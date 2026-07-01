風向きが変わったようです、チーフ。壮大な何かが近づいています。

バーバリアンは大海原へ旅立ちました。神々と戦い、モンスターを討伐し、財宝まで手に入れたものの… 家に帰る方法が分からなくなったようです！「バーバリアンオデッセイ」へようこそ！

**7月1日～31日：**ゴールドパス：バーバリアンオデッセイ - 報酬をアンロックして進行を加速させ、今シーズン限定のヒーロースキン「ゼウス キング」を手に入れましょう。手には稲妻、顔には完璧に整えられたヒゲ。ゼウス キングは、知恵と勇気をもって雲上の王国を統治し、ふかふかの玉座に鎮座しながらクラッシュ界の迷える冒険者たちに道を示します。

**7月1日～31日：**ゴブリン大工 - 今月中、村の建設を最大限サポートします… もちろん、エメラルドと引き換えに。

**7月1日～11日：**クラン対戦リーグ - 15対15と30対30のモードで他の7つのクランと戦いながら、ボーナス戦利品やクランXP、リーグメダルを手に入れましょう。クランリーダーは、2日以内に参加登録を行ってください。戦神が見守っています、チーフ。恥ずかしい敗北だけは避けましょう！

**7月1日～7日：**サマーラッシュイベント1：ゴールドクエスト - サマーラッシュの旅の第一幕です。バーバリアンたちが金塊の山を発見したようです！1週間のゴールドサマーラッシュでゴールドにブーストが適用されます！アップグレードコスト＆時間も削減されますよ！

**7月3日～31日：**オデッセイの背景 - 雄大な高波が侵入者を拒む謎の島。噂では、遠い昔に伝説の戦の舞台になったとか...朽ちるばかりの石像と化した勇者に、猛威を増す海の嵐... そして、悠久の時代にこの地で戦った戦士や怪物の雄叫びの残響。剣を抜き、心に火を灯し、古の英雄たちに自分の力を証明しましょう。

**7月5日～31日：**ヒーロースキン：ヒドラ デューク（ドラゴンデューク） - ヒドラ デュークは、主人であるハデス チャンピオンの財宝を守る従順なペットです。こう見えて脳は1つしかないのでしつけは大変みたいですが、愛らしい3つの頭を見ていると、そんなところもかわいく見えてきます！

**7月6日～8日：**呪文大量発生イベント - クローンの呪文がすべての部隊に追加されます。部隊すべてが自分自身。防衛側も、これほど大量の分身が現れるとは予想していなかったでしょう。それが、あなた自身だったとしても。

**7月7日～31日：**ヒーロースキン：メデューサ クイーン（アーチャークイーン） - メデューサ クイーンは、あまり社交的なタイプではありません。頭の上のお腹を空かせたヘビと、目を見て話そうとした者を石に変えてしまう能力も相まって、なかなか友達が増えないようです。

**7月8日～15日：**サマーラッシュイベント2：エリクサークエスト - 旅の第二幕です。バーバリアンとその仲間たちは、不気味なエリクサーの森に到着しました！1週間のエリクサーサマーラッシュでエリクサーにブーストが適用されます！アップグレードコスト＆時間も削減されますよ！

**7月8日～-17日：**ミニメダルイベント：スニークゴブリン（タウンホール8以上） - バトルで報酬を獲得し、旅商人の店で使用しましょう。手に入れては使う。それでポケットはパンパンです。これぞ、クラクラ世界の錬金術！

**7月8日～22日：**ゴブリン研究者を1エメラルドで雇用 - ゴブリン研究者が帰ってきました。しかも持ってきた提案は、オデュッセウスでさえ詳細を確認したくなるほど好条件で、怪しさ満点でした。でも、彼の提案は本物です！

**7月9日～31日：**ヒーロースキン：ポセイドン ウォーデン（グランドウォーデン） - 天界を統べるゼウスの兄、ポセイドン ウォーデンは、荒れ狂う波を意のままに操ることができます。気の短い彼の怒りに触れた者は、たちまち海の藻屑となってしまうことでしょう。

**7月11日～31日：**ヒーロースキン：ミダス プリンス（ガーゴイルプリンス） - ミダス プリンスは黄金に輝く王座に腰をかけ、集めた財宝の山を眺めながらこう考えています。「もっとだ！もっとゴールドが欲しい！」

**7月13日～14日：**ユニット大量発生イベント：メテオゴーレム -大量のメテオゴーレム、攻撃の隙は一度きり、構造的な連帯感はゼロ。降り注ぐのは岩、岩、岩。すべてが塵と化します。これが、プロメテウスの言いたかったことなのでしょう… 多分。

**7月13日～31日：**ヒーロースキン：ハデス チャンピオン（ロイヤルチャンピオン） - 戦場に散ったユニットたちの魂が沈むダークエリクサー海域の守護神です。もし間違えてここに来てしまったら、なんとか彼女に頼み込んで地上に戻してもらいましょう！

**7月15日～22日：**サマーラッシュイベント3：ダークエリクサークエスト - サマーラッシュの第三幕。ダークエリクサーのタスク、容赦なきハイペース。地平線はまだ先です、チーフ。

**7月15日～22日：**ヒーロー使い放題イベント - すべてのヒーローをアップグレード中でも使用でき、すべての装備が最大まで強化されます。選り抜きの戦士たちへの神々の（一時的な）祝福です。このチャンスを最大限に活用しましょう。

**7月15日：**サイバーパンクスキンの復刻 - ネオンの輝きが、外見変更アイテムタブに戻ってきます。異なる旅路、異なる美学、どちらも等しく象徴的な存在です。

**7月16日～21日：**トレジャーハントイベント - 敵の村に隠された大量の宝箱が、勇者たちを待っています。タウンホール3以上のすべてのプレイヤーが対象です。旅の途中に立ち寄る価値は大いにあるでしょう。

**7月20日～22日：**呪文大量発生イベント - フリーズ＆レイジの呪文 - 戦場を凍りつかせるボレアス。そして戦場を荒らし回るアレス。今、同じ伝説を成し遂げるチャンスです。

**7月22日～8月1日：**サマーラッシュイベント4：よくばりサマーラッシュ - 旅の最終幕。バーバリアンたちが財宝を守る怪物を討伐しました！ゴールド、エリクサー、ダークエリクサーにブーストが適用されます！自分の村でのアップグレードコスト＆時間も削減されますよ！

**7月22日～28日：**クランゲーム - チャレンジを完了し、ポイントを稼いでクランメンバーと共に報酬を総なめにしましょう。

**7月22日～8月1日：**ゴブリン研究者 - ゴブリン研究者が最終週に戻ってきます。1エメラルドの期間は終了し、通常価格に戻っていますが、彼はまったく気にしていません。その図々しさに腹が立つでしょうが、それでも彼を雇う価値はあります。

**7月27日～28日：**呪文＆ユニット大量発生イベント：エレクトロタイタン＋ジャンプの呪文 - あらゆる壁を越えるエレクトロタイタンの大群、そしてそれを可能にする大量のジャンプの呪文。トロイの城壁は10年間持ちこたえました。でも、チーフの敵はそこまで幸運ではないでしょう。

どの英雄にも、それぞれの旅があります。あなたの旅は、今ここから始まるのです。

グッド・クラッシュ！