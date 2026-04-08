剣と拳を突き上げ、熱狂の渦に飛び込みましょう！サウンド・オブ・クラッシュの時間です！

ミート・シールドのアツい演奏で、村はメタル一色のライブ会場へと姿を変えます！チーフの腕の見せどころです。村に響くメタルミュージックの波を乗りこなしてください！

トゲトゲブレスレットを集めてメタルメダルを獲得し、新スーパーレア装備などの強力なアイテムと交換しましょう。

参加方法

メダルイベント「サウンド・オブ・クラッシュ」の参加には、タウンホール6以上が必要です。

開催期間

イベント開始：4月8日 午前8時（UTC）

イベント終了：4月29日 午前8時（UTC）

イベント終了後も、5月1日午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。

イベント資源

トゲトゲブレスレット

マルチプレイ戦では、敵の村のあちこちでトゲトゲブレスレットが見つかります。

ブレスレットは、各拠点にある3つのランダムな建物から手に入ります。

最初は、バトル1回につき200個のブレスレットが獲得可能です。

建物を破壊してブレスレットを集め、イベントの報酬グレードを進めましょう。

また、イベント施設の「メカブル」からもブレスレットを毎日追加で獲得することができます。生産されるブレスレットは時間とともに増加していきます。

メタルメダル

トゲトゲブレスレットを集めてイベントの報酬グレードを進めると、メタルメダルをアンロックできます。

メタルメダルを使って、旅商人の店で新スーパーレア装備や復刻装備などの報酬と交換しましょう。

ドラゴンデュークの新スーパーレア装備

旅商人の店に、ドラゴンデュークの新スーパーレア装備が入荷しました。

この装備はイベント開始から5日間、現在のタウンホールで到達可能な最大レベルまでブーストされます。装備に秘められた力を最大限に試すチャンスです！

期間限定ユニット：パーティーウィザード

コンサートに欠かせないもの、それはカオスです！

イベント期間中は、パーティーウィザードが期間限定ユニットとして駆けつけます。イベントの報酬グレードでユニットをアンロックして、戦場をパーティー会場に変えてしまいましょう。

イベント施設：メカブル

メカブルが村に登場！

時間経過とともにトゲトゲブレスレットを生産します。

イベントの報酬グレードにアクセスできます。

報酬を早くアンロックするのに役立ちます。

振り落とされないようご注意を！

イベント報酬

イベント画面で報酬を獲得して、集めたメダルを以下のようなアイテムと交換しましょう。

ドラゴンデュークのスーパーレア装備

復刻スーパーレア装備

鉱石、村の資源

クランの都の家カスタマイズパーツ

スーパーデコレーション

新デコレーション2個

イベントパス

イベントパスを入手すると、追加報酬を獲得できるほか、イベントの報酬グレードをさらにスムーズに進めることができます。

舞台は整いました。メカブルも準備万端。観客のボルテージも上がっています！

会場を熱狂の渦に包み込みましょう！

グッド・クラッシュ！