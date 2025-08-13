クランラッシュイベントが復活！クランを結成しましょう！今回はダークエリクサーを集めて新資源「エリクサージュース」を手に入れ、クランに貢献しましょう！

クランで一緒にエリクサージュースを集めて「フランクのドリンクスタンド」に献上すれば、Clash-A-Ramaの背景を含む共通報酬をアンロックできます！

参加条件

ヒーローラッシュクランイベントは、タウンホール7以上のプレイヤーが参加可能です。

開催期間

イベント開始：

8月13日 午前8時（UTC）

イベント終了：

8月20日 午前8時（UTC）

ヒーローを攻撃してダークエリクサーを獲得！

ダークエリクサーは資源生産施設や資源カートからも手に入りますが、攻撃でヒーローを倒すのが最も効率的です！攻撃中は、エリクサータンクだけでなく敵ヒーローも撃破するように心掛けましょう。高レベルのヒーローからは大量のダークエリクサーがドロップします。マルチプレイで攻撃に励んでください！

ヒーロー使い放題

ヒーロー使い放題イベントが、ヒーローラッシュイベントと同時開催されます。アップグレード中もヒーローを使用可能！プレイに励みましょう！

イベント資源「エリクサージュース」

ほんのり甘い謎の飲み物「エリクサージュース」がダークエリクサータンクに混入したようです。攻撃や資源生産施設、資源カートからダークエリクサーを集めましょう。集めた分だけエリクサージュースが手に入ります。

クランで集めたエリクサージュースをフランクのドリンクスタンドに献上すれば、共通報酬を獲得できます。フランクもきっと喜んでくれることでしょう！

イベントブースト！

獲得可能なエリクサージュースの数は通常、回収したダークエリクサーに対して「1：1」の割合となりますが、ブーストが適用される場合があります。ブーストの適用状況を定期的に確認し、クランで協力して資源の回収に励みましょう。