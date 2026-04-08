メダルイベント「サウンド・オブ・クラッシュ」開催！
剣と拳を突き上げ、熱狂の渦に飛び込みましょう！サウンド・オブ・クラッシュの時間です！
ミート・シールドのアツい演奏で、村はメタル一色のライブ会場へと姿を変えます！チーフの腕の見せどころです。村に響くメタルミュージックの波を乗りこなしてください！
トゲトゲブレスレットを集めてメタルメダルを獲得し、新スーパーレア装備などの強力なアイテムと交換しましょう。
参加方法
メダルイベント「サウンド・オブ・クラッシュ」の参加には、タウンホール6以上が必要です。
開催期間
イベント開始：4月8日 午前8時（UTC）
イベント終了：4月29日 午前8時（UTC）
イベント終了後も、5月1日午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。
イベント資源
トゲトゲブレスレット
マルチプレイ戦では、敵の村のあちこちでトゲトゲブレスレットが見つかります。
ブレスレットは、各拠点にある3つのランダムな建物から手に入ります。
最初は、バトル1回につき200個のブレスレットが獲得可能です。
建物を破壊してブレスレットを集め、イベントの報酬グレードを進めましょう。
また、イベント施設の「メカブル」からもブレスレットを毎日追加で獲得することができます。生産されるブレスレットは時間とともに増加していきます。
メタルメダル
トゲトゲブレスレットを集めてイベントの報酬グレードを進めると、メタルメダルをアンロックできます。
メタルメダルを使って、旅商人の店で新スーパーレア装備や復刻装備などの報酬と交換しましょう。
ドラゴンデュークの新スーパーレア装備
旅商人の店に、ドラゴンデュークの新スーパーレア装備が入荷しました。
この装備はイベント開始から5日間、現在のタウンホールで到達可能な最大レベルまでブーストされます。装備に秘められた力を最大限に試すチャンスです！
期間限定ユニット：パーティーウィザード
コンサートに欠かせないもの、それはカオスです！
イベント期間中は、パーティーウィザードが期間限定ユニットとして駆けつけます。イベントの報酬グレードでユニットをアンロックして、戦場をパーティー会場に変えてしまいましょう。
イベント施設：メカブル
メカブルが村に登場！
時間経過とともにトゲトゲブレスレットを生産します。
イベントの報酬グレードにアクセスできます。
報酬を早くアンロックするのに役立ちます。
振り落とされないようご注意を！
イベント報酬
イベント画面で報酬を獲得して、集めたメダルを以下のようなアイテムと交換しましょう。
ドラゴンデュークのスーパーレア装備
復刻スーパーレア装備
鉱石、村の資源
クランの都の家カスタマイズパーツ
スーパーデコレーション
新デコレーション2個
イベントパス
イベントパスを入手すると、追加報酬を獲得できるほか、イベントの報酬グレードをさらにスムーズに進めることができます。
舞台は整いました。メカブルも準備万端。観客のボルテージも上がっています！
会場を熱狂の渦に包み込みましょう！
グッド・クラッシュ！