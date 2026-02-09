お師匠様の巻物に落書きした妖猿 キングは、罰として知恵の巻物を探す旅に出ることに。あなたもその冒険に参加しましょう！賢者ウォリアーメダルイベントが開催されます！

参加条件

賢者ウォリアーメダルイベントは、タウンホール6以上のプレイヤーが参加可能です。

開催時期

イベント開始：

2月9日午前8時

イベント終了：

2月26日午前8時UTC）

イベント終了日の** 2月26日 **以降も、 2月28日 午前8時（UTC） までは旅商人のイベントタブとイベント施設にアクセスできます。