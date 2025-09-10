Skip to content
2025年9月10日
Blog – Clash of Clans

ミニショータイムイベント：スーパードラゴン！

あのスーパードラゴンが、ミニショータイムイベントのコミュニティ投票を制しました！

熱戦となった投票で勝利の栄光に輝いたスーパードラゴンは、31.4％の票を獲得して僅差まで迫ったスーパーイエティを抑え、最多票である34％を獲得しました。スーパードラゴンのショータイムが幕を開けます！

イベント開始：
9月9日午前8時（UTC）

イベント終了：
9月16日午前8時（UTC）

ショップは9月18日午前8時（UTC）に閉店します。

イベント終了日の**9月16日**以降も、9月18日午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。

タウンホール7以上のプレイヤーが対象です。

**イベントユニット：**スーパードラゴン

イベント資源

ソフト通貨：氷塊！

ハード通貨：スーパーメダル！

イベント施設：氷風呂！

イベントショップ

スーパーデコレーション

桜の盆栽

ホグマウンテンの背景

タイガーマウンテンの背景

マジック ウォーデン

マジック チャンピオン

グルーヴ キング

ハートハンター クイーン