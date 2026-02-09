賢者ウォリアーメダルイベント開催！
お師匠様の巻物に落書きした妖猿 キングは、罰として知恵の巻物を探す旅に出ることに。あなたもその冒険に参加しましょう！賢者ウォリアーメダルイベントが開催されます！
参加条件
賢者ウォリアーメダルイベントは、タウンホール6以上のプレイヤーが参加可能です。
開催時期
イベント開始：
2月9日午前8時
イベント終了：
2月26日午前8時UTC）
イベント終了日の**2月26日**以降も、2月28日 午前8時（UTC）までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。
イベント資源
知恵の巻物
膨大な知識が詰まった知恵の巻物は、マルチプレイバトル中に建物から獲得できます。バトルで知恵の巻物を集めてイベントの報酬グレードを進め、報酬や憤怒のメダルをアンロックしましょう。知識の探求には危険がつきものです！
憤怒のメダル
しかめっ面が特徴のこのメダルは、イベントの報酬グレードから獲得できます。憤怒のメダルを使って、旅商人の店で新たなスーパーレア装備「ホビーホース」などのアイテムを手に入れましょう！
バーバリアンキングの新スーパーレア装備：ホビーホース
旅商人の店に、思わず乗りたくなるウマい話が飛び込んできました！イベント期間中に憤怒のメダルでスーパーレア装備「ホビーホース」をアンロックすると、バーバリアンキングは配置後の一定時間、移動速度とダメージが増加し、壁を飛び越えられるようになります。
期間限定ユニットが復活！
火馬の年を祝して、期間限定ユニットが戦場を熱く盛り上げます！復活するユニットは以下のとおりです。
ブルードラゴン
ロケット砲士
ラムライダー
これらの誇り高き戦士たちは、メダルイベントの報酬グレードからアンロックできます！
期間限定ユニットのスポットライト
**注意！**イベント期間中、各期間限定ユニットはスポットライト時に、無料で通常編成に追加されます！詳細は以下のとおりです。
**2月9日～2月15日：**ロケット砲士×10が通常編成に追加
**2月15日～2月21日：**ブルードラゴン×3が通常編成に追加
**2月21日～2月27日：**ラムライダー×8が通常編成に追加
イベントデコレーション
イベント施設：色男の巻物
神聖な巻物に、口ひげを生やした厄介者の顔が落書きされています！犯人は名指ししませんが、どうやらサルの仕業のようです！
スーパーデコレーション：フレイムホース
気高いスーパーデコレーションを村に設置して、華やかな旧正月を迎えましょう！
デコレーション：幸運の蹄鉄
輝くほどに磨き上げられたデコレーション「幸運の蹄鉄」は、幸運を保証するわけではありませんが、運気アップの助けにはなるかもしれません。