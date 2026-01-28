ランクモードやタウンホール18のリリースなど、ここ数年のクラクラでは類を見ないほどの大きな変更が実装されてきました。

ゲームの競技性や柔軟性が強化され、多くの皆さまに喜んでいただけている一方で、ハイレベルのリーグなど一部ゲーム内容の難易度が高すぎる、楽しくプレイできないとの声についても把握しています。

皆さまからいただいたフィードバックに対し、私たちからの回答をお伝えしたいと思います。

ランクモードの調整でプレイ体験を向上

ランクモードは、ゲームプレイのやり込みの自由度をさらに高めることを意図して作られました。しかし、難易度やゲーム進行のテンポ感の観点から、すべてのプレイヤーにとって理想的なプレイ体験には至っていません。

問題解決への第一歩として、次回アップデートでは以下の変更を実施します。

誤ったプレイヤーに降格の警告が表示されるバグを修正

円滑化のため、特定のリーグにおける昇格率/／降格率を上昇

やり込み疲れを防ぐため、上位リーグで必要なバトル回数を減少

コミュニティからのフィードバックをもとに、難易度補正を調整

皆さまからの貴重なご意見に感謝いたします。いただいたご提案を参考に、これからもランクモードの改善を続けてまいります！

タウンホール18の環境変化

タウンホール18で、有効な戦略の種類が急激に変化することに関するフィードバックもいただいています。

タウンホール17で多く採用されていた戦略がタウンホール18では同じように機能しない理由としては、ギミックの変更（タウンホールが防衛設備ではなくなる等）やタウンホールにユニットの新レベルが用意されていないことなどが挙げられます。

明確にお伝えすると、私たちの目標はすべての戦略を永久に使えるようにすることではありません。アップグレードを重ねるにつれて、新コンテンツはパワフルかつ魅力的なものとなっていきます。メテオゴーレムやトーテムの呪文も、そうしたコンテンツのひとつです！私たちが常に目指しているのは、スムーズなレベル進行を実現すること、そしてアップグレードのやりがいを高めることです。タウンホールのアップデートに関してお寄せいただいたフィードバックは、次回に向けたさまざまなアプローチ方法を検討するうえで参考にさせていただきます。

今後の方針

いずれのアップデートも、あらゆるプレイスタイルにおいてクラクラの楽しさとやりがいが最大限まで引き出されるようにするための取り組みの一環となります。

ランクモードをやり込みたい方、新しい部隊を試してみたい方、村のアップグレードだけをしていきたい方、すべての皆さまに自分のプレイスタイルでゲームをお楽しみいただけるよう、引き続き皆さまのご意見から学び、ゲームのバランス調整を続けてまいります。

クラクラの改善に日々ご協力いただき、ありがとうございます！

クラッシュ・オブ・クランチーム一同