既存のゴールドパス特典の改善

今後は1エメラルド寄付を自分に対しても使用できるようになるため、戦闘準備がよりスムーズになります。レジェンドリーグをプレイ中でも、クラン対戦リーグの攻撃期限が迫っていても、自分で自分をサポートできるというわけです！

さらに、保管スペースが満杯の状態で魔法アイテムを入手した場合、そのアイテムをすぐに使用するか売却するかを選択できるようになります。

今シーズンは障害物のシャベルも追加され、最大3個まで獲得可能です！村に溜まったデコレーションをこの機会に片付けましょう、チーフ！

宝箱がシルバーパスに登場！

シルバーパスにおいて、以前までの確定報酬であるポーションの大半が宝箱に置き換わります。各宝箱にはランダムな報酬が入っており、鉱石や外見変更アイテム、その他のボーナスアイテムなどが一定確率でドロップします！

パッと見では損に思えるかもしれませんが、より豪華な報酬を得られる可能性がある分、プラスだと考えています。本やスキンを入手する権利は、無課金プレイヤーにも与えられるべきです。そして、その興奮を届ける最良の方法は、宝箱以外にないのです！

ゲーム内で実際にパスを確認すれば、きっと納得していただけるはずです！でも、異なるご感想やご意見をお持ちでしたら、ぜひSNSでお聞かせください！

報酬をチョイスノードと宝箱に分けた理由

チョイスノードは村の成長を自分で計画・管理しやすくするための要素である一方、宝箱は他では入手が難しい報酬を手に入れるチャンスがあるサプライズ要素です。

新ゴールドパス機能：探鉱者（タウンホール10以上）

新キャラクターが村にやってきます！ゴールドパス所持者は、シーズンポイント2400への到達で、村の新ヘルパー「探鉱者」をアンロックできるようになります！

探鉱者は、大人気ヘルパーの錬金術師と同様に、クールダウン経過後に鉱石を別の鉱石に変換できます！

エメラルドのコストはゼロで、アップグレードも不要。さらにボーナスも設定されておらず23時間ごとに確実に鉱石を変換できます。

タウンホール10未満のプレイヤーは、代わりに資源ポーションを獲得できます。探鉱者の詳細は、クリエイター動画でご確認ください！