中戦の現環境は大きく変化しています。目標は、地上と空中の戦略のバランスを健全なものにすることです。これに対応するため、ラヴァランチャーに加えて対空爆弾とバーナーの調整を行います。ラヴァランチャーは地上ユニットに対して非常に強力でしたが、対空爆弾とバーナーは対空攻撃へ同等の効果を発揮できていませんでした。

最後に、空輸船とドラゴンライダーの調整を行います。空輸船は樽を1個、ガーゴイルを1体、全ユニットのレベルを1つ、それぞれ削減します。ドラゴンライダーは若干下方修正されます。空輸船が有力な選択肢となっていることは喜ばしい限りですが、あらゆる攻撃で圧倒的な強さを発揮することは理想的ではありません。

今後について

これまでに、5月のバランス調整に関する私たちの考えと目標についてお伝えしました。デザインチームは、新たな攻撃の選択肢を切り開き、ゲームバランスをもう一度大きく動かすための新要素を準備しています。具体的には、新イベント部隊、攻撃の流れを意外な形で変える新コンテンツ、圧倒的な威力を誇る新スーパーレア装備などを予定しています。

皆さんの疑問は分かります。「そもそも今ある装備に追い付けていないのに、新しいスーパーレア装備が増えても楽しめないのでは？」ということですね。それについては、レベルアップの難易度を下げ、より多くのスーパーレア装備を使用できるようにすることで、たくさんのプレイヤーに新要素を体験していただきたいと考えています！追い付きやすくする仕組みをじっくり検討してきたのは、装備に対する既存プレイヤーの努力や投資を尊重しながら、過去の装備やイベントを逃した新規・復帰プレイヤーも公平にサポートしたかったからです。その結果、スーパーレア装備をより手に取りやすくしながら、鉱石の供給バランスも保てる公平な方法にたどり着いたと考えています。早く皆さんにお伝えしたいところですが…

最後に

まだすべての手札を見せるわけにはいきません。続きは次回のアップデート紹介動画をお待ちください。今回は以上です。今後も変更の影響を注視し、プレイヤーやクリエイターからのフィードバックに耳を傾けながら、必要に応じて調整を行っていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

