パーティーはまだ終わりません！ゴブリンが無限のゴールドを求めて辺りを探索していると、村の地下で奇妙な合成ヒーローたちに遭遇しました！パーティーはここからが本番です！狂乱の「Mash-A-Rama」シーズンが開幕します！

9月1日～9日：「ドリルパニック」チャレンジで報酬ゲット！

9月1日～11日：クラン対戦リーグが再始動！栄光と報酬を目指して戦いましょう！

9月1日～30日：ゴールドパスが登場！溶岩に身を包んだガーゴイルプリンス「ラヴァ プリンス」が入手可能！

9月1日～30日：地下が苦手なゴブリン大工は、地上に残って村のお手伝いしてくれるようです。料金はエメラルドでお支払いください。

9月3日～30日：「Mash-A-Rama」の背景が登場！通常の2倍サイズ＆外周の建物も新装！地下世界の背景があなたの魂を揺さぶります！

9月5日～30日：Mash-A-Ramaのスキンがショップに順次入荷！地下で生まれたこのスキンは、ユニットとヒーローの奇妙なハイブリッドです！「触手 キング」、「P.E.Q.Q.A」、「緑龍 ウォーデン」、「イエティ チャンピオン」を要チェック！

9月9日～16日：プレイヤー投票のショータイムイベント！コミュニティ投票で最多票を獲得したスーパーユニットがイベントの主役です！イベントパスを購入してメダルを集め、3x3マスのスーパーデコレーション「スケッチプロジェクター」を手に入れましょう！

9月15日：「クラッシュ・オブ・ドラゴン」のウルトラレア背景を含む、「テーブルトークRPG」の外見変更アイテムがショップに再登場！

9月17日～20日：星ボーナス4倍で資源や報酬が激増！戦う理由がさらに増えます！

9月22日～28日：クランゲームが再始動！スーパーユニットの割引特典でタスクを一気に完了！

9月22日～28日：スーパーユニットが99％割引！クランゲームのタスクも楽々クリア！