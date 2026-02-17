Hej, Wodzowie!

Chcieliśmy podzielić się z Wami nowymi informacjami na temat błędu dotyczącego rud, który pojawił się w październiku.

Przed końcem tego miesiąca wprowadzimy trwałe rozwiązanie tego problemu, aby przywrócić zamierzony balans w zdobywaniu rud. W ramach tego procesu liczba wszelkich rud zdobyta ponad miarę, która powinna być pierwotnie możliwa, zostanie odpowiednio dostosowana, co oznacza, że dla niektórych graczy, którzy wykorzystali ten błąd, liczba rud spadnie poniżej zera.

Gracze, których to dotyczy (bez względu na to, czy zdobyli dodatkowe rudy celowo, czy też nie), wciąż będą mieć kilka sposobów na odbudowanie swoich zasobów rud poprzez normalną rozgrywkę.

Zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja była dla wielu niejasna oraz że potrzebowaliśmy dużo czasu, aby ją rozwiązać. Dziękujemy za Waszą cierpliwość oraz zrozumienie, podczas gdy pracowaliśmy nad tym problemem.

Zobaczymy się z Wami niedługo, aby podzielić się większą ilością informacji oraz ekscytującymi szczegółami o nadchodzących nowościach.