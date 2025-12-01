巨大隕石が落下した村に、極寒時代のクラッシュマスが到来します！凍える荒野とフロストモンスターに立ち向かい、極寒世界に抗うシーズンの開幕です！楽しいイベントもありますよ！

**12月1日～11日：**クラン対戦リーグ：報酬ゲットを目指してクランで協力しましょう！

**12月3日～31日：**背景「極寒時代」がショップに登場！タウンホールを凍てつく要塞の中心に据えてみたい... そんなマニアックな願いも今シーズンはしっかり叶えます！

**12月5日～31日：**極寒時代のヒーロースキンがショップに登場！絶対零度級にクールなスキンです！

**12月8日～31日：**メルトダウン メダルイベントで燃えあがれ！すやすやマイトを集めてファイヤーメダルを獲得し、旅商人の店でメダルを追加報酬や装備と交換しましょう。

**12月12日～19日：**クランラッシュイベントで力を合わせて報酬をゲット！クランの仲間と協力して、3x3のデコレーションなどの豪華報酬をすべて手に入れましょう！イベント期間中に発生するクランラッシュブーストを利用すれば、報酬グレードをどんどん進められます！

**12月12日～19日：**ゴブリン大工とゴブリン研究者が登場！エメラルドを支払えば、村のお手伝いをしてくれます。

**12月22日～28日：**クランゲームが新仕様と共にカムバック！クランで協力してタスクに取り組み、ポイントを獲得して報酬をアンロックしましょう。大男の計らいで、今シーズンは稼げるポイント数が4000ポイントから10000ポイントへと増加しているため、アクティブメンバーが少ないクランでも報酬をアンロックしやすくなっています。クランゲーム終了時の追加報酬のアンロックには、これまで通り4000ポイントが必要です。

12月29日～1月2日：「星を追う者」イベントがカムバック！村の戦闘やランクバトルで星を獲得して、さらなる報酬をアンロックしましょう！