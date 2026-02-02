ランクモードとリーグの難易度補正の変更！
新バランス調整＆リーグの難易度補正の変更！
こんにちは、チーフ！本日のメンテナンスで行われた新たなバランス調整とリーグの難易度補正の変更点を以下に記載します。
防衛設備の弱体化
跳弾大砲
跳弾のダメージが100％から70％に減少
跳弾の範囲が4.5マスから3.5マスに減少
マルチアーチャータワー
攻撃速度が0.5秒から0.6ミリ秒に減速
リベンジタワー（タウンホール18）
攻撃速度が0.3秒から0.35秒に減速
2回目のパワーアップに必要な建物の破壊数が20個から25個に増加
3回目のパワーアップに必要な建物の破壊数が40個から50個に増加
短射程モード（マルチギアタワー）
全レベルでダメージが約10.6％弱体化
大工の小屋
移動速度が28から20に減少
防衛設備の強化
長射程モード（マルチギアタワー）
全レベルでダメージが約15％上昇
ユニットの強化
スーパーアーチャー（レベル10～13）
ヒットポイントが段階的に増加（約2.7％～9.6％）
スーパーウィザード（レベル9～14）
ヒットポイントが大幅に増加（約21％～41％）
スピアスローワー（レベル1～4）：
ヒットポイントが約4％増加
毎秒ダメージが約4～5％上昇
移動速度が16から18に上昇
エレクトロタイタン（レベル4）
ヒットポイントが8400から8700に増加
スーパーガーゴイル
長距離ショットが7から8に拡大
射程が10マスから10.25マスに拡大
ポイズンリザード（全レベル）
攻撃範囲が3.5マスから4.5マスに拡大
全レベルでヒットポイントが大幅に増加（約10％～21％）
ギガジャイアント
AIロジックの変更：ウォーデンやイーグルから狙われにくくなります
ユニットの弱体化
メテオゴーレム（全レベル）
ヒットポイントが約13～16％減少
毎秒ダメージが約14～16％減少
装備の強化
ガーゴイルプリンス「エリートダンベル」（全レベル）
射程、攻撃回数、攻撃速度が上昇
バーバリアンキング「ジャイアントガントレット」（全レベル）
被ダメージ軽減率と効果時間が上昇
リーグの難易度補正
レジェンドリーグ
防衛設備の毎秒ダメージ：20％から15％に
防衛側のヒーロー：20％から15％に
攻撃側のヒーロー：10％から5％に
装備：変更なし
マスターリーグ（ライトニング33）
防衛設備の毎秒ダメージ：14％から10％に
防衛側のヒーロー：14％から10％に
攻撃側のヒーロー：6％から0％に
装備：変更なし
エキスパートリーグ（ライトニング32）
防衛設備の毎秒ダメージ：7％から5％に
防衛側のヒーロー：7％から5％に
攻撃側のヒーロー：3％から0％に
装備：変更なし
今後もゲーム内のバランスを注視し、必要に応じて再調整を行う予定です。ゲームを改善していくために、引き続きぜひフィードバックをお寄せいただければ幸いです！
クラッシュ・オブ・クランチーム一同