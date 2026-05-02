こんにちは、チーフ！

以前にもお話しましたが、今後はクラクラの最新情報をさらにオープンな形で公開していきたいと考えています。今後の予定だけにとどまらず、その決断に至った理由についても、お伝えしていく所存です。5月は、その言葉をしっかり行動に移す月にしたいと考えています。以下に、今月の主な予定と、一部の変更に対する開発チームの考えをまとめました。詳しいスケジュールは、カレンダーでご確認ください。

クラン対戦リーグ：リーグ構成の変更

5月のクラン対戦リーグから、リーグ構成に新たなランクが加わります。

重要な点は以下の通りです。システムが落ち着くまでは、特に上位層のプレイヤーを中心に、メダルの獲得機会が減る可能性があります。これは、新システムが適切なバランスに落ち着くまでの一時的な副作用だとお考えください。

変更に伴うメダル減少を補うため、近い将来、ボーナスクラン対戦リーグを開催する予定です。詳細は続報をお待ちください。

ログインが減っている村への対応

5月には、一部のプレイヤーのみが参加可能なイベントを開催します。

対象となるのは、村の成長が停滞気味になっているプレイヤーです。大工を持て余している人もいれば、資源が足りずブーストで一気に集めたい人もいます。中にはゲームを離れ、一切進めなくなったプレイヤーもいるでしょう。

そんな方々のために、今月は以下のイベントを開催し、停滞してる村の成長を促進します。

ログインカレンダー

トレジャーハントイベント

資源生産施設のブーストとアップグレードに必要な資源の割引

これらのイベントを活用することで、プレイヤーは楽しく継続的にゲームを進められるようになります。最大レベルまで追い付き、リリースされたばかりの最新コンテンツを楽しみましょう！

トレジャーハントイベント（遅れ挽回イベント）：タウンホールレベル3～16限定

「トレジャーハント」が5月末に再開されますが、1点だけ変更があります。今回は、タウンホールレベル3から16までのプレイヤーのみが対象となります。

変更の理由としましては、前述のものと同様になります。途中で詰まることなく、ゲームを進め続けることができるようにするためです。イベントが増えた分だけ、やることと報酬も増加します。毎日ログインして、どんどんプレイしましょう。まだ最大レベルに到達していなくても、このイベントを利用すれば、楽しみながらゲームを進めることができるはずです。

必要なのは、プレイヤーが成長を続けて戦闘に参加し、トップを目指して突き進んでいくことができる環境です。トレジャーハントのようなイベントは、こうしたプレイヤーの成長を後押しし、ゲームを続けるきっかけにもなると考えています。だからこそ、特に必要としているプレイヤーのみを対象としています。

ただし、上位プレイヤー向けのコンテンツを減らしたいわけではありません。目的は、クラクラの環境を健全な状態に保つことです。そうすることで、挑むライバルや競争相手のクランが増え、トップを目指す意味も大きくなります。上位プレイヤー向けのコンテンツやイベントも、今後もお届けしてまいりますので、ご安心ください。

ドラゴンデューク使い放題イベント

今月末、囚われのドラゴンデュークが解き放たれ、

アップグレード中でもドラゴンデュークと装備をフルパワーで使用できます。クールダウンも待ち時間もありません。ドラゴンデュークの真の力を、皆さんに余すことなく感じていただきたいと考えています。

A/Bテストに関する補足

今月のイベントの一部は、対象プレイヤーを絞って試験的に実施されます。

その理由を説明いたします。クラクラでは、新たなイベント形式や割引、報酬システムなどの新要素を実装する際に、小規模なテストを行う場合があります。これにより、同じイベントでもプレイヤーによって若干異なるバージョンが適用されたり、ボーナスが追加されたりする場合があります。

このテストにより、再ログインする頻度や進行ペース、プレイ体験の向上など、プレイヤーの変化を確認できます。

こうしたテストがない場合、開発チームは推測に頼るほかありませんが、テストがあれば、実際のプレイヤーの行動に基づいて判断を下すことができます。良い影響をもたらす要素なら頻度を増やす、あるいは常設化することも可能というわけです。チーフの皆さんがクランメンバーと情報を共有するのは自然なことです。その中で、人によってイベント内容が違うことに気付くかもしれません。しかしそれは、こうしたテストの一環として想定されています。

テストは限られた範囲で実施するため、異なるバージョンが表示されるのは一部のプレイヤーに限られます。皆さんがテスト対象になったとしても、特に違和感を覚えることはなく、イベントが表示されるか（あるいはされないか）、そして少し違った形でプレイすることになるか、そのいずれかでしょう。テストから得られた結果は、共有できる範囲でお知らせします。

皆さまの日々の応援、率直なご意見やご指摘、そしてゲームの改善のためのご協力に、あらためて感謝申し上げます。すでに最大レベルに到達した方も、まだ最初の壁の建設を始めたばかりの方も、私たちにとってはこのゲームを支える大切な存在です。

グッド・クラッシュ！