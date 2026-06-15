総集編で1クールを締めくくった後は、温泉回？可能性はゼロではありません。

「憤激のアニメ」が2026年6月スタート。戦いの舞台がついにクライマックスを迎え、ヒーローたちの胸に秘めた過去が戦場でよみがえります。「アングリーの呪文」は、始祖の巨人の呼び声のように、ユニットの心を支配します。防衛側はカードを飛ばし、炎を放ち、ケーキまで投げつけるなど、個性豊かな攻撃で応戦します。一方その頃、「ガレキネクロ」は画面外で風に吹かれながら劇的なポーズで静止中。

今シーズンを盛り上げる要素を、すべて見ていきましょう。

ヒーロージャーニー

「ヒーロージャーニー」へようこそ！本機能は、ヒーローがレベルアップするたびに報酬や進行アイテムなどが得られる最新報酬グレードです！無料スーパーレア装備、限定ヒーロースキン、鉱石、資源、魔法アイテム、そしてクエストが手に入ります！

タウンホール7以降、ヒーローホールからアクセスできるようになります。

ヒーロージャーニーの報酬グレードは、ヒーローレベルの累計に応じて進行します。ヒーローやアップグレードの種類にかかわらず、1レベルごとに1ポイントが加算されます。新ヒーローのアンロックもカウントされますよ！

ヒーロージャーニーの報酬タイプは以下の通りです。

スーパーレア装備 報酬グレードでは、宝箱と同じような仕組みで対象プール内からスーパーレア装備を獲得できます。 スーパーレア装備がシステム上ドロップした場合でも、プール内の装備をすべて所持済みなら、「スター鉱石50個」を代替報酬として獲得します。

限定新ヒーロースキン 各ヒーローの基本スキンのアップグレード版

資源 エリクサーおよびダークエリクサー

魔法アイテムおよび魔法の食料 ヒーローポーション、ヒーローの本、ペットポーション、エリクサーのルーン、ダークエリクサーのルーン、ヒーローの串

鉱石 スター、パープル、ブルー



ヒーローおよび装備クエスト

ゲームを進めると限定クエストがアンロックされます

クエストをクリアするごとに、「スター宝箱」、「パープル宝箱」、「ブルー宝箱」という3種類の鉱石の宝箱が新たに手に入ります

宝箱からドロップする鉱石の量は、タウンホールのレベルによって変動します

装備や鉱石の入手において「大幅に遅れている」と判定されたプレイヤー（新規プレイヤーや復帰プレイヤー）には、遅れを取り戻すための仕様として、宝箱から入手できる鉱石の量が増加します

既存プレイヤー向けのヒーロージャーニー報酬：

既存のプレイヤーは、アップデート時点のヒーローのアップグレード状況をもとに、ヒーロージャーニー進行度が決まります。

移行中は以下のような処理が行われます：

スーパーレア装備 移行時点で報酬グレードの進行度に見合う数のスーパーレア装備をまだアンロックしていない場合、レベルアップ済みのスーパーレア装備が付与されます 所持中のスーパーレア装備のレベルが、報酬グレードで得られるはずのレベルに届いていない場合、自動でレベルアップされます

新ヒーロースキン 移行時点で到達済みのスキン報酬は、すべて受け取れます

エリクサーおよびダークエリクサー 到達済みの資源報酬はすべて受け取れますが、タウンホールレベルに応じた上限があります 移行によって受け取る量が保管上限を超えた場合、今回に限り上限を超えて保持できます

魔法アイテムおよび魔法の食料 到達済みの報酬はすべて獲得できますが、ヒーローポーションは最大4個、ヒーローの串は最大6個までです 保存容量の超過分は、一時保管ボックスに保管されます

