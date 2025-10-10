コスモロックメダルイベント！
チーフ！ご覧になりましたか？あの空に浮かぶ大宇宙の恐怖を！さあ、前代未聞の爆音ロックコンサートで反撃開始です。ブチアゲ必至のメダルイベントでメタルウィザードのブームボックスに力を溜めて、招かれざる来訪者をぶっ飛ばしましょう！
参加条件
コスモロックメダルイベントは、タウンホール6以上のプレイヤーが参加可能です。
開催時期
イベント開始：
10月10日 午前8時（UTC）
イベント終了：
11月1日 午前8時（UTC）
イベント終了日の**11月1日**以降も、11月3日 午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。
イベント施設：ブームボックス
メタルウィザードの生きがいであり、誇りです。その絶大なる力を溜めるには、宇宙のエネルギーが必要不可欠！イベントの報酬グレードを制覇して、この激アツなデコレーションをアンロックしましょう。ご心配なく。見習い大工はこの大爆音の中でもぐっすり眠っています。
ゲームプレイの仕組み：メテオパニック！
エターナル ウォーデンが村に隕石の雨を降らせます。しかし、そんなことで音楽は止められません！
攻撃を開始すると隕石が降り注ぎ、ランダムな3つの防衛設備を破壊します。でも油断は禁物です。隕石を破壊するとイベント通貨の「コスモシャード」が手に入りますが、破壊時に爆発しますのでご注意ください！
対戦モードでは隕石は出現しませんので、ご安心を。
ガーゴイルプリンスの新スーパーレア装備：メテオスタッフ！
旅商人が、空から落ちてきたメテオスタッフを手に入れたようです。戦闘で装備すると、隕石を召喚して一番近くの防衛施設を破壊します。アップグレードするとダメージが上昇し、隕石の落下間隔が短くなります。
新しい期間限定ユニット：メテオゴーレム！
呪いの書によって目覚めた悪しき巨大生物... ですが、中身はただのロック好きな石ころたちです！期間限定ユニット「メテオゴーレム」をアンロックして、イベントで大暴れさせましょう！
メテオゴーレムの体は、2体のメテオマイトが合体してできています。メテオマイトはそれぞれ一番近くの標的に突撃した後、再び合体して攻撃を続けます！
メテオマイトは周囲の敵を攻撃するか、仲間のメテオマイトを探して合体します。
メテオマイトは壁を飛び越えられます（メテオゴーレムは不可）。
クローンの呪文によって生成されたメテオマイトは、合体してメテオゴーレムになることはできません。
奴らが帰ってきた！期間限定ユニットの再登場！
ラヴァルーン、ババーチャー、アイスガーゴイルが帰ってきました。同時に、いくつかのバランス調整が行われます。
ラヴァルーン：
収容スペースが23から35に増加
ババーチャー：
レイジのブースト効果が70%から100％に強化
アイスガーゴイル：
フリーズの効果時間が2.5秒から2.7秒に増加（タウンホール11～17）
イベント資源
コスモシャード
落下した隕石の中から入手できる、光り輝く美しい物体です。メタルウィザードのブームボックスを動かす強力なエネルギー源となります。
ロックメダル
ブームボックスが奏でるヒット曲がメダルに！コスモシャードを集めてイベントの報酬グレードを進行し、獲得したロックメダルを旅商人の店で報酬と交換しましょう。実は旅商人も大のロックンロール好きなんだとか...🎵
イベントデコレーション
スーパーデコレーション：呪いの書
この大宇宙の混沌を招いた、すべての元凶です！旅商人の店で呪いの書をアンロックし、村に設置してこの災いをいつでも思い出せるようにしましょう。
デコレーション：コスモランタン
広大な宇宙で、エターナル ウォーデンはこのランタンを使って我々の世界を発見したようです。これをアンロックして村に置いておけば、彼が迷うこともないでしょう！