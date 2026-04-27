モンスター。音楽。大混乱。

ボリュームを上げましょう、チーフ。この4月、クラクラがメタル仕様に。戦場がこれまで以上に騒がしくなります。主役を務めるのはミート・シールド。会場はチーフの基地、観客は重武装済みです。これまでで最も激しく、荒々しく、メタルなシーズンに備えましょう！

今シーズンにゲームに登場する、ヘドバン必至の新要素をまとめて見ていきましょう。

レジェンドリーグ、ついに開演

1つのレジェンドリーグでは物足りませんでした。

レジェンドリーグは3つのランクに分割され、それぞれに異なる形式、緊張感、進行ペースが用意されます。3つのランクはいずれも同じ星ボーナス、同じリーグボーナスを獲得できます。ただし、ランクごとにバトル形式、進行方法、難易度が異なるため、それぞれ違った競技体験が楽しめます。

注：達成目標「リーグマスター」の最終目標は、レジェンドIII到達で達成となります。

レジェンドリーグのランク形式：詳細

レジェンドIII

毎週トーナメントが開催。

1週間に最大24回バトル可能。

毎週、各グループのトップ5のプレイヤーが昇格。

レジェンドIIIの難易度補正が適用_（下の表を参照）_

レジェンドII

毎週トーナメントが開催。

1週間に最大30回バトル可能。

毎週、各グループのトップ3のプレイヤーが昇格。

レジェンドIIの難易度補正が適用_（下の表を参照）_

レジェンドI

4週間トーナメントが開催。

1日に最大8回バトル可能。

毎週、10,000位を下回ったプレイヤーが降格。

レジェンドIの難易度補正が適用_（下の表を参照）_

レジェンドIの特別ルール：主役だけの特権

降格

日曜終了時点でランク10,000位を下回っているプレイヤーは、月曜にレジェンドIIに降格します。

毎週のトロフィーリセット

新規プレイヤーは 5,000トロフィー から開始します。

5,000未満のプレイヤーは 5,000 にリセットされます。

各トーナメント開始時に、全プレイヤーが5,000トロフィーにリセットされます。

レジェンドIのランキング

上位200名 が表示されます。

上位200位圏外の場合は、現在の順位が表示されます。

降格のリスクがある場合は、強調表示されます。

防衛の補完

未実施の防衛は、当日と前日の防衛結果の平均値で補完されます。これにより、公平性を高めつつ競技性を維持できます。

難易度補正の変更：リミックス版

ライトニング32とライトニング33から、難易度補正が削除されます。

難易度補正の名称は、リーグのランクに合わせて変更されました。 レジェンドIII レジェンドII レジェンドI



変更点について、詳しくは以下の表をご覧ください。

eスポーツ 旧 新 現在 新 現在のレジェンド レジェンドI レジェンドII レジェンドIII 防衛設備の毎秒ダメージ +20％ +25％ +15％ +20％ +15％ +10％ 防衛ヒーローのHP／毎秒ダメージ +20％ +25％ +15％ +20％ +15％ +10％ ガーディアンのHP／毎秒ダメージ 0％ +20％ 0％ +20％ +10％ +5％ 攻撃ヒーローのHP／毎秒ダメージ -20％ -20％ -5％ -20％ -10％ -5％ 装備 -3／-6 -3／-6 0／0 0／0 0／0 0／0

開演時間の変更

モッシュピットは予定通り解放されます。

毎週のトーナメント開始時刻は以下に変更されます。 月曜日：午後5時（UTC）

変更前 火曜日：午前5時（UTC）



リーグ下限の変更：足元に注意

タウンホール16のリーグ下限は、ゴーレム21からゴーレム20に変更されます。

タウンホール17のリーグ下限は、タイタン25からP.E.K.K.A 23に変更されます。

タウンホール18には、タイタン26に専用のリーグ下限が追加されます。

全ランクリーグを調整：チューンアップ

未プレイと降格

降格までの残り時間を表示する未プレイの警告が新たに表示されるようになります。もう推測は不要です！

降格は、これまでの1週間ではなく、4週間未プレイの状態が続くと発生します。 ランクシステムに4週間参加しなくても、降格はされません。 未プレイによる最初の降格後は、未プレイ期間4週間ごとに1ランクずつ降格します。ただし、タウンホールごとの下限リーグを下回ることはありません。 タウンホール下限で4週間未プレイ状態が続くと、ランク外になります。



必要バトル数の変更：アンコールなし

リーグ 現在の必要バトル数 新しい必要バトル数 タイタン25 14 12 タイタン26 14 12 タイタン27 14 12 ドラゴン28 18 14 ドラゴン29 18 14 ドラゴン30 18 14 ライトニング31 24 18 ライトニング32 24 18 ライトニング33 24 18 レジェンドIII 該当なし 24 レジェンドII 該当なし 30

