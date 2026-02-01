栄誉、栄光、そして貴重な知恵の巻物をめぐり、伝説のヒーローたちが激突！この大冒険を見逃す手はありません。誇りを胸に「火馬の年」シーズンの戦いへ飛び込み、旧正月のお祝いを熱く盛り上げましょう！

**2月1日～28日：**ゴールドパス：ボーナス特典やアイテムで村のアップグレードをどんどん進め、ヒーロースキン「赤鬼 チャンピオン」をアンロックしましょう。

**2月1日～11日：**クラン対戦リーグ開催：知略を巡らせ、クランの誇りをかけて戦いましょう！

2月3日～28日：背景「火馬の年」：村まるごと空へお引越し！炎の馬が走る、豪華絢爛な天空の宮殿へと飛び立ちましょう！

2月5日～28日：「火馬の年」ヒーロースキン：火馬の年のヒーロースキンがショップに登場。大冒険の始まりです！

2月6日～13日：新チャレンジステージランキング：チャレンジステージ「雲上の決戦」を制し、新チャレンジランキングにチーフの名を刻みましょう！

2月9日～26日：メダルイベント「賢者ウォリアー」：攻撃で知恵の巻物を獲得し、イベントの報酬グレードから豪華報酬をゲット！旅商人の店には新装備が登場！

2月16日～19日：星ボーナス2倍イベント：イベント期間中、獲得した星ボーナスの戦利品が2倍になります。今が絶好のチャンスです、全力でバトルに挑みましょう！

2月22日～28日：クランゲーム＆スーパーユニット割引：99％割引のスーパーユニットでクランゲームのタスクを楽々クリアし、報酬をがっつりゲットしましょう！