マッチメイキングの仕組みに、さらなる調整を加えました。

マジックシールドとレジェンドシールド

シールドはピカピカに磨き上げられ、まるで別物に！マジックシールドとレジェンドシールドの仕組みは以下の通りです。

マジックシールド：通常のバトルで敵の攻撃から資源を守ってくれます。

村が攻撃されると、8時間のマジックシールドが付与されます。

攻撃をしても効果時間に影響はないため、ガンガン村を襲撃しましょう！

マジックシールドが有効なのは通常のバトルのみです。

マジックシールドはショップからも購入できます。

レジェンドシールド：一定時間、レジェンドリーグでの攻撃と防衛をスキップできます。

ショップで購入すると、レジェンドリーグでの攻撃と防衛をスキップできます。

リーグ日の途中では、攻撃や防衛をスキップすることはできません。レジェンドシールドの効果は翌日より適用されます。

リベンジ

リベンジ機能がより痛快になって帰ってきました！通常のバトルでは、自分の資源を大量に奪った相手にリベンジ攻撃を仕掛けることができます。防衛ログから村を襲ったプレイヤーに「リベンジ」して、プライドを取り戻しましょう… もちろん戦利品も！村が襲撃されてから12時間以内であれば、リベンジ可能です。