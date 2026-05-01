生者必衰、千骨万来！

地中に広がる王国… そこに眠るスケルトンたちが、生者の世界に蘇ります！この新シーズンは、無骨なヒーロースキンやアングラ感漂うイベントで盛りだくさん！深淵へと飛び込んで太古の謎を解き明かし、ホネの折れる戦いを生き延びましょう。スケルトンやブースト、豪華な報酬が満載です。スケルトンキングダムへようこそ。

**5月1日～31日：**ゴールドパス：スケルトンキングダム - 報酬をアンロックして進行を加速させ、今シーズン限定のスケルトンヒーロースキン「スケルトン ウォーデン」を手に入れましょう。さらに「探鉱者」が、パス初日からアンロック可能になります！

**5月1日～31日：**スケルトンヒーロースキン - 骨身に染みる「スケルトン キング」から、背筋が凍る「スケルトン クイーン」まで、すべてのヒーローが不気味な姿で蘇り、深淵を支配します。

**5月1日～31日：**復帰プレイヤー向けのブーストイベント - 戦場へ舞い戻る準備ができたチーフのために、各種特別ブーストや期間限定イベントをご用意しました。この特典を活用して村の再建を進め、追加報酬を獲得して、戦闘準備を整えましょう。

**5月1日～31日：**ゴブリン大工とゴブリン研究者が村の発展に再び協力します… エメラルドと引き換えに。

**5月1日～11日：**クラン対戦リーグ - 新リーグ「タイタンとレジェンド」を駆け上がりましょう！クラン対戦リーグの最新の変更により、上位リーグでは難易度補正もお楽しみいただけます。クラン一丸となり、15対15または30対30の戦闘で7つのクランを倒しましょう。

**5月3日～31日：**スケルトンキングダムの背景 - クラクラ世界の地下深くには「聖域」が隠されています。そこではスケルトンが召喚され、皮なしのヘビや骨だらけの古代生物が潜んでいます。村を陰鬱な地下王国に変身させませんか？まあ、その勇気があればの話ですが…

5月4日～18日：「クラッシュ vs スケルトン」イベント - スケルトンが地下から湧き出てきます。特別イベントで敵を倒し、難易度が上昇するチャレンジに立ち向かい、アンデッドの撃破を通じて最新コミュニティイベントの報酬を手に入れましょう。

**5月9日～16日：**ミニショータイム：スーパーネクロマンサー - どんなユニットにも頼れる母親が必要なもの。戦闘で氷塊を集めてスーパーユニット「スーパーネクロマンサー」をアンロックし、獲得したメダルを旅商人の報酬と交換しましょう（タウンホールレベル8以上）。

**5月15日以降：**2025年5月の「クラッシュ湾の海戦」スキンが「コスチューム」タブに順次追加されます。

5月15日～31日：「暗影のサムライ キング」スキンがショップに登場 - 焼けつくような黒い鎧、戦士の揺るがぬ意志、闇に響くその残響。超限定スキン「暗影のサムライ キング」は今回限りのオファーです。逃したら、二度と手に入りません！

**5月17日～31日：**大工の拠点の未知なる海岸に初めて足を踏み入れてから、早9年。記念イベント「大工の拠点フィーバー」を開催します！大工の拠点のすべてのアップグレード費用と時間が50％オフに！さらに、4倍星ボーナスと大工の拠点タスクも用意しています。

5月18日～31日：「ドクロの偶像」がショップに登場 - 村人が奇妙な頭蓋骨のコレクションを発見しました。上品さと不気味さが共存する3×3のスーパーデコレーションは、タップするたびに新たな姿へと変化します！スケルトンたちの遺志には不思議な力があるようです。

**5月22日～28日：**クランゲーム - パワーアップしたチャレンジを完了し、ポイントを効率よく稼いでクランメンバーと共にすべての報酬をアンロックしましょう。

5月27日～31日：「ドラゴンデューク使い放題」イベント - 鎖を断ち切り大暴れ！このイベント期間中は、アップグレード中でもドラゴンデュークを使用でき、すべてのドラゴンデュークの装備が最大レベルまで強化されます！