アンプは唸り、観客は沸き立ち、ミート・シールドが衝撃のライブをぶちかまします。サウンド・オブ・クラッシュモンスターと爆音が入り乱れ、村はメタル一色の祭典へ！ヒーローたちをヘヴィ級のメタルスターに仕立て上げ、新イベントでカオスなサウンドを解き放ち、熱気全開のロックなシーズンに備えましょう！

**4月1日～30日：**ゴールドパス：サウンド・オブ・クラッシュ - 4月のゴールドパスは報酬も特典も爆音級。村がロックに染まります！ヒーロースキン「ベーシスト クイーン」をアンロックして、報酬をすべてかっさらい、シーズンをフルスロットルで進めましょう！

**4月1日～7月30日：**クラフト防衛設備：大工の拠点がメタル仕様に - 大工の拠点の防衛技術が村に上陸！今シーズンは3つの新防衛設備がカオスをさらに加速させます！

対空爆弾 空中ユニットのみが標的 風船型の爆弾で範囲ダメージ

アップグレードモジュール： ヒットポイント 1発あたりのダメージ 攻撃速度

ラヴァランチャー 地上ユニットのみが標的 範囲ダメージ＋地面に溶岩地帯を生成

アップグレードモジュール： ヒットポイント 毎秒ダメージ 射程

バーナー 地上ユニットと空中ユニットの両方が標的 怒涛の火炎放射

アップグレードモジュール： ヒットポイント 1発あたりのダメージ 放射数



**4月1日～11日：**クラン対戦リーグ - 15対15と30対30のモードで他の7つのクランと戦いながら、上位を目指しましょう！ボーナス戦利品やクランXP、リーグメダルが手に入ります。

**4月1日～30日：**サウンド・オブ・クラッシュの背景 - 村を爆音のフェス会場に変身させましょう。泥と狂気とモンスターが渦巻くこの特大背景には、脳天を揺らすヘヴィメタルのサウンドトラックが付いています。会場のボルテージが一気に上がり、周囲は熱狂に包まれること間違いなしです！

**4月5日～30日：**サウンド・オブ・クラッシュのヒーロースキン - メタルテイストあふれるヒーロースキンで、内なるロック魂を解き放ちましょう。火炎の「ボーカル デューク」から電撃の「ギタリスト キング」まで、全ヒーローがステージの主役となり、防衛設備をド派手に破壊します。

**4月6日～15日：**チャレンジステージ「ドラゴンデューク」- ドラゴンデュークが近日登場のスーパーレア装備を引っさげて、新たなチャレンジに登場！装備を使いこなしてステージを攻略し、報酬を手に入れましょう。

**4月8日～29日：**伝説のバンド「ミート・シールド」が登場し、会場をブチ上げます！戦闘でトゲトゲブレスレットを集めて、メタルメダルを手に入れましょう。集めたメダルは旅商人の店で報酬やデコレーション、そしてドラゴンデューク初のスーパーレア装備などと交換可能です。さらに、パーティーウィザードも期間限定ユニットとして参戦し、攻撃にさらなる熱狂をもたらします。

**4月17日：**足の記念像セット - 気品あふれるこの逸品は、教養と審美眼を備えたチーフのみが持つことを許されます。足の記念像セットは、塗りたてのペディキュアを見せつけながら、堂々とショップに登場します。あまりに洗練されすぎていて、もはや理解が置き去りにされる可能性もあるでしょう。覚悟があるなら、どうぞお手に取ってみてください。周りから白い目で見られようとも、その風格が色あせることはありません。

**4月18日～22日：**星ボーナス2倍イベント - 星ボーナス報酬が2倍になり、進行をさらに加速できます。クランゲームに向けて戦力を整える絶好のチャンスです。

**4月22日～28日：**クランゲーム - サプライズタスクとブーストチャレンジとともに、クランゲームが帰ってきます。タスクを完了してポイントを効率よく稼ぎ、クランメンバーと一緒に報酬をすべてアンロックしましょう。

**4月28日～5月3日：**トレジャーハントイベント - アップデート後は、新たなトレジャーハントイベントに挑みましょう。掘り出し物の報酬が待っています。