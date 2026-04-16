チーフ、4月からランクモードが大きく変わります！

お寄せいただいたフィードバックを踏まえ、私たちも改善の必要性を感じています！ランクモードは明確でやりがいがあり、やり込み具合に関係なく楽しめるものであるべきだと、私たちも考えています。

それを踏まえていくつかの変更を加え、レジェンドリーグの公平性とプレイ体験を向上させ、ランクモードの進行をスムーズにしました。また、プレイスタイルを問わず、皆さまにより柔軟で優れたゲーム体験をお届けできるようにしました。

さっそく重要事項を確認しましょう。

レジェンドリーグが進化！

伝説の舞台が進化を遂げます… レジェンドリーグへようこそ！

レジェンドリーグが、以下の3つのランクに分割されます。

レジェンドI

レジェンドII

レジェンドIII

全ランク共通：

獲得可能な星ボーナス

獲得可能なリーグボーナス

固有の難易度補正

難易度、構成、難易度補正はランクによって異なり、昇格ルートが明確になったことで、実力に合わせてより自然にステップアップできるようになります。

つまり…

トップ帯では、より洗練された競争環境が待っているということです。

より多くのプレイヤーが、ランクモードを楽しくやりがいを持ってプレイできるようになるでしょう。

レジェンドリーグのランク形式

レジェンドIII

毎週トーナメントが開催。

1週間に最大24回バトル可能。

毎週、各グループのトップ5のプレイヤーが昇格。

レジェンド IIIの難易度補正が適用。

レジェンドII

毎週トーナメントが開催。

1週間に最大30回バトル可能。

毎週、各グループのトップ3のプレイヤーが昇格。

レジェンドIIの難易度補正が適用。

レジェンドI

4週間トーナメントが開催。

1日に最大8回バトル可能。

毎週、10,000位を下回ったプレイヤーが降格。

レジェンドIの難易度補正が適用。

移行期間

4月20日～

新レジェンドリーグ開始時のランクは、4月20日からアップデート実装までの移行期間中の戦績によって決定します。

トップ12,500のプレイヤーは、レジェンドIに移行します。

次の50,000位のプレイヤーは、レジェンドIIに移行します。

残りのプレイヤーは、レジェンドIIIに移行します。

降格したプレイヤーは、ライトニング33に移行します。

この移行期間は今回限りです。この期間の戦績によって、新レジェンドリーグでのスタート地点が決まります。万全の体制でバトルに挑みましょう！

上位のランクから開始すると次のようなメリットがあります。

ハイレベルな対戦環境に早く参加できます。

昇格にかかる負担が軽くなります。

ランクモードの変更：柔軟性と分かりやすさがアップ

また、ランクモードの進行が分かりやすく円滑になるよう、いくつかの調整も行いました。

ランクバトルの回数

タイタン25～ライトニング33までに必要なランクバトルの回数を削減しました。

未プレイによるリーグ降格

お休みを挟んでも、これまでより負担が少なくなります。

4週間までは、未プレイが続いても降格しません。

ランクシステムに4週間参加しなくても、

降格はされません。

未プレイによる最初の降格後は、未プレイ期間4週間ごとに1ランクずつ降格します。ただし、タウンホールごとの下限リーグを下回ることはありません。

タウンホール下限で4週間未プレイ状態が続くと、ランク外になります。

降格警告のデザインと表示内容が新しくなります。降格までの正確な時間をカウントダウンするタイマーも付き、タイミングがひと目で分かります。

降格リスクの可視化

降格の通知方法についても改善を行いました。

降格リスクがある場合、明確な通知が行われるようになりました。

現在の順位が視覚的に分かりやすく表示されるようになりました。

変更の理由

今回の変更では、2つの重要なポイントを改善することに注力しました。

上位レベルでのプレイの体系化。

ランクモード全体の参加ハードルを下げる。

これにより、今後は次のように変わります。

上位プレイヤーは、改善された対戦環境で腕を試すことができます。

より多くのプレイヤーが、自分のペースでランクモードを楽しめます。

明確で分かりやすく、公平なゲーム進行が実現します。

今後の展望

この変更は、今月後半に予定されている大規模アップデートの一部となります。アップデートには他にもゲーム進行やシステム、報酬に関する変更が含まれています。今回は、移行期間に向けて皆さまが余裕をもって準備できるよう、あらかじめ一部の変更内容をお伝えしました。

残りの変更点についても、近日中に詳しくお話しする予定です！

グッド・クラッシュ！