スター鉱石、パープル鉱石、ブルー鉱石 到達済みの報酬を獲得できます 移行によって受け取る量が保管上限を超えた場合、今回に限り上限を超えて保持できます

ヒーローと装備のクエスト 完了したクエストは 移行されません



鉱石の価格に関する注記

鉱石まわりのバランスに課題があったことは、私たちも把握しています。ヒーロージャーニーの狙いは、鉱石の獲得手段や装備へのアクセス手段を増やし、この問題の一部を改善することです。しかし、鉱石の価格設定そのものに対しても対応が必要だと考えています。

長期的な目線で適切な価格を構築するために、今後数カ月間は鉱石の価格設定の見直しと価格調整を慎重に実施します。調整期間中は一部のプレイヤーを対象に、異なる鉱石価格が一時的に表示される可能性があります。ただし、私たちの目標は永久的にこの措置をとることではありません。方針に確信が持てれば次の変更に着手し、長期的なゲーム進行のやりがいを保ちつつ、鉱石の使用体験の改善と装備のアップグレードしやすさの向上を目指してまいります。

引き続きデータから得た情報や皆さまからのフィードバックを注視し、準備が整い次第、詳細な情報をお伝えいたします。

新ユニット：ガレキネクロ

「ガレキネクロ」は、破壊された建物のガレキから「ガレキナイト」を召喚する個性的なユニットです。

ガレキネクロの仕様

建物の破壊後に残った最も近いガレキをターゲットにします 注意：破壊された壁のガレキは対象外です

ガレキの処理に4秒間かかります

その後、ガレキが吸収されて召喚が始まります

召喚開始から2秒後、ガレキネクロの目の前にガレキナイトが出現します 注意：召喚時間内にガレキネクロが倒された場合でも、ガレキナイトは出現します

召喚後も2秒間アニメーションが続き、その後ガレキネクロが移動を再開します

ガレキネクロはその後、近くのガレキを探して同じ行動を繰り返します

ガレキネクロは合計8体のガレキナイトを召喚し、その後消滅します。

ガレキネクロには攻撃スキルがなく、情報画面にダメージが表示されません。ターゲットボックスには「ガレキネクロ」と表示されます

ガレキネクロの特殊ケース

ガレキネクロは、ジャンプも壁への攻撃もできず、壁に遮られたガレキをターゲットにすることはありません

ガレキがない場合、ガレキネクロは近くの建物をターゲットにせず、その場に立ち尽くします。攻撃された場合も停止したままです

ガレキネクロは見えないガレキを無視します

周囲の建物や壁が破壊されると、ガレキネクロはターゲットの再評価を行います。その後、より近いターゲットがいる場合はそちらに切り替えます

最も近いガレキがマップの反対側にある場合、マップを横断してその地点に向かいます

ガレキナイトの仕様

ガレキナイトは、平均的な移動速度とタンク級の耐久力を併せ持ち、毎秒ダメージも優秀な近接ユニットです。壁に対して追加ダメージを与えます。出現するとすぐに、最も近い建物を攻撃します。

