こんにちは、チーフ！本日のメンテナンスで行われた新たなバランス調整とリーグの難易度補正の変更点を以下に記載します。

防衛設備の弱体化

跳弾大砲 跳弾のダメージが100％から70％に減少 跳弾の範囲が4.5マスから3.5マスに減少

マルチアーチャータワー 攻撃速度が0.5秒から0.6ミリ秒に減速

リベンジタワー（タウンホール18） 攻撃速度が0.3秒から0.35秒に減速 2回目のパワーアップに必要な建物の破壊数が20個から25個に増加 3回目のパワーアップに必要な建物の破壊数が40個から50個に増加

短射程モード（マルチギアタワー） 全レベルでダメージが約10.6％弱体化

大工の小屋 移動速度が28から20に減少



防衛設備の強化

長射程モード（マルチギアタワー） 全レベルでダメージが約15％上昇



ユニットの強化

スーパーアーチャー（レベル10～13）

ヒットポイントが段階的に増加（約2.7％～9.6％）

スーパーウィザード（レベル9～14）

ヒットポイントが大幅に増加（約21％～41％）

スピアスローワー（レベル1～4） ： ヒットポイントが約4％増加 毎秒ダメージが約4～5％上昇 移動速度が16から18に上昇

エレクトロタイタン（レベル4）

ヒットポイントが8400から8700に増加

スーパーガーゴイル 長距離ショットが7から8に拡大 射程が10マスから10.25マスに拡大

ポイズンリザード（全レベル） 攻撃範囲が3.5マスから4.5マスに拡大 全レベルでヒットポイントが大幅に増加（約10％～21％）

ギガジャイアント AIロジックの変更：ウォーデンやイーグルから狙われにくくなります



ユニットの弱体化

メテオゴーレム（全レベル） ヒットポイントが約13～16％減少 毎秒ダメージが約14～16％減少



装備の強化

ガーゴイルプリンス「エリートダンベル」（全レベル） 射程、攻撃回数、攻撃速度が上昇

バーバリアンキング「ジャイアントガントレット」（全レベル） 被ダメージ軽減率と効果時間が上昇



リーグの難易度補正

レジェンドリーグ

防衛設備の毎秒ダメージ ：20％から15％に

防衛側のヒーロー ：20％から15％に

攻撃側のヒーロー ：10％から5％に

装備：変更なし

マスターリーグ（ライトニング33）

防衛設備の毎秒ダメージ ：14％から10％に

防衛側のヒーロー ：14％から10％に

攻撃側のヒーロー ：6％から0％に

装備：変更なし

エキスパートリーグ（ライトニング32）

防衛設備の毎秒ダメージ ：7％から5％に

防衛側のヒーロー ：7％から5％に

攻撃側のヒーロー ：3％から0％に

装備：変更なし

今後もゲーム内のバランスを注視し、必要に応じて再調整を行う予定です。ゲームを改善していくために、引き続きぜひフィードバックをお寄せいただければ幸いです！

クラッシュ・オブ・クランチーム一同