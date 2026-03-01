鎖は砕け散り、門は灰と化す… ドラゴンデュークが解き放たれました！龍の監獄シーズンが到来！今シーズンの主役はもちろん… ドラゴンです。空を覆い、防衛を薙ぎ払い、すべてを焼き尽くす炎。燃え上がるほど熱いヒーロースキンを解き放ち、ドラゴン尽くしのイベントやチャレンジに飛び込みましょう。勇敢なチーフと勇敢なドラゴンの出番です！

**3月1日～31日：**ゴールドパス：改良された新ゴールドパスで村を強化！ボーナス特典やアイテムを手に入れ、「探鉱者」を利用して鉱石を変換し、「龍鱗 プリンス」のヒーロースキンをアンロックしましょう。

**3月1日～7日：**ドラゴンデューク解放：強力な新ヒーロー「ドラゴンデューク」とそのヒーロー装備が、期間限定でタウンホールレベルの最大許容レベルで使用可能になります。

**3月1日～31日：**ドラゴンデュークチャレンジ：特別チャレンジでドラゴンデュークを体験！今月は3回に分けて新ステージが追加され、魔法の食料などの豪華報酬をゲットできます！さらに、どこか見覚えのあるドラゴンのデコレーションも手に入るかも...

**3月3日～31日：**大量のドラゴンが強襲：シーズンを通して多数のドラゴンユニットが登場し、空から破壊の限りを尽くします！ラインアップは次の通りです。

3月3日 - ドラゴン

3月4日 - ベビードラゴン

3月5日 - ドラゴンライダー

3月6日 - ライトニングドラゴン

3月7日 - スーパードラゴン

3月8日 - インフェルノドラゴン

3月9日 - ブルードラゴン

3月10日 - 全ドラゴンが襲来！

3月19日 - ライトニングドラゴンの大群が空を覆い尽くします！

3月27日～3月31日 - ドラゴンライダー（毎日追加）

**3月1日～11日：**クラン対戦リーグ始動！15対15や30対30、または完全新規の5対5のバトルモードで、他の7つのクランを相手に激戦を繰り広げましょう！

3月3日～31日：龍の監獄の背景：灼熱の火山の奥深くに潜む龍の要塞には、卑劣極まりないユニットが囚われています！強固な防衛から囚人を脱出させるためには、ヒーローが必要になる… かもしれません。

3月5日～31日：ヒーロースキン「龍鱗」：炎や怒り、そして太古の力で燃え上がる伝説の鎧で、ヒーローを龍の戦士に変身させましょう。

3月7日～14日：ドラゴンダッシュメダルイベント：バトルでスーパードラゴンを使用し、龍の鱗の獲得数をアップさせましょう。鱗を集めると報酬やダイヤモンドメダルをアンロックできます。メダルは旅商人の店でイベント報酬と交換しましょう！

3月13日～20日：クランラッシュ：デュークに仕えるドラゴン軍団が村のゴールドを溶かし尽くします！村の戦闘、資源生産施設、資源カート、クラン対戦バトル、シングルプレイでゴールドを集めて保管庫に溜め込み、できるだけ多くの溶岩ゴールドをクランに貢献してください！ドラゴンデュークを使用すると、さらに多くの溶岩ゴールドを獲得できます。目標を達成するとデコレーションをアンロックできます！

3月22日～28日：クランゲーム - ドラゴンエディション：ドラゴン関連のタスクの出現頻度、および獲得できるクランゲームポイントが増加します！ドラゴンデュークを攻撃で使用すれば獲得数がさらにアップ！クランゲームで光輝く報酬の山を積み上げてください！