その他の詳細

ガレキネクロはタウンホール16でアンロックされます

タウンホール16でレベル1～2、タウンホール17でレベル3、タウンホール18でレベル4が解放されます

レベルが上がると、ガレキネクロのHPと召喚されるガレキナイトのレベルが上昇します

アーチャークイーンの新スーパーレア装備：モノリスアロー

モノリスに着想を得た精密攻撃で、優先度の高いターゲットに大ダメージを与えます。

スキル

強力な単体攻撃の矢を放ち、ターゲットの最大HPに基づくダメージを与えます

ダメージの変動

配置済みユニットの合計収容スペースが0～180の場合、最大HPの14%分のダメージ

配置済みユニットの合計収容スペースが181～250の場合、最大HPの10％分のダメージ

配置済みユニットの合計収容スペースが251以上の場合、最大HPの5%分のダメージ

追加効果

ダメージ軽減の上限は10％です

後から出現したユニットや援軍は計算に含まれません

収容スペースのルール

アーチャークイーンも、配置済みユニットの収容スペースの合計に加算されます

ヒーロー1体につき、収容スペースは「25」としてカウントされます

突破兵器は、収容スペース「1」としてカウントされます

対象外：ペット、クランの城のユニット、生成ユニット（投下兵舎や装備で生成したユニットなど）、呪文

視覚効果とカスタマイズ

与ダメージのレベルに応じて矢の色が変わります。これにより、ターゲットに対する有効性を確認できます

矢の見た目は、モノリスアロー仕様にするかヒーロースキン仕様にするかを選択できます

呪文：アングリーの呪文

「アングリーの呪文」はダークエリクサー呪文です。効果を受けた味方ユニットは激昂し、通常のターゲットを無視して一番近い防衛設備に突撃します。

アングリーの呪文の仕様

戦闘中、6マス分の範囲に有効です

範囲内の地上および空中のすべてのユニットは、最大17秒間激怒状態になります

影響を受けたユニットは、その時点での行動を中断し、通常のターゲット選定基準を無視して、最も近い防御設備を新たなターゲットとします

突破兵器は影響を受けず、通常通り動作を続けます

呪文の効果が終了すると、ユニットの行動パターンと優先ターゲットが元に戻ります

影響を受けたユニットは、1回の発動につき1回しか激怒状態になりません。5秒間は範囲内に効果が残るため、後から入ったユニットも対象になります

ダメージ効果はなく、優先ターゲットだけを強制的に変更します

レベルアップしても、延びるのは効果時間のみです。ダメージの変動はありません

新レベル

今回のアップデートでは、一部の建物やヒーローに新レベルが追加されます

モノリス（レベル5）

大工の小屋（レベル8）

闇の呪文工場（レベル8）

闇の兵舎（レベル13）

スーパーチャージ（巨大クロスボウおよび投石機）

残りの壁のアップグレード

バーバリアンキング（レベル106～110）、アーチャークイーン（レベル106～110）、グランドウォーデン（レベル81～85）に、5レベルが新しく追加されました

新グローバルチャット！

コミュニティからの要望にお応えして、「グローバルチャット」を復活させます！2019年に廃止されてから、ほぼ7年の月日が流れました。今回のグローバルチャットはゼロから作り直した新機能です。これまで以上に使いやすく、安全なものへと進化しているほか、チャットも3段階に拡張されています。

3種類のチャット：

グループ：気心の知れた仲間たちと

プレイヤーが作成

公開、承認制、または非公開から選択

メンバー上限：800人*

600人以上のメンバーグループは「コミュニティ」に変換可能

コミュニティ：大人数で大騒ぎ

プレイヤーが作成

常に公開

メッセージの履歴は過去12時間限定

メンバー上限：5万人*

タウンスクエア：最高の活気に包まれる！

タウンスクエアでは、クラクラの今をリアルタイムで感じられます。大規模な発表、ライブイベント、コミュニティの交流、サプライズの投下などなど... 常に何かが起きる場所です。ここは、言わば村の掲示板です。常に更新されて賑やかで、いつ見ても興味深い体験ができるでしょう。

タウンスクエアは常に公開されており、全プレイヤーが自動的に参加します。

タウンスクエアに投稿できるのは「アンバサダー（クリエイター、コミュニティマネージャー、特別ゲスト）」のみです。その他のプレイヤーは、リアクションで気持ちを表現できます。

段階的導入

本機能の導入は段階的に行われます。

最初の2日間：クリエイターのみがグループを作成できます

その後：全プレイヤーが利用できます

*システムの安定性を確認したうえで、メンバー上限は、今後段階的に引き上げられる可能性があります

プレイヤーの安全：

多くの人が集まるチャットだからこそ、安全対策が重要です。オンラインでの安全確保のため、以下の対策を実施しています。

プレイヤーは、すべてのチャットメッセージを報告可能です

プレイヤーは、ウェブサイトのリンクを共有できません

スパム防止のため、メッセージには送信頻度の制限があります

コミュニティでは、常に「全年齢対象」のフィルターオプションが有効になります

アカウントのセキュリティに関する注意喚起：

Supercellがログインコード、パスワード、個人情報を尋ねることはありません。無料のエメラルドやアカウントを提供する人物や、ゲーム外で会話をするよう促す人物にはご注意ください。何かおかしいと感じたり、都合が良すぎると思ったりした場合は、ゲーム内から直接サポートに報告・連絡してください。詳細は、こちらの記事をご確認ください: https://support.supercell.com/clash-of-clans/ja/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