ランクモードの防衛レイアウトの変更：フェス会場の地図、見た？

トーナメントUIからレイアウトを直接編集できるようになります。

新しいトーナメント開始前（レジェンドIではリーグ日開始前）までレイアウトを変更できることが、より分かりやすくなります。

バトル開始後に行った変更は、次回のトーナメント（レジェンドIでは次回のリーグ日）にのみ適用されます。

ランクモードでアクティブに設定されている保存済みレイアウトを更新した場合、その変更は次回トーナメントのレイアウト（レジェンドIでは次回のリーグ日）に自動的に適用されます。

戦闘ログとランキングの更新：メインステージ

戦闘ログ

トーナメントの戦闘ログの見た目を一新し、読みやすくしました（スクリーンショットの撮影や共有もしやすくなっています）。

成績に応じた新しい色分けを追加しました。

バトルカードの内容をひと目で確認できるサマリー表示が追加されました。スクリーンショットしてフレンドに見せるのにもぴったりです。

ランキング

ランクモード全体でUIを統一しました。

グローバル表示と個人表示の構造が、より分かりやすくなります。

新登場：タウンホールランキング

新しいタウンホールランキングで、タウンホールレベルごとのトッププレイヤーを確認できるようになります。

昇格・降格フローの改善：チャートの頂点へ

ランク変動に関するフィードバックが、より分かりやすくなります。

成績と進行状況の見やすさが向上します。

昇格・降格期間の終了後、プレイヤー履歴から新しい昇格・降格フローを確認できるようになります。

プレイヤープロフィールとソーシャルの更新：バックステージパス

レジェンドプロフィールには、以下の情報が保持されます。 最高ランク トロフィー数 合計レジェンドトロフィー数

自己ベスト更新時の反映

以下で再びトロフィーが表示されるようになります。 プレイヤープロフィール（現在のリーグ） ソーシャルタブのフレンドリスト



リーグ別経済バランス変更：物販テント

星ボーナス

以下の報酬量がわずかに増加します。 ゴールド、エリクサー、ダークエリクサー、すべての鉱石

新しいタウンホール到達時の増加幅が拡大します。

リーグボーナス

新しいリーグ到達時の増加幅が改善されます。

ランクバトルの戦利品

上記の増加分とのバランスを取るため、わずかに減少します。

新たなバンドメンバー

アンプがうなり始めています。観客もうずうずしています。そして、新たな顔ぶれでさらに盛り上がります。

今シーズンは、より強烈で、より派手で、戦場を支配するまったく新しい方法をもたらす新ユニットとアップグレードが登場します。チーフの戦闘バンドに加わる最新メンバーを紹介しましょう。

新しいタウンホールガーディアン：ウッドマン

どんなステージにも主役は必要です。狙いを外さない、主役級のガーディアンが登場します。

ウッドマンは、戦場を制圧し、射程内に踏み込んだものを容赦なく迎え撃つために作られた、強力な遠距離防衛ユニットです。

低速ながら貫通する丸太を放ち、進路上のすべてに命中させます。

空中ユニットと地上ユニットの両方を標的にします。

毎秒ダメージは350です。

命中時に1マスのノックバックを与えます。

攻撃範囲：

レベル1～4：7マス

レベル5：8マス

新突破兵器：空輸船

バックコーラスを連れてくるバンドもいますが、チーフが連れてくるのは空からの援軍です。

空輸船は、戦闘中の部隊を支援するために設計された空中突破兵器です。

単独でも移動できますが、空中ユニットの後方に配置したときに最も力を発揮します。

最大6個の樽を投下し、それぞれにクランの城のユニットと、ガーゴイル、エアバルーン、ベビードラゴンを組み合わせた部隊が入っています。レベルが高いほど、より強力な援軍を展開します。

