2025年11月17日
Blog – Clash of Clans

タウンホール18が上陸！ - アップデート

文字通りの宇宙規模の衝撃に備えましょう！タウンホール17は破壊されましたが、大工が知恵とハンマーと宇宙からの飛来物の破片を総動員し、タウンホール18を完成させました。新しいタウンホールは100％隕石製です！

タウンホール18にアップグレードすると、村が隕石の衝撃によって破壊される短いムービーが再生されます。その後、晴れて新タウンホールのお披露目となります。隕石のムービーは一度のみ視聴可能です。アップグレード中にゲームを終了した場合、あらためてムービーを再生することはできません。アップグレード後、タウンホールを表示するためには、隕石をタップして取り除く必要があります。

タウンホール18で村が一新！

ガーディアンが巡回！

落下した隕石から、謎に満ちた「ガーディアン」が出現しました。彼らはヒーローのように村を守ってくれる存在です！タウンホール兵器に足が生えた姿を想像してみてください。あと手と… 目も… 付いています。

  • ガーディアンはタウンホール18の専用防衛兵器です。

  • ガーディアンは防衛時には村を守りますが、攻撃には参加しません。

  • 複数のガーディアンを同時に使用することはできません。

  • ガーディアンのアップグレードは、大工の手が空いている場合のみ可能です。

    • アップグレード中はガーディアンを使用することはできません。

    • ガーディアンがアップグレード中の場合でも、アップグレード前のレベルのガーディアンが、ランクモード、クラン対戦、クラン対戦リーグの防衛に参加します。どのガーディアンを選択した場合でも、最新のレベルが適用されます。

  • 村の画面でガーディアンをタップすると、そのガーディアンの巡回ルートが表示されます。

  • タウンホールを選択すると、新しいボタンからガーディアンの画面を開くことができます。

  • タウンホール18にアップグレードすると2体のガーディアン、「スマッシャー」と「シューター」がアンロックされます。好きな方を選びましょう！

  • ガーディアン：接近戦のスペシャリスト「スマッシャー」！

    • 近接戦闘が得意なガーディアンです。

    • 地上と空中の目標に攻撃し、範囲ダメージを与えます。

    • スキル「負けず嫌い」：タウンホールが破壊されると怒り、自分が撃破されるとレイジをまき散らします。

  • ガーディアン：遠距離範囲攻撃の「シューター」！

    • 遠距戦闘が得意なガーディアンです。

    • 地上と空中の目標に攻撃し、範囲ダメージを与えます。

    • スキル「とどめの一撃」：撃破された際、爆発して周囲の敵にダメージを与えます。

新ユニット：メテオゴーレムが降臨！

「コスモロック」メダルイベントの期間限定ユニット「メテオゴーレム」が、常設ユニットとなります！

  • メテオゴーレムは壁越しにメテオマイトを投げ、近接ダメージを与える

  • メテオマイトは再合体してメテオゴーレムになる

  • タウンホール17でアンロック

新呪文：トーテムの呪文

トーテムの呪文を使用すると、隕石の引力で敵の防衛施設を混乱させることができます。トーテムは敵の攻撃を引き付けるため、他のユニットによる進攻が容易になります！

  • トーテム配置時に周囲の建物にダメージとスタン効果を与える

  • 一時的に地上と空中のユニットから標的にされる

  • タウンホール16でアンロック

新防衛設備：リベンジタワー

他の建物が破壊されれば破壊されるほど、リベンジタワーはパワーアップします！

  • 防衛中に建物が5棟、20棟、40棟破壊されるたびに、リベンジタワーのダメージとHPが上昇する

  • タウンホール18でアンロック

新合体防衛設備：スーパーウィザードの塔

タウンホール18で2棟のウィザードの塔を合体させて、「スーパーウィザードの塔」を使用できるようになります。頂上のウィザードはスーパーウィザードとなり、攻撃が近くの敵に連鎖して、最大で15体の敵にダメージを与えます！

  • 攻撃が最大15体の敵に連鎖

  • タウンホール18でアンロック

新レベル

一部のヒーロー、建物、ユニット、呪文、突破兵器、ペットに新レベルが追加されます！

クラフト防衛設備：クラフトフェーズ2

前回のフェーズから進行しているクラフト防衛設備のアップグレードは、自動的に払い戻されます。

フェーズ終了時、前回使用したクラフト防衛設備はすべてクラフトステーションにリセットされます。クラン対戦やランクモードで使用される防衛データには、フェーズ終了までは前回のクラフト防衛施設が含まれます（その後の新しいデータにはクラフトステーションのみが表示されます）。**注意！**防衛データは、他のプレイヤーの攻撃対象として使用される村のコピーです。

新しいクラフト防衛設備の実装後、古いクラフトステーションは削除されます（タウンホール17にいる場合）。

クラフトフェーズ2の開始後、3つの新クラフト防衛設備の使用およびアップグレードが可能になります。

ライトビーム

  • 長射程の防衛設備ですが、ターゲットとの距離が離れるほど威力が減少します。

ヒーローベル

  • 破壊されるまで、防衛ヒーローのHPとダメージを強化します。

爆弾の巣

  • 巣から爆弾が飛び立ち、地上および空中の敵にダメージを与えます。

最新クラフトフェーズの期間は4カ月間となり、アップデート配信から数日後に開始となります。

ゴージャスショップが実装！

最新タウンホールでは、ショップに新しい「ゴージャスショップ」のタブが追加されます！ここではスパーキーストーンを使い、ユニークな報酬を獲得することが可能です！ゴージャスショップは、ショップ画面の最後から2番目のタブとなりますが、スパーキーストーンを獲得または所有しているプレイヤーにのみ表示されます。