ライブバトルの早送り機能

攻撃を開始してから120秒が経過すると、「早送り」ボタンが表示されます。ボタンをタップすると、戦闘速度が最大で4倍になります。再度タップすると、通常の速度に戻ります。

本機能はリプレイの「早送り」と似た仕組みですが、選択肢は通常速度と4倍速の2種類のみです。自分の村、大工の拠点、クランの都の一部の戦闘で使用可能です。

早送りは、結末がわかっているバトルをテンポよく進めるために用意されています。例えば、全軍が倒れた後、アーチャー1体だけが巨大クロスボウの射程外ギリギリで、建物をチクチク攻撃しているような場面です。結末が分かっていても、建物を少しでも多く壊すことは破壊率やトロフィーに繋がります。とはいえ、それをただ眺めているのは楽しいものではありません。

その他の変更点

クランの都の改善：

今後、以下のすべてに該当するプレイヤーは、クランの都の合戦に参加できなくなります。

まだクラン内で攻撃を行っていないプレイヤー

長老、サブリーダー、またはリーダーではないプレイヤー

週末合戦の開始後にクランに参加したプレイヤー

クランが承認制でも非公開でもない

都の宝庫

クランの都をついにカンスト。建物もトラップも壁も地区も、もうアップグレードするものはありません。ですが今度は、使い道のない都ゴールドが山ほど残ります。

そんなときは「都の宝庫」にお任せあれ！

クランの都をカンストすると、都ホールのアップグレードボタンが「宝庫」ボタンに置き換わります。ボタンをタップして「出資」を選択すると、所持している都ゴールドがすべてクランの共有残高に加算されます。出資した分は通常の出資と同様に、都の評判として反映されます。クランの都の新コンテンツが実装されると宝庫は空になり、また新たなサイクルに入ります。

本機能は将来的に拡張したいと考えていますが、まだ決定事項ではありませんのでご注意を。

チェーンセール

「チェーンセール」は、並んでいるアイテムを制限時間内に順番に購入またはアンロックしていく新しいセール形式です。各セール品は無料の場合もあれば、エメラルドやアプリ内課金が必要な場合もあります。複数のチェーンを同時に進めることも可能です。

利用可能なチェーンセールは、ショップ内の専用アイコンから確認できます。アイコンをタップしてチェーンセール画面を開くと、入手可能なセール品を一覧できます。本画面には、チェーンセールの残り時間を示すタイマーが表示されます。時間切れになるとセールは終了します。

購入したアイテムを返金した場合、そのセールとアイテムのみが取り消され、チェーン内の他の進行状況はそのまま維持されます。

ランクリーグの達成目標報酬

ランクリーグでの進行状況がより適切に反映されるよう、達成目標のエメラルド報酬を調整しました。

快適性の向上

「探鉱者」の情報画面に現在所持している鉱石が表示され、アップグレードの計画が立てやすくなります。

装備をどのスロットに入れても、装備ごとに決められた順番で発動するようになりました。 例えば、スロットAに「ロケットバックパック」、スロットBに「フレイムブロワー」を入れていても、発動順はスロットAに「フレイムブロワー」、スロットBに「ロケットバックパック」を装備している状態と同じになります。

通知の管理方法と配信方法を内部的に改善しました。今後届く通知は、より関連性が高いものとなり、送信のタイミングも改善されるはずです。

そろそろエンディングです、チーフ。

ヒーローは新たな力を手にし、防衛施設は新技を披露。そしてガレキネクロは、まだ決めポーズをしています。次のシーズンもまもなく配信されます。お楽しみに！

←つづく