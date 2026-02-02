Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2026年2月2日
Blog – Clash of Clans

ランクモードとリーグの難易度補正の変更！

新バランス調整＆リーグの難易度補正の変更！

こんにちは、チーフ！本日のメンテナンスで行われた新たなバランス調整とリーグの難易度補正の変更点を以下に記載します。

防衛設備の弱体化

  • 跳弾大砲

    • 跳弾のダメージが100％から70％に減少

    • 跳弾の範囲が4.5マスから3.5マスに減少

  • マルチアーチャータワー

    • 攻撃速度が0.5秒から0.6ミリ秒に減速

  • リベンジタワー（タウンホール18）

    • 攻撃速度が0.3秒から0.35秒に減速

    • 2回目のパワーアップに必要な建物の破壊数が20個から25個に増加

    • 3回目のパワーアップに必要な建物の破壊数が40個から50個に増加

  • 短射程モード（マルチギアタワー）

    • 全レベルでダメージが約10.6％弱体化

  • 大工の小屋

    • 移動速度が28から20に減少

防衛設備の強化

  • 長射程モード（マルチギアタワー）

    • 全レベルでダメージが約15％上昇

ユニットの強化

  • スーパーアーチャー（レベル10～13）

ヒットポイントが段階的に増加（約2.7％～9.6％）

  • スーパーウィザード（レベル9～14）

ヒットポイントが大幅に増加（約21％～41％）

  • スピアスローワー（レベル1～4）

    • ヒットポイントが約4％増加

    • 毎秒ダメージが約4～5％上昇

    • 移動速度が16から18に上昇

  • エレクトロタイタン（レベル4）

ヒットポイントが8400から8700に増加

  • スーパーガーゴイル

    • 長距離ショットが7から8に拡大

    • 射程が10マスから10.25マスに拡大

  • ポイズンリザード（全レベル）

    • 攻撃範囲が3.5マスから4.5マスに拡大

    • 全レベルでヒットポイントが大幅に増加（約10％～21％）

  • ギガジャイアント

    • AIロジックの変更：ウォーデンやイーグルから狙われにくくなります

ユニットの弱体化

  • メテオゴーレム（全レベル）

    • ヒットポイントが約13～16％減少

    • 毎秒ダメージが約14～16％減少

装備の強化

  • ガーゴイルプリンス「エリートダンベル」（全レベル）

    • 射程、攻撃回数、攻撃速度が上昇

  • バーバリアンキング「ジャイアントガントレット」（全レベル）

    • 被ダメージ軽減率と効果時間が上昇

リーグの難易度補正

レジェンドリーグ

  • 防衛設備の毎秒ダメージ：20％から15％に

  • 防衛側のヒーロー：20％から15％に

  • 攻撃側のヒーロー：10％から5％に

  • 装備：変更なし

マスターリーグ（ライトニング33）

  • 防衛設備の毎秒ダメージ：14％から10％に

  • 防衛側のヒーロー：14％から10％に

  • 攻撃側のヒーロー：6％から0％に

  • 装備：変更なし

エキスパートリーグ（ライトニング32）

  • 防衛設備の毎秒ダメージ：7％から5％に

  • 防衛側のヒーロー：7％から5％に

  • 攻撃側のヒーロー：3％から0％に

  • 装備：変更なし

今後もゲーム内のバランスを注視し、必要に応じて再調整を行う予定です。ゲームを改善していくために、引き続きぜひフィードバックをお寄せいただければ幸いです！

クラッシュ・オブ・クランチーム一同