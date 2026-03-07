Skip to content
2026年3月7日
Blog – Clash of Clans

ミニメダルイベント：ドラゴンダッシュ！

バトルでスーパードラゴンを使用し、龍の鱗の獲得数をアップさせましょう。鱗を集めると報酬やダイヤモンドメダルをアンロックできます。メダルは旅商人の店でイベント報酬と交換しましょう！

イベント開始：

  • 3月7日午前8時（UTC）

イベント終了：

  • 3月14日午前8時（UTC）

ショップは3月16日午前8時（UTC）に閉店します。

イベント終了日の**3月14日**以降も、3月16日午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。

タウンホールレベル6以上から使用可能です。

イベントユニット：スーパードラゴン

イベント資源

ソフト通貨：龍の鱗

ハード通貨：ダイヤモンドメダル

イベント施設：ドラゴンの泉

イベントショップの詳細

アイテム購入上限価格（トークン）
デコレーション - ベビープタハ1550
デコレーション - ゴブリンドラゴンの像1550
デコレーション - 装飾されたドラゴンの像1550
デコレーション - ドラゴントーテム1550
海賊12266
クラッシュフェス12266
旧正月 キング12266
中世 クイーン12266
ペンキアート ウォーデン12266
ピクセル チャンピオン12266
ヒーローポーション3種類309
ゴールドのルーン22060
エリクサーのルーン22060
資源ポーション6124
スーパーポーション2309
壁リング x510361
障害物のシャベル51030
研究ポーション7247
12万5000エリクサー2015
1000万ゴールド2015
20万ダークエリクサー2031

報酬グレードの詳細

ポイント（累積）必要ポイント無料報酬グレードプレミア報酬グレード
8080スーパードラゴン1レア30
250170メダル300メダル500
500250ノーマル500レア30
800300訓練ブースト30メダル1050
1250450メダル350レア40
1700450レア10メダル500
2150450ノーマル750レア40
2600450レア25メダル1050
3050450メダル550レア60
3550500レア30メダル700
4050500ノーマル1000レア60
4550500レア50スーパーレア15
5050500メダル600レア80
5550500レア35デコレーション1
6050500ノーマル1250レア80
6800750レア60スーパーレア20
7550750メダル650レア90
8350800レア40メダル1200
9150800メダル700レア90
1万850デコレーション1スーパーレア45
1000メダル130
2000メダル130
4000メダル130
6000メダル130
8000メダル130
1万1000メダル130
1万4000メダル130
1万7000メダル130
2万メダル130