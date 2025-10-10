エターナル ウォーデンが村に隕石の雨を降らせます。しかし、そんなことで音楽は止められません！

攻撃を開始すると隕石が降り注ぎ、ランダムな3つの防衛設備を破壊します。でも油断は禁物です。隕石を破壊するとイベント通貨の「コスモシャード」が手に入りますが、破壊時に爆発しますのでご注意ください！

対戦モードでは隕石は出現しませんので、ご安心を。