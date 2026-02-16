ゴールドパスが大幅リニューアル！
2018年の実装以来、シーズンパスはクラクラを支える重要な要素の一翼を担っていました。開発チームは長年にわたってシーズンパスの改善に努めてきましたが、さまざまなマイナーチェンジを経た後も、根本からの変化は望めませんでした。そこで来シーズンから本機能を一新します！
ゴールドパスを根本から見直し、より現代的でやりがいのある仕様に変更しました。シルバーパスの利用者にとっても、ゴールドの利用者にとっても満足できる内容になっているかと思います。各種機能や進行システム、報酬の表示方法にも変更が加わるので、ご注目ください。
それでは変更点を見ていきましょう。どうぞお付き合いください、チーフ！
ゴールドパスの最新のプレイ体験
ゴールドパスのインターフェース全体が、以下のように更新されています。
新実装のフルスクリーンレイアウト
アイコンが拡大され、報酬の表示も改善
すっきりとしたモダンな設計に変更され、進行状況を把握しやすくなります。
スムーズで分かりやすく、満足のいく使用感になっているはずです！
新タスクシステム：デイリータスク
シーズンポイントの獲得方法を完全に刷新しました！
これまでのチャレンジシステムが廃止され、よりシンプルなデイリータスク形式になります。毎日、通常のゲームプレイに関連する常設タスクが8個出現します。タスクに期限はなく、一目で内容が分かります（タウンホール7でジャイバル編成を使う序盤のプレイヤーにとってもやさしい設計です）！
タスクを完了すると「スタンプ」を獲得します。スタンプを一定数集めると「スタンプカード」完成となり、ボーナス分のシーズンポイントが付与されます。
シーズン開始時に複数のスタンプカードが付与され、それ以降は毎日新しいカードが1枚ずつ追加されます。カードはストック可能なので、プレイできない日があっても後から遅れを取り戻すことができます！
ゴールドパスの所持者には、スタンプカードの完成時にボーナスポイントが加算されます。さらにシーズン最終週には、スタンプ獲得時とカード完成時のポイントが増加します。特にカジュアルプレイヤーとっては、これまでよりもシーズン終盤にラストスパートをかけやすくなるでしょう。
シーズンを通して安定してポイントを得られるようになったため、ゴールドパスの連続購入ボーナスは廃止します。今後は誰でも安定したペースでゲームを進めることができるでしょう。
「チョイスノード」実装！
今後、報酬グレードの一部において、2つの報酬から1つを選んで回収できるようになります。このチョイスシステムの導入の目的は、各プレイヤーの現在のタウンホールレベルおよびアップグレードの計画に合わせて、最適な報酬をプレイヤー自身が選べるようにすることです！
報酬の選択肢には以下が含まれます。
ヒーロースキン2種（現行シーズンスキン／復刻スキン）
ゴールドのルーン／エリクサーのルーン（選択のチャンスは2回あります！）
戦いの本／呪文の本（これもチャンスは2回！）
低タウンホール帯では進行状況に合った報酬のみが登場しますが、高タウンホール帯では選択の幅が広がります。タウンホールがアップグレード目前であれば、3月シーズン開始前に済ませておくのがおすすめです！すぐにワンランク上の報酬が手に入りますよ！
チョイスノードの肝は計画性と柔軟性です。選択肢は事前に確認可能なので、自分の村に必要な報酬を選びましょう。
注意：シーズン終了時に未回収のチョイスノードがある場合、表示されている最初の報酬が自動的に選択されます。また、そのアイテムが所持上限に達している場合は、通常の未回収の報酬と同様にエメラルドに変換されます。
シーズン資源あらため「ホグのシーズン資源」：サイズも報酬もパワーアップ！
今度の機能の主役はホグライダー… ではなく、ホグです！シーズン資源が「ホグのシーズン資源」として生まれ変わります！
ホグのシーズン資源は最初から最大容量となるため、サイズアップや倍率を気にする必要はありません。その代わり、ゴールドパスを所持している場合、ホグのシーズン資源をシーズン終了時に回収すると、5倍の報酬倍率が適用されます。