グッド・クラッシュ！

アイテムアイテムレベルタウンホール対象ステータス現在の数値新しい数値
ジャイアントアローすべて1～18対空砲への追加ダメージ1x2x
ジャイアントアロー99ダメージ12001100
ジャイアントアロー1210ダメージ15001200
ジャイアントアロー1512ダメージ17501350
ジャイアントアロー1814以上ダメージ20001500
ロケットバックパック2114貫通ダメージ19251875
ロケットバックパック2716以上貫通ダメージ22002150
ファイアハート1515以上回復155140
ファイアハート1815以上回復175150
ファイアハート115以上毎秒ダメージ1010
ファイアハート215以上毎秒ダメージ1210
ファイアハート315以上毎秒ダメージ1412
ファイアハート415以上毎秒ダメージ1612
ファイアハート515以上毎秒ダメージ1812
ファイアハート615以上毎秒ダメージ2014
ファイアハート715以上毎秒ダメージ2214
ファイアハート815以上毎秒ダメージ2414
ファイアハート915以上毎秒ダメージ2616
ファイアハート1015以上毎秒ダメージ2816
ファイアハート1115以上毎秒ダメージ3016
ファイアハート1215以上毎秒ダメージ3218
ファイアハート1315以上毎秒ダメージ3418
ファイアハート1415以上毎秒ダメージ3618
ファイアハート1515以上毎秒ダメージ3820
ファイアハート1615以上毎秒ダメージ4020
ファイアハート1715以上毎秒ダメージ4220
ファイアハート1815以上毎秒ダメージ4523
ドラゴンデューク15～18トラップダメージ軽減5040
ラヴァランチャー118毎秒ダメージ8072
ラヴァランチャー218毎秒ダメージ8375
ラヴァランチャー318毎秒ダメージ8780
ラヴァランチャー418毎秒ダメージ9185
ラヴァランチャー518毎秒ダメージ9590
ラヴァランチャー618毎秒ダメージ10095
ラヴァランチャー718毎秒ダメージ105100
ラヴァランチャー818毎秒ダメージ111105
ラヴァランチャー918毎秒ダメージ118110
ラヴァランチャー1018毎秒ダメージ125115
ラヴァランチャー118攻撃範囲11001100
ラヴァランチャー218攻撃範囲12001150
ラヴァランチャー318攻撃範囲13001200
ラヴァランチャー418攻撃範囲14001250
ラヴァランチャー518攻撃範囲15001300
ラヴァランチャー618攻撃範囲16001350
ラヴァランチャー718攻撃範囲17001400
ラヴァランチャー818攻撃範囲18001450
ラヴァランチャー918攻撃範囲19001500
ラヴァランチャー1018攻撃範囲20001600
ラヴァランチャー118溶岩エリアダメージ2621
ラヴァランチャー218溶岩エリアダメージ2722
ラヴァランチャー318溶岩エリアダメージ2923
ラヴァランチャー418溶岩エリアダメージ3024
ラヴァランチャー518溶岩エリアダメージ3125
ラヴァランチャー618溶岩エリアダメージ3326
ラヴァランチャー718溶岩エリアダメージ3427
ラヴァランチャー818溶岩エリアダメージ3629
ラヴァランチャー918溶岩エリアダメージ3830
ラヴァランチャー1018溶岩エリアダメージ4032
対空爆弾すべて18攻撃範囲9001100
対空爆弾118攻撃速度38003400
対空爆弾218攻撃速度36003200
対空爆弾318攻撃速度34003000
対空爆弾418攻撃速度32002800
対空爆弾518攻撃速度30002600
対空爆弾618攻撃速度28002400
対空爆弾718攻撃速度26002200
対空爆弾818攻撃速度24002000
対空爆弾918攻撃速度22001800
対空爆弾1018攻撃速度20001600
バーナーすべて18攻撃速度18001500
バーナーすべて18ダメージ範囲120150
バーナー118攻撃速度18001500
バーナー218攻撃速度18001500
バーナー318攻撃速度18001500
バーナー418攻撃速度18001500
バーナー518攻撃速度18001500
バーナー618攻撃速度18001500
バーナー718攻撃速度18001500
バーナー818攻撃速度18001500
バーナー918攻撃速度18001500
バーナー1018攻撃速度18001500
バーナー118ダメージ5085
バーナー218ダメージ5490
バーナー318ダメージ5895
バーナー418ダメージ62100
バーナー518ダメージ66105
バーナー618ダメージ70110
バーナー718ダメージ75115
バーナー818ダメージ80120
バーナー918ダメージ87125
バーナー1018ダメージ95135
バーナー118放射数68
バーナー218放射数79
バーナー318放射数810
バーナー418放射数911
バーナー518放射数1012
バーナー618放射数1113
バーナー718放射数1214
バーナー818放射数1315
バーナー918放射数1416
バーナー1018放射数1517
空輸船116攻撃回数54
空輸船216攻撃回数54
空輸船317攻撃回数65
空輸船418攻撃回数65
空輸船116出現ユニットレベル（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）11：10：910：9：8
空輸船216出現ユニットレベル（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）12：11：1011：10：9
空輸船317出現ユニットレベル（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）13：12：1112：11：10
空輸船418出現ユニットレベル（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）14：13：1213：12：11
空輸船116出現ユニット数（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）3：1：12：1：1
空輸船216出現ユニット数（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）4：1：13：1：1
空輸船317出現ユニット数（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）5：1：14：1：1
空輸船418出現ユニット数（ガーゴイル：バルーン：ベビードラゴン）5：1：14：1：1
ドラゴンライダー618ヒットポイント62005900
ドラゴンライダー618毎秒ダメージ520500