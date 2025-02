Top of JAPAN

Top of JAPAN은 ESL 예선에 총 3번이나 등장한 또다른 베테랑 클랜입니다. 4월 데뷔 무대를 펼친 Top of JAPAN은 플레이 오프 중 탈락 했으나 이후 6월 파이널에서 아주 뛰어난 경기를 보여주었습니다. Top of JAPAN 클랜은 7월 ESL 예선에서 경쟁 상대로 마주치기 싫은 클랜 중 하나였습니다.