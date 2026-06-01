「憤激のアニメ」が2年前に村を襲来して以来、ヒーローの勢いは衰えることを知りません。ヒーローは限界を超えて活動領域を広げた後、天を突き抜けて数千を超えるパワーレベルに到達。まさに圧巻の「オラオラ」っぷりです。

そして今回、続編となる**「憤激のアニメ」シーズン2**が登場。6つの道を歩む6体のヒーロー、堕ちた守護者、そして手に汗握る熱狂必至のアニメストーリーが、6月を通して展開されます。内に秘めた怒りを燃やして究極の姿を解き放ち、運命の矢に身を託しましょう。飛ぶ先は、おそらく壁でしょうが…

**6月1日～30日：**ゴールドパス：憤激のアニメ - 報酬をアンロックして進行を加速させ、注目のヒーロースキン「憤激のアニメ デューク」を手に入れましょう。このヒーローは、まさに混沌と破壊の化身です！自身にふさわしい相手を探して戦場を渡り歩き、それ以外の者を容赦なく焼き尽くします。使い手は彼と一緒に堕落への道を辿ることになるでしょうが、そんなストーリー展開もアリかもしれません。

6月1日～30日：「憤激のアニメ」ヒーロースキン - 氷と炎の力を手にした「憤激のアニメ キング」や、蝶のように舞い蜂のように刺す「憤激のアニメ クイーン」を筆頭に、すべてのヒーローが覚醒し、不可能を可能にします。6つのスキンに6つの道。人気アニメの宿命である「最強議論」が巻き起こることは必至です。

**6月1日～10日：**クラッシュ・オブ・クランの漫画 - 10名の日本人漫画家による、全10章描きおろし。憤激のアニメ デュークの闇堕ちと、それに立ち向かうヒーローを描いた、愛と勇気と友情の王道少年漫画です。10日間、新しい章を毎日1つずつ公開。作風はそれぞれ異なります。ゲームを起動して、ぜひ読んでみましょう。各章必読の作品となっております！

**6月1日～10日：**クラン対戦リーグ - 15対15と30対30のモードで他の7つのクランと戦いながら、ボーナス戦利品やクランXP、リーグメダルを手に入れましょう。クランリーダーは、イベント開始後2日以内に参加登録を行ってください。さらに今月は2回目のクラン対戦リーグが開催されます。訓練に励みましょう！

6月2日：「憤激のアニメ」特大背景 - 静寂の神殿に鳴り響くのは剣と剣が交わる音。荘厳な石像が勝負の行方を見守るなか、伝説の戦士たちの宿命の戦いが始まります。

**6月2日：**メカ＋魔女っ子ネクロ大量発生（タウンホール10以上） - アニメユニットが復活！M.E.C.H.Aと魔女っ子ネクロが1日限定で通常ユニットに加わります。パイロットに待ち受ける運命。魔女が届ける宅急便。どちらも説明不要、黄金の「パターン」です。

**6月3日～9日：**チャレンジレベル：アニメ乱舞 - 新装備「モノリスアロー」を手に、古代の祭壇で蝶のように舞い3つ星報酬を手に入れましょう！ただし、ユニットを多く出すほど装備の威力が弱まるのでご注意を。「この世界は残酷だ… そして、とても美しい」

**6月4日～13日：**憤激のアニメメダルイベント - アニメクエストを完了し、「ネコメダル」を手に入れましょう。集めたメダルは旅商人の店で、新登場のスーパーレア装備「モノリスアロー」や」スーパーデコレーション「憤激のフィギュアを含む豪華な報酬と交換可能です。目覚めたまえッ！我が主人たちよ。憤激のアニメヒーローが、柱の中… ではなく、村の真ん中で迫力満点のポーズを次々に披露します。注意：ショップは、イベント終了後も2日間にわたり営業し続けます。イベントを心ゆくまで満喫し、漏れなく報酬を回収しましょう！

**6月9日：**リターン＋リバイブの呪文イベント - ユニットを投入し、戻し、再び投入する。これぞ「撃破戻り」。ヒーローが倒れても時間を巻き戻せば、最後に3つ星を獲得できるはず。某スバル氏も祝福するでしょう。

**6月13日～15日：**資源フェス#1（タウンホール8以上） - 生産施設がブーストされるほか、ゴブリン大工とゴブリン研究者も利用可能です。「昼は日常系のほのぼのさを、夜はシリアスチックな構造設計を」

**6月15日～30日：**サッカーフィーバー - 憤激のアニメがサッカーフィーバーにトロフィーを手渡します。足元にはボール。観客はスタンドに詰めかけ、バーバリアンが「俺がフィールドだ」と叫んでいます。ヒーロースキン、復刻サッカーユニット、サッカーユニット大量発生イベントなどが目白押しです。群衆がどれだけ膨れ上がろうと、あなたの部隊も数では負けません。

