2025年9月10日
Blog – Clash of Clans
ミニショータイムイベント：スーパードラゴン！
あのスーパードラゴンが、ミニショータイムイベントのコミュニティ投票を制しました！
熱戦となった投票で勝利の栄光に輝いたスーパードラゴンは、31.4％の票を獲得して僅差まで迫ったスーパーイエティを抑え、最多票である34％を獲得しました。スーパードラゴンのショータイムが幕を開けます！
イベント開始：
9月9日午前8時（UTC）
イベント終了：
9月16日午前8時（UTC）
ショップは9月18日午前8時（UTC）に閉店します。
イベント終了日の**9月16日**以降も、9月18日午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。
タウンホール7以上のプレイヤーが対象です。
**イベントユニット：**スーパードラゴン
イベント資源
ソフト通貨：氷塊！
ハード通貨：スーパーメダル！
イベント施設：氷風呂！
イベントショップ
スーパーデコレーション
桜の盆栽
ホグマウンテンの背景
タイガーマウンテンの背景
マジック ウォーデン
マジック チャンピオン
グルーヴ キング
ハートハンター クイーン