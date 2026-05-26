こんにちは、チーフ！5月26日に実施される定期アップデートでは、各種改善に加え、村の成長を加速できる新要素が追加されます。アップデート前に知っておくべき情報をご紹介します。

大工の拠点に、追加の大工が登場

大工がもう1人加わることで、いよいよ大工の拠点でも、さらにたくさんの施設を同時にアップグレードすることが可能になります。大工の拠点を、以前よりも快適に発展させることができるでしょう。

新たな大工は、ビルダーホール2からショップに並ぶようになります。

アンロックするには、自分の村の大工をすべてアンロックしている必要があります。

これで、いつでも施設のアップグレードを同時進行できるようになります！

ゴールドパスの改善

ゴールドパスに2つの改善を加えます。

**スタンプカードボーナスの遡及適用：**これまでは、月の半ばにゴールドパスを購入すると、コンプリート済みのスタンプカードに対する特典ポイント（50→25）を受け取れませんでした。6月のゴールドパス以降では、アップグレードした時点でボーナスポイントが遡及適用されます。もはや買い遅れによるペナルティはありません！

**連続購入ボーナスが復活：**前月に続いてゴールドパスを購入すると、購入日にスタンプを1つ追加で獲得できます。パスの購入場所に制限はございません。毎月遊んでくださる皆さんへの、ささやかなお礼です。

見逃した方へ：ゲームプレイの現状 #2

ブログ記事「ゲームプレイの現状」の最新版をまだお読みになっていない方は、この機会にぜひ目を通してください。今回の記事では、5月に実施されるバランス調整（ジャイアントアロー、ドラゴンデューク、空輸船、空中ユニットと地上ユニットの環境変更）、タイタンリーグおよびレジェンドリーグに適用されるクラン対戦リーグの難易度補正、そして新たなイベントユニットやスーパーレア装備を含む今後の内容について触れています。アップデートが実装される前に、ぜひご一読ください！

村にさまざまな変化が

2人の大工、登場が早まったヒーロー、いっそう便利になったゴールドパス、バランス調整や改善などなど… あとは「アップデート」ボタンを押すだけOK！それならバーバリアンにだってできますよね… たぶん…

グッド・クラッシュ！