**6月15日～25日：**クラン対戦リーグ（11体11） - クラン対戦リーグが、サッカーフィーバーの特別形式で再開されます。11人による白熱のクラン対戦、サッカーテーマのグラフィック、サッカーテーマの報酬。初となる11対11のクラン対戦リーグをお見逃しなく！「11人のエゴイストが参戦し… そして1つのクランがすべてを食らう」

注意：従来の15対15および30対30の形式もプレイ可能です

**6月15日～30日：**サッカーフィーバー限定ユニット - バーバリアンキッカー、ジャイアントスローワー、イエローカードの呪文期間限定ユニットを投入しましょう、コーチ！合宿から戻ったサッカー部員は、シュートを打つ刹那にアニメ顔負けの長台詞を決めることができるようになりました。

**6月15日～30日：**ハーフタイム ウォーデン（クラン対戦リーグショップ限定） - ピッチで実力を証明し、他の場所でも使って自慢しましょう。クラン対戦リーグショップ限定のため、試合終了のホイッスルが鳴ると入手できなくなります。

**6月15日：**2025年6月配信の「ノワールデイズ」スキン＆背景が復活 - 暗黒街のマフィアをテーマにした去年のシーズンコンテンツがすべて「外見変更アイテム」タブに帰ってきます。ブッチャー キング、ファタール クイーン、ゴッドファーザー ウォーデン、ショータイム チャンピオン、ポリス プリンスに加え、ノワールデイズの背景もありますよ。「女性、デコレーション、二度目のチャンス… そのうちの一つが、3つ星を授けてくれるはずだった…」

6月16日～30日：「栄光のアリーナ」特大背景 - 運命のキックオフ！この燦然たるスポーツの要塞で、荒々しくも美しい一戦が始まります。響き渡る笛の音と歓声の中、伝説が生まれる瞬間を目撃しましょう。

**6月16日～20日：**クランラッシュ - 闘志に火をつける怒りのエネルギー！村の戦闘やシングルプレイの攻撃、資源生産施設、資源カートからクラン全体で憤激のエリクサーを集めましょう。目標を達成すると「憤激のバーバリアン」デコレーションをアンロックできます！アニメユニットを使用すると、憤激のエリクサーがさらに追加で付与されます。

**6月19日～30日：**ハーフタイムヒーロースキン実装 - 「ハーフタイム クイーン」と「ハーフタイム チャンピオン」がピッチに颯爽と登場！彼女たちは、自身のカメラ写りの良さを自覚しています。

**6月20日：**バーバリアンキッカー＋ジャイアントスローワー大量発生イベント - 1日限りの本イベントでは、全ユニットが文句なしのスタメン級。スター選手、フィールドゴール、そして混沌の連続です。「ボールは友達。怖くないよ！」

**6月22日～28日：**クランゲーム - 今ラウンドでは特定のタスクがブーストされ、完了することで通常より多くのポイントが付与されます。クランで協力してタスクを進め、報酬グレードを総なめにしてください。今回のエピソードは「文化祭」！全員で力を合わせることが肝心です。サボリは許しませんよ！

**6月27日～30日：**トレジャーハントイベント - 敵の村を隅々まで探索し、隠された宝箱を発見しましょう。まだ序盤～中盤のプレイヤー向けに、進行ブーストを用意しています（タウンホール3～16）。噂では「ひとつだけの大秘宝」を探し求める者がいるそうです。なぜひとつだけ探しているのかは… まあ、人それぞれですから。

**6月27日～29日：**資源フェス#2（タウンホール8以上） - 生産施設が再びブーストされるほか、ゴブリン大工とゴブリン研究者も戻ってきます。まさに「ファイナルシーズン：パート2、第2話、最終章、総集編」並の豪華エピソードです、チーフ。最終回の前に資源を溜め込みましょう。そう、これで最終回です… 本当ですよ？

**6月30日：**イエローカード大量発生 -すべての部隊にイエローカードの呪文がフルで揃っています。敵の防御設備やヒーローを一時的に戦闘から排除しましょう。6月の最終日はサッカーフィーバーの最終日。今シーズン最後の試合。「負けちゃう？」と敵の拠点に聞かれたら、自信を持ってこう答えましょう。「勝つさ！」