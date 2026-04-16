4月、ランクモードが大幅リニューアル！
チーフ、4月からランクモードが大きく変わります！
お寄せいただいたフィードバックを踏まえ、私たちも改善の必要性を感じています！ランクモードは明確でやりがいがあり、やり込み具合に関係なく楽しめるものであるべきだと、私たちも考えています。
それを踏まえていくつかの変更を加え、レジェンドリーグの公平性とプレイ体験を向上させ、ランクモードの進行をスムーズにしました。また、プレイスタイルを問わず、皆さまにより柔軟で優れたゲーム体験をお届けできるようにしました。
さっそく重要事項を確認しましょう。
レジェンドリーグが進化！
伝説の舞台が進化を遂げます… レジェンドリーグへようこそ！
レジェンドリーグが、以下の3つのランクに分割されます。
レジェンドI
レジェンドII
レジェンドIII
全ランク共通：
獲得可能な星ボーナス
獲得可能なリーグボーナス
固有の難易度補正
難易度、構成、難易度補正はランクによって異なり、昇格ルートが明確になったことで、実力に合わせてより自然にステップアップできるようになります。
つまり…
トップ帯では、より洗練された競争環境が待っているということです。
より多くのプレイヤーが、ランクモードを楽しくやりがいを持ってプレイできるようになるでしょう。
レジェンドリーグのランク形式
レジェンドIII
毎週トーナメントが開催。
1週間に最大24回バトル可能。
毎週、各グループのトップ5のプレイヤーが昇格。
レジェンド IIIの難易度補正が適用。
レジェンドII
毎週トーナメントが開催。
1週間に最大30回バトル可能。
毎週、各グループのトップ3のプレイヤーが昇格。
レジェンドIIの難易度補正が適用。
レジェンドI
4週間トーナメントが開催。
1日に最大8回バトル可能。
毎週、10,000位を下回ったプレイヤーが降格。
レジェンドIの難易度補正が適用。
移行期間
4月20日～
新レジェンドリーグ開始時のランクは、4月20日からアップデート実装までの移行期間中の戦績によって決定します。
トップ12,500のプレイヤーは、レジェンドIに移行します。
次の50,000位のプレイヤーは、レジェンドIIに移行します。
残りのプレイヤーは、レジェンドIIIに移行します。
降格したプレイヤーは、ライトニング33に移行します。
この移行期間は今回限りです。この期間の戦績によって、新レジェンドリーグでのスタート地点が決まります。万全の体制でバトルに挑みましょう！
上位のランクから開始すると次のようなメリットがあります。
ハイレベルな対戦環境に早く参加できます。
昇格にかかる負担が軽くなります。
ランクモードの変更：柔軟性と分かりやすさがアップ
また、ランクモードの進行が分かりやすく円滑になるよう、いくつかの調整も行いました。
ランクバトルの回数
タイタン25～ライトニング33までに必要なランクバトルの回数を削減しました。
未プレイによるリーグ降格
お休みを挟んでも、これまでより負担が少なくなります。
4週間までは、未プレイが続いても降格しません。
ランクシステムに4週間参加しなくても、
降格はされません。
未プレイによる最初の降格後は、未プレイ期間4週間ごとに1ランクずつ降格します。ただし、タウンホールごとの下限リーグを下回ることはありません。
タウンホール下限で4週間未プレイ状態が続くと、ランク外になります。
降格警告のデザインと表示内容が新しくなります。降格までの正確な時間をカウントダウンするタイマーも付き、タイミングがひと目で分かります。
降格リスクの可視化
降格の通知方法についても改善を行いました。
降格リスクがある場合、明確な通知が行われるようになりました。
現在の順位が視覚的に分かりやすく表示されるようになりました。
変更の理由
今回の変更では、2つの重要なポイントを改善することに注力しました。
上位レベルでのプレイの体系化。
ランクモード全体の参加ハードルを下げる。
これにより、今後は次のように変わります。
上位プレイヤーは、改善された対戦環境で腕を試すことができます。
より多くのプレイヤーが、自分のペースでランクモードを楽しめます。
明確で分かりやすく、公平なゲーム進行が実現します。
今後の展望
この変更は、今月後半に予定されている大規模アップデートの一部となります。アップデートには他にもゲーム進行やシステム、報酬に関する変更が含まれています。今回は、移行期間に向けて皆さまが余裕をもって準備できるよう、あらかじめ一部の変更内容をお伝えしました。
残りの変更点についても、近日中に詳しくお話しする予定です！
グッド・クラッシュ！