スパーキーストーンとは？入手方法は？

スパーキーストーンは、建物のスーパーチャージやクラフト防衛設備のアップグレードを行うことで入手可能です。スパーキーストーンをゴージャスショップで使用すれば、新デコレーションや大工スキン、デコレーション用のチャージエフェクトなどのユニークな報酬が手に入ります！

  • スーパーチャージを行うたびにスパーキーストーンを10個獲得

  • クラフト防衛設備をアップグレードするたびにスパーキーストーンを8個獲得

アップデート配信後、削除された前回のスーパーチャージとクラフト防衛設備のアップグレードは、すべてスパーキーストーンに変換されます。

ゴージャスショップ実装直後は、以下の報酬がショップに入荷します。

  • メテオ大工スキン1個（一度のみ購入可能）メテオ大工スキンの購入後は大工の小屋をタップして、使用したいスキン（通常スキンまたはメテオスキン）を選択しましょう。現時点では、大工スキンはすべての大工に適用されます。

  • 村のユニークデコレーション1個（一度のみ購入可能）

  • 好きなデコレーションにチャージエフェクトを加えることができます。複数回購入でき、あらゆるデコレーションにスーパーチャージの「キラキラ」エフェクトを適用することが可能です。

新しい大工スキンの実装に伴い、すべての大工はガーディアンやヒーローのような3Dモデルの姿を手に入れます。

快適性の向上

  • スケルトントラップから出現するスケルトンの情報画面を表示

  • 大工の拠点のヒーローのスキン選択画面に大工の拠点の背景を表示

  • リベンジバトルに専用の戦闘終了画面を追加

  • 戦闘ログのユニットが次の順序で表示されるように変更（左から右へ）：ユニット、突破兵器、ヒーロー、呪文、クランバナー、クランの城のユニット、クランの城の突破兵器、クランの城の呪文

バランス調整

  • ガーゴイルプリンス（防御側）を調整しました。ガーゴイルプリンスのHPが1000減少し、すべての装備のHPが500上昇します。

  • レベル7以上のクランは追加の呪文を寄付できるようになります。すべての特典が有効なクランは最大で4つの呪文を寄付可能です。

バグ修正

  • メテオゴーレムがスケルトンを攻撃すると動けなくなる問題を修正

  • 戦闘詳細ポップアップ画面が常に表示されるように修正

  • グランドウォーデンがメテオゴーレムにスムーズに追従するように修正

  • 部隊が満員になった際、クランの都の部隊タブのボタンがグレーにならないように修正

  • 大工の拠点で、移動砲台またはファイアボルトウィザードを即座に起動できるように修正

  • 大工の拠点で、移動砲台を配置すると射程が表示されるように修正

クラン対戦リーグショップの変更

クラン対戦リーグショップに変更が行われ、資源ポーションに必要なクラン対戦リーグメダルが5個から10個に増加します。

開発チームはクラン対戦リーグショップを、プレイを続けるほどやりがいのある機能にしたいと考えています。そのためにはメダルは貯めこむのではなく、村を成長させるために定期的に使用する資源でなければなりません。

ランクモードの改善

  • ランクモード、クラン対戦、クラン対戦リーグでは今後、期間限定コンテンツ（ユニットおよび呪文）は使用できません。

  • ウィークリートーナメントのグループにおけるマッチメイキングのランダム性が増加します。

  • ランクモードのリーグにおける「非アクティブ」状態に関連する変更

    • アップデート前のランクモードでは、1つのトーナメントで非アクティブだった場合（登録しない、または登録しても戦闘を行わない状態）、その非アクティブ週においては、以前のリーグステータスとボーナスが維持することが可能でした。ただし、現在の週のトーナメント終了時（月曜日午前5時（UTC））までに次のトーナメントに登録していなかった場合、非アクティブだった週ごとに1リーグずつ降格していました。

    • アップデート後のランクモードでも、1つのトーナメントで非アクティブだった場合（登録しない、または登録しても戦闘を行わない状態）、その非アクティブ週においては、以前のリーグステータスとボーナスが維持されます。ただし、翌週のトーナメント開始前（火曜日午前5時（UTC））までに登録を行えば、翌週も同じリーグランキングを維持することができるようになります。* また、金曜日午前5時（UTC）までに現在の週のトーナメントに登録しなかった場合、戦闘画面に警告が表示され、次のトーナメント開始までに登録しないと降格する可能性があることが通知されるようになります。

  • 昇格率と降格率の変更点、および一部のリーグにおける戦闘回数の変更点を以下でご確認ください。

| | 昇格率（％）の変更 | 高確率（％）の変更 | 各週の最大戦闘回数の変更 | |
| ----------- | --------- | ------------ | --- |
| リーグ7 | +5％ | | |
| リーグ16 | +5％ | | |
| リーグ17 | +5％ | | |
| リーグ18 | +5％ | | |
| リーグ19 | +5％ | | |
| リーグ20 | +5％ | | |
| リーグ21 | +5％ | | |
| リーグ22 | +5％ | | -2 |
| リーグ23 | +5％ | | -2 |
| リーグ24 | +5％ | | |
| リーグ25 | +5％ | | -4 |
| リーグ26 | +5％ | | |
| リーグ27 | +5％ | | |
| リーグ28 | +10％ | +5％ | |
| リーグ29 | +5％ | +5％ | |
| リーグ30 | +5％ | +5％ | |
| リーグ31 | +5％ | +5％ | |