迫り来る巨大な隕石！終末の混沌が村を包み込みます。

11月1日～11日：クラン対戦リーグが開幕！

11月1日～17日：建設ラッシュが復活！アップグレード時間が50％減少し、資源生産施設の容量と生産が2倍にアップ！スーパーチャージとクラフト防衛設備は対象外です。

11月1日～17日：村に隕石が衝突！障害物の隕石を取り除くと、鉱石が手に入るかもしれません。

11月1日～30日：ゴブリン大工とゴブリン研究者が戻ってきます！

11月1日～30日：クラン対戦の背景「失われた王国」がショップに登場

11月3日～30日：背景「世紀末」がショップに登場。終末が空を覆います…

11月6日～30日：世紀末のヒーロースキンがショップに順次入荷！

11月8日～17日：村のはずれにメテオテレスコープが出現！テレスコープを覗いて、新たな隕石の接近を観測しましょう。

11月10日～14日：星ボーナス4倍イベント！

11月15日～30日：未来を占うスーパーデコレーションがショップに登場！

11月20日～27日：ショータイムイベントとイベントパスが登場。スーパーウォールブレイカーを解き放ち、壁をすべて吹き飛ばしましょう！

11月22日～28日：クランゲームがスタート！