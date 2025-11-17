ガーディアンが巡回！

落下した隕石から、謎に満ちた「ガーディアン」が出現しました。彼らはヒーローのように村を守ってくれる存在です！タウンホール兵器に足が生えた姿を想像してみてください。あと手と… 目も… 付いています。

ガーディアンはタウンホール18の専用防衛兵器です。

ガーディアンは防衛時には村を守りますが、攻撃には参加しません。

複数のガーディアンを同時に使用することはできません。

ガーディアンのアップグレードは、大工の手が空いている場合のみ可能です。 アップグレード中はガーディアンを使用することはできません。 ガーディアンがアップグレード中の場合でも、アップグレード前のレベルのガーディアンが、ランクモード、クラン対戦、クラン対戦リーグの防衛に参加します。どのガーディアンを選択した場合でも、最新のレベルが適用されます。

村の画面でガーディアンをタップすると、そのガーディアンの巡回ルートが表示されます。

タウンホールを選択すると、新しいボタンからガーディアンの画面を開くことができます。

タウンホール18にアップグレードすると2体のガーディアン、「スマッシャー」と「シューター」がアンロックされます。好きな方を選びましょう！

ガーディアン：接近戦のスペシャリスト「スマッシャー」！ 近接戦闘が得意なガーディアンです。 地上と空中の目標に攻撃し、範囲ダメージを与えます。 スキル「負けず嫌い」：タウンホールが破壊されると怒り、自分が撃破されるとレイジをまき散らします。

ガーディアン：遠距離範囲攻撃の「シューター」！ 遠距戦闘が得意なガーディアンです。 地上と空中の目標に攻撃し、範囲ダメージを与えます。 スキル「とどめの一撃」：撃破された際、爆発して周囲の敵にダメージを与えます。



新ユニット：メテオゴーレムが降臨！

「コスモロック」メダルイベントの期間限定ユニット「メテオゴーレム」が、常設ユニットとなります！

メテオゴーレムは壁越しにメテオマイトを投げ、近接ダメージを与える

メテオマイトは再合体してメテオゴーレムになる

タウンホール17でアンロック

新呪文：トーテムの呪文

トーテムの呪文を使用すると、隕石の引力で敵の防衛施設を混乱させることができます。トーテムは敵の攻撃を引き付けるため、他のユニットによる進攻が容易になります！

トーテム配置時に周囲の建物にダメージとスタン効果を与える

一時的に地上と空中のユニットから標的にされる

タウンホール16でアンロック

新防衛設備：リベンジタワー

他の建物が破壊されれば破壊されるほど、リベンジタワーはパワーアップします！

防衛中に建物が5棟、20棟、40棟破壊されるたびに、リベンジタワーのダメージとHPが上昇する

タウンホール18でアンロック

新合体防衛設備：スーパーウィザードの塔

タウンホール18で2棟のウィザードの塔を合体させて、「スーパーウィザードの塔」を使用できるようになります。頂上のウィザードはスーパーウィザードとなり、攻撃が近くの敵に連鎖して、最大で15体の敵にダメージを与えます！

攻撃が最大15体の敵に連鎖

タウンホール18でアンロック

新レベル

一部のヒーロー、建物、ユニット、呪文、突破兵器、ペットに新レベルが追加されます！