シルバーパスでは、最大で以下の報酬を獲得できます。
800万ゴールド／エリクサー
200万大工の拠点ゴールド／大工の拠点エリクサー
ゴールドパスでは、最大で以下の報酬を獲得できます。
4000万ゴールド／エリクサー
1000万大工の拠点ゴールド／大工の拠点エリクサー
ホグのシーズン資源の量は、タウンホールレベルに応じて変動します。報酬の最大獲得量は、低タウンホール帯では以前と比べて減少している一方で、高タウンホール帯では上昇しています。これにより、どの進行段階でも報酬が公平かつ適切な範囲に保たれます。
既存のゴールドパス特典の改善
今後は1エメラルド寄付を自分に対しても使用できるようになるため、戦闘準備がよりスムーズになります。レジェンドリーグをプレイ中でも、クラン対戦リーグの攻撃期限が迫っていても、自分で自分をサポートできるというわけです！
さらに、保管スペースが満杯の状態で魔法アイテムを入手した場合、そのアイテムをすぐに使用するか売却するかを選択できるようになります。
今シーズンは障害物のシャベルも追加され、最大3個まで獲得可能です！村に溜まったデコレーションをこの機会に片付けましょう、チーフ！
宝箱がシルバーパスに登場！
シルバーパスにおいて、以前までの確定報酬であるポーションの大半が宝箱に置き換わります。各宝箱にはランダムな報酬が入っており、鉱石や外見変更アイテム、その他のボーナスアイテムなどが一定確率でドロップします！
パッと見では損に思えるかもしれませんが、より豪華な報酬を得られる可能性がある分、プラスだと考えています。本やスキンを入手する権利は、無課金プレイヤーにも与えられるべきです。そして、その興奮を届ける最良の方法は、宝箱以外にないのです！
ゲーム内で実際にパスを確認すれば、きっと納得していただけるはずです！でも、異なるご感想やご意見をお持ちでしたら、ぜひSNSでお聞かせください！
報酬をチョイスノードと宝箱に分けた理由
チョイスノードは村の成長を自分で計画・管理しやすくするための要素である一方、宝箱は他では入手が難しい報酬を手に入れるチャンスがあるサプライズ要素です。
新ゴールドパス機能：探鉱者（タウンホール10以上）
新キャラクターが村にやってきます！ゴールドパス所持者は、シーズンポイント2400への到達で、村の新ヘルパー「探鉱者」をアンロックできるようになります！
探鉱者は、大人気ヘルパーの錬金術師と同様に、クールダウン経過後に鉱石を別の鉱石に変換できます！
エメラルドのコストはゼロで、アップグレードも不要。さらにボーナスも設定されておらず23時間ごとに確実に鉱石を変換できます。
タウンホール10未満のプレイヤーは、代わりに資源ポーションを獲得できます。探鉱者の詳細は、クリエイター動画でご確認ください！
進捗度別報酬システム
今後はタスクが一度にまとめてではなく毎日登場するため、ゴールドパスをより安定したペースで進め、特典も着実にアンロックできるようになります。一部のブーストのアンロックが以前よりも若干遅くなる可能性もありますが、カジュアルプレイヤーは追いつきやすくなるはずです。
シーズンパスの報酬はすべて、シーズン開始時のタウンホールレベルとビルダーホールレベルに応じて変動します。これには資源報酬、宝箱の中身、ホグのシーズン資源も含まれます。
シーズン開始時点で報酬基準が固定されるため、シーズン中にタウンホールをアップグレードしてもパスの報酬内容は変わりません。アップグレード目前であれば新シーズン開始前に済ませておくと、1カ月を通してより価値の高い報酬を獲得できますよ！
ただし「急がば回れ」なので、ご注意を！（本当に？）
クラクラと共に進化を続けるゴールドパス
今回のリニューアルは、ゴールドパスがより現代的で魅力的になるよう改善し、プレイヤーの実際のプレイスタイル（無課金プレイ、ゴールドパス購入、またはその中間など）に適合させることを目的としています。
新ゴールドパスは、最新シーズンの開幕と同時（3月1日）に実装されます。本記事で変更内容を事前に把握し、今後の計画を立てていただければ幸いです。
ご意見・ご感想は大歓迎です！これからも皆さまの声を大切にし、改善に活かしてまいります。
クラッシュ・オブ・クランチーム一同