最大レベルでは、1回の投下ごとに以下の援軍が出現します。

ガーゴイル5体（レベル14）

エアバルーン1体（レベル13）

ベビードラゴン1体（レベル12）

装備してかき鳴らせ

ドラゴンデュークの新ノーマル装備：エレクトロファング

ドラゴンデュークは脇役として来たわけではありません。タウンホール17でアンロックされるこの新しいノーマル装備は、あらゆる攻撃を稲妻の嵐へと変えます。

エレクトロファング

パッシブ能力

最大4つの対象に連鎖

連鎖するたびにダメージが20％減少

1撃あたり最大400ダメージ

新レベル追加：さらにパワーアップ

部隊全体がさらに強化されます。複数のユニットに新レベルが追加されます。

ユニット

バーバリアン：レベル13

ゴブリン：レベル10

バルキリー：レベル12

ゴーレム：レベル15

ドラゴン：レベル13

エアバルーン：レベル13

イエティ：レベル8

ストライカー：レベル4

ルートライダー：レベル4

ドルイド：レベル6

突破兵器

バトルドリル：レベル6

投下兵舎：レベル6

ウッドランチャー：レベル6

突撃艦：レベル6

呪文

レイジ：レベル7

フリーズ：レベル8

クローン：レベル9

リターン：レベル7

オーバーグロウ：レベル5

アイスガード：レベル6

ステージのアップグレード

主要施設にも、フェスの混沌に対応するための新レベルが追加されます。

施設

突破工房：レベル9

アーミーキャンプ：レベル14

鍛冶屋：レベル10

防衛

巨大クロスボウ：レベル13

投石機：レベル7

トラップ

巨大爆弾：レベル12

対空爆弾を追加で1つアンロック

壁：さらに高く、さらに厚く

壁が強くなれば、基地も強くなります。単純な計算です。

追加で75枚の壁をレベル19までアップグレード可能になります。

つまり、強化できる壁が25％増えるということです。

スーパーチャージ：限界のその先へ

一部の防衛施設は、ただのアップグレードでは終わりません。その先へ進みます。アップグレードだけでは足りないのなら、必要なのはスーパーチャージです。

新たなスーパーチャージレベルを追加

迫撃砲：レベル1～2

インフェルノタワー：レベル1～2

かくしテスラ：レベル1～2

竜炎砲：レベル1～2

リベンジタワー：レベル1～2

経済：建設は速く、進行はさらに派手に

最高のショーには勢いが必要です。

複数のタウンホールレベルで、各種アップグレードに必要な時間と資源コストが削減されます。

クラン対戦リーグ：ワールドツアー拡大

新たに4つのリーグが追加されます。

タイタンIII

タイタンII

タイタンI

レジェンド

難易度補正対応：タイタンII、タイタンI、レジェンドリーグでは難易度補正が有効になります。

既存リーグの一部では昇格・降格人数が調整され、全体的に昇格しやすくなります。

新リーグ追加に伴い、全リーグの報酬バランスが再調整されます。

上位リーグでは、より多くのプレイヤーがボーナス報酬を獲得できるようになります。

ランキングは、これまでのチャンピオンIではなく、レジェンドリーグの結果を表示するよう調整されます。

タイタンとレジェンド向けの新リーグバッジが追加されます。

上位リーグ向けにクラン対戦マップの見た目が更新されます。

クラン対戦マップでの誤タップを減らすため、ターゲットの配置が改善されます。

ゲームプレイの変更点：セットリストの入れ替え

ヒーロー＆部隊

アーチャークイーンの飛び道具の見た目を変更する装備を所持している場合、好みのビジュアルを選択できるようになりました。この設定はスキン変更画面から利用できます。

アップグレード中のヒーローやペットも、フレンドリー・チャレンジおよびフレンド対戦で使用できるようになります。

バランス調整

ガーディアンが再び毒ダメージを受けるようになりますが、受けるダメージは通常の30％のみです。

改造した迫撃砲の発射タイミングを調整し、1発目は即時ではなく、0.5秒後に発射されるようになります。

リターンの呪文が、ヒーローを優先するようになります。

突破兵器

ファイアマイトの炎からダメージを受けるようになります。

以下の効果を受けなくなります。 TH14～16の毒攻撃 ライフジェムの効果 見習いウォーデンのオーラ



その他の変更点

トーテムが英雄のトーチの効果を受けなくなります。

リプレイ共有のクールダウンが5分から2分に短縮されます。

スケルトンやミニイエティなどの召喚ユニットにも、収容スペースが表示されるようになります。

難易度補正のテキストが更新され、より分かりやすくなりました。

宝箱の報酬プールが更新されます。

ガーディアンが凍ると、起動しなくなります。

クランチャットでピン留めできるメッセージ数の上限が、10件から20件に増加します

バグ修正：スタッフが対応中

すでに有効化していたスーパーユニットをメダルイベントで受け取った場合、受け取り後の最初の攻撃で消えてしまうバグを修正しました。

フレンド対戦でクランの城を攻撃しても、アクティブな部隊からクランの城のユニットが消えなくなります。

新しいクラン作成時に、設定上は有効と表示されているにもかかわらず、初期状態では対戦ログが非公開になり、フレンド対戦が無効化されるバグを修正しました。

クラン対戦、レジェンド、ランクモードの攻撃に参加する前に、部隊が空ではないかを確認するようになります。これにより、出撃ユニットが何もないまま攻撃に入れてしまうことを防ぎます。

ヤクのAIが、時々壁を攻撃するのをためらいすぎるバグを修正しました。

援軍リクエスト画面を開いても、クラン対戦やクラン対戦リーグのマップ画面が閉じなくなります。

装備中のスキンがまだダウンロードされていない場合、ヒーローホールにダウンロード中アイコンが表示されるようになります。

ラボでアップグレード中の呪文またはユニットは、直前の研究項目をエメラルドで完了した場合でも、画像が正しく更新されるようになります。

各種情報画面のバグを修正しました。

クラン対戦リーグで現在の戦闘日以外の日に移動しても、未攻撃通知が消えなくなります。

建物のハンマーが、大工の拠点のトラップにも使えるようになります。

ドラゴンデューク用の装備「ロケットバックパック」に関する各種不具合を修正しました。

ボリュームを上げましょう、チーフ

ステージは整いました。観客もうずうずしています。名声と栄光があなたを待っています。

さあ、音量を上げ、手に取ったギターをかき鳴らしながら頂点まで駆け上がりましょう。

グッド・クラッシュ！🤘