ヒーローラッシュクランイベントに備えましょう！
クランラッシュイベントが復活！クランを結成しましょう！今回はダークエリクサーを集めて新資源「エリクサージュース」を手に入れ、クランに貢献しましょう！
クランで一緒にエリクサージュースを集めて「フランクのドリンクスタンド」に献上すれば、Clash-A-Ramaの背景を含む共通報酬をアンロックできます！
参加条件
ヒーローラッシュクランイベントは、タウンホール7以上のプレイヤーが参加可能です。
開催期間
イベント開始：
8月13日 午前8時（UTC）
イベント終了：
8月20日 午前8時（UTC）
ヒーローを攻撃してダークエリクサーを獲得！
ダークエリクサーは資源生産施設や資源カートからも手に入りますが、攻撃でヒーローを倒すのが最も効率的です！攻撃中は、エリクサータンクだけでなく敵ヒーローも撃破するように心掛けましょう。高レベルのヒーローからは大量のダークエリクサーがドロップします。マルチプレイで攻撃に励んでください！
ヒーロー使い放題
ヒーロー使い放題イベントが、ヒーローラッシュイベントと同時開催されます。アップグレード中もヒーローを使用可能！プレイに励みましょう！
イベント資源「エリクサージュース」
ほんのり甘い謎の飲み物「エリクサージュース」がダークエリクサータンクに混入したようです。攻撃や資源生産施設、資源カートからダークエリクサーを集めましょう。集めた分だけエリクサージュースが手に入ります。
クランで集めたエリクサージュースをフランクのドリンクスタンドに献上すれば、共通報酬を獲得できます。フランクもきっと喜んでくれることでしょう！
イベントブースト！
獲得可能なエリクサージュースの数は通常、回収したダークエリクサーに対して「1：1」の割合となりますが、ブーストが適用される場合があります。ブーストの適用状況を定期的に確認し、クランで協力して資源の回収に励みましょう。
Clash-A-Ramaの背景などの報酬が盛りだくさん！
エリクサージュースをクランで集めれ続ければ、イベントメダルや宝箱などの共通報酬が手に入ります。報酬グレードを完了すると、クラン全員が「Clash-A-Ramaの背景」を獲得できます！
報酬の回収
報酬を回収するには、以下の条件を満たす必要があります。
クランに所属している
イベント中、現在のクランで1回以上貢献を行う
イベント終了後、2日以内に報酬を回収する
クランの移籍
現在のクランの報酬グレードに貢献済みの場合でも、ヒーローラッシュイベント中にクランを移籍することが可能ですが、イベントへの参加を続けたい場合は、貢献メンバーが100人未満のクランに移籍する必要があります。
イベント終了時に獲得できる報酬は、移籍後のクランのもののみでであり、移籍後に1回以上貢献を行っている必要があります。