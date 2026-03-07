2026年3月7日
ミニメダルイベント：ドラゴンダッシュ！
バトルでスーパードラゴンを使用し、龍の鱗の獲得数をアップさせましょう。鱗を集めると報酬やダイヤモンドメダルをアンロックできます。メダルは旅商人の店でイベント報酬と交換しましょう！
イベント開始：
3月7日午前8時（UTC）
イベント終了：
3月14日午前8時（UTC）
ショップは3月16日午前8時（UTC）に閉店します。
イベント終了日の**3月14日**以降も、3月16日午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。
タウンホールレベル6以上から使用可能です。
イベントユニット：スーパードラゴン
イベント資源
ソフト通貨：龍の鱗
ハード通貨：ダイヤモンドメダル
イベント施設：ドラゴンの泉
イベントショップの詳細
|アイテム
|購入上限
|価格（トークン）
|デコレーション - ベビープタハ
|1
|550
|デコレーション - ゴブリンドラゴンの像
|1
|550
|デコレーション - 装飾されたドラゴンの像
|1
|550
|デコレーション - ドラゴントーテム
|1
|550
|海賊
|1
|2266
|クラッシュフェス
|1
|2266
|旧正月 キング
|1
|2266
|中世 クイーン
|1
|2266
|ペンキアート ウォーデン
|1
|2266
|ピクセル チャンピオン
|1
|2266
|ヒーローポーション
|3種類
|309
|ゴールドのルーン
|2
|2060
|エリクサーのルーン
|2
|2060
|資源ポーション
|6
|124
|スーパーポーション
|2
|309
|壁リング x5
|10
|361
|障害物のシャベル
|5
|1030
|研究ポーション
|7
|247
|12万5000エリクサー
|20
|15
|1000万ゴールド
|20
|15
|20万ダークエリクサー
|20
|31
報酬グレードの詳細
|ポイント（累積）
|必要ポイント
|無料報酬グレード
|量
|プレミア報酬グレード
|量
|80
|80
|スーパードラゴン
|1
|レア
|30
|250
|170
|メダル
|300
|メダル
|500
|500
|250
|ノーマル
|500
|レア
|30
|800
|300
|訓練ブースト
|30
|メダル
|1050
|1250
|450
|メダル
|350
|レア
|40
|1700
|450
|レア
|10
|メダル
|500
|2150
|450
|ノーマル
|750
|レア
|40
|2600
|450
|レア
|25
|メダル
|1050
|3050
|450
|メダル
|550
|レア
|60
|3550
|500
|レア
|30
|メダル
|700
|4050
|500
|ノーマル
|1000
|レア
|60
|4550
|500
|レア
|50
|スーパーレア
|15
|5050
|500
|メダル
|600
|レア
|80
|5550
|500
|レア
|35
|デコレーション
|1
|6050
|500
|ノーマル
|1250
|レア
|80
|6800
|750
|レア
|60
|スーパーレア
|20
|7550
|750
|メダル
|650
|レア
|90
|8350
|800
|レア
|40
|メダル
|1200
|9150
|800
|メダル
|700
|レア
|90
|1万
|850
|デコレーション
|1
|スーパーレア
|45
|1000
|メダル
|130
|2000
|メダル
|130
|4000
|メダル
|130
|6000
|メダル
|130
|8000
|メダル
|130
|1万1000
|メダル
|130
|1万4000
|メダル
|130
|1万7000
|メダル
|130
|2万
|